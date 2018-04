Kolik stojí služby "na počkání"?

Autoškoly Vlastnit řidičský průkaz už za 14 dnů? Žádný problém! Základní výcvik pro získání řidičáku skupiny B sice trvá dva až tři měsíce, délka je však individuální. Ale za rychlost se platí - vlastnit řidičský průkaz během pár dnů se může prodražit až o 50 procent. Počítat přitom musíte s částkou nejméně 8000 korun, kratší výcvik může být také třeba o 5000 korun dražší. Hlídání dětí

Většina agentur neumožňuje hlídat děti z hodiny na hodinu - s klientem chtějí mít předchozí zkušenosti, a to zejména tehdy, pokud mají chůvu do domácnosti poslat v noci. Za hlídání během víkendu, svátků a noci se připlácí, někde až 100 procent. Zpravidla si agentury účtují deset nebo dvacet korun navíc. Hlídání dětí se může prodražit i v případě, kdy je vaše dítě nemocné anebo žádáte po chůvě další služby - třeba drobný úklid nebo doučování. Sazbu může zvýšit třeba i dopravné nebo další jednorázové poplatky.

Lékárny

Agentura denní sazba noční sazba Domácnost 150 Kč 80 Kč * Gabriela Šťastná 200 Kč 300 Kč Teta 50 Kč 60 Kč Nákup léků v noci či ve svátek je většinou zdarma, zejména máte-li recept z pohotovosti. Pokud si některé lékárny účtují poplatek navíc za výběr léků v noci, zpravidla nepřekročí 20 korun. Podstatně více než během dne však můžete zaplatit za doplňkový sortiment - třeba pražská lékárna Palackého si za něj účtuje 20 procent navíc.

*) navíc jednorázový příplatek 200 Kč

Vyvolání fotek

Chcete se dozvědět více o podílových fondech? Více informací se dozvíte ve speciální sekci. Přijedete z dovolené a chcete se ještě ten samý den pokochat fotkami? Některé fotosběrny umožňují jejich vyvolání již za hodinu. Počítejte však s tím, že každá fotka vyvolaná expres se vám prodraží nejméně o korunu. U Kodaku zaplatíte za klasický rozměr 9x13 cm do druhého dne 6,50 Kč, do hodiny o korunu více. Fotolab si za den účtuje 6,90 Kč, expresní vyvolání přijde na 7,90 Kč. Naproti tomu třeba Fotostar vyvolání do hodiny neumožňuje.

Zhotovení vizitek, svázání diplomové práce

Výrobci vizitek a vazačské firmy umějí uspokojit zákazníky nejen do druhého dne, ale často i v ten samý den. U vizitek záleží cena vždy na jejich počtu a barevnosti. Platí, že čím více vizitek člověk potřebuje, tím jedna vyjde levněji. Například firma Sedin účtuje za jednu černobílou vizitku objednanou po internetu a zhotovenou do tří dnů 2,61 Kč, do druhého dne 3,24 Kč. Svázání jedné diplomové práce se dočkají zájemci i do tří hodin. Ve firmě Kodex za expresní svázání zaplatí student 389 korun, zatímco pokud jim stačí diplomka do druhého dne, přijde je služba na 139 korun.

