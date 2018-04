Kolik stojí snowboarding?

Přesto existují způsoby, jak ušetřit. Bazary a půjčovny jsou tu pro ty, kteří na snowboardu stojí vůbec poprvé - těm se do začátků rozhodně vyplatí pořídit si vybavení z druhé ruky nebo si je na pár dnů vypůjčit.



P ůjčovna, nebo bazar?

Kdo snowboarding teprve poznává, nevyplatí se mu hned pořizovat nové vybavení. „Záleží především na tom, co od toho člověk očekává,“ upozorňuje Martin Večerka, odborník na snowboarding. „Pokud to nikdy nevyzkoušel a neví, jestli u snowboardu vydrží, pak je jistě lepší zapůjčit ho v půjčovně,“ dodává. Za prkno zaplatíte na den v průměru 150 korun, boty se vejdou do 80 korun.

Peněženku šetří zapůjčení celého kompletu - oproti vypůjčení každé věci zvlášť můžete ušetřit až kolem stovky. K poplatku je potřeba ještě připočítat vratnou zálohu, která roste s pořizovací cenou vybavení. Většinou se platí kolem 1500 korun. Pokud je sezona v plném proudu, je výhodnější si vybavení předem zamluvit.

Bazary jsou třeba pro ty, kteří jsou vášnivými lyžaři a jen občas si chtějí odskočit na snowboard. Nákup vybavení z druhé ruky navíc z dlouhodobého hlediska vyjde levněji než opakované půjčování. Rada zní: před uskutečněním koupě zajděte do několika bazarů, porovnejte ceny a kvalitu nabízeného zboží.

Sport Bazar v Praze prodává značkové vybavení; za starší snowboardy Burton a Salomon zaplatíte od 4000 do 8000 korun, boty Nordica, Rossignol či Atomic stojí dva až tři tisíce. Bazar v Radotíně nabízí prkna od 2000 korun, boty v rozmezí 600 až 2500 korun. Kdo hledá, najde i levnější zboží.



V yužijte zimní výprodeje

Ani při nákupu nových modelů však nemusíte tratit - stačí využít zimní výprodeje, kupovat přes internet nebo si pořídit zboží z loňské kolekce. Slevy jsou třeba 2000 korun, na starší modely i více než 5000 korun, značkové bundy nebo kalhoty bývají levnější až o polovinu.

Stanovit průměrnou cenu nového vybavení nelze - liší se podle značky. U dražších výrobků vítězí kvalita a delší trvanlivost. „U snowboardového vybavení se nevyplatí šetřit, ale není na škodu řídit se tímto pravidlem s mírou. Při nákupu by měl zájemce vycházet především z již dosažených jezdeckých schopností a také z míry, jakou se bude v budoucnu tomuto sportu věnovat,“ radí Martin Večerka.



K olik stojí nové vybavení

Nový snowboard stojí v průměru 8000 korun, pořídit se dá ale i za 5000, stejně tak za více než 20 000 korun. Měkké boty vyjdou přibližně na 2000 korun, vázání pořídíte už od 1300 korun - u kvalitního vybavení však počítejte s částkou od 8000 do 16 000 korun. Na veškeré vybavení v dobré kvalitě je potřeba kolem 15 000 korun.

Ušetřit se dá, pokud si koupíte komplet, který se skládá z prkna, vázání a bot a stojí třeba jen 5000 korun, zejména v období zimních slev. „Stejně jako bot je i značek a typů vázání na trhu mnoho, a tak není lehké vybrat to nejvhodnější,“ upozorňuje Večerka. „Nechte si proto poradit od odborníků ve specializovaných obchodech - snow&skateshopech. Dobře uděláte, když si zakoupíte vázání a boty stejné značky. Vyhnete se tak nepříjemným problémům se špatným funkčním sladěním,“ dodává.

Kolik stojí nové vybavení vázání 1300 až 9000 Kč snowboard 5000 až 25 000 Kč boty od 2000 Kč

D

Instruktoři a vyznavači snowboardingu se shodují v jednom - začátečník se má učit pod odborným dohledem. „Instruktor ušetří čas, naučí správnou techniku, takže jedinec se pak bezhlavě neplácá po sjezdovce,“ říká Miroslav Vévoda ze Ski Snowboard School na Vysočině. Jeho slova potvrzuje i studentka Martina Ňorbová, která má začátky již zdárně za sebou: „Pokud člověk trénuje sám, naučí se chyby - a těch se pak už nezbaví.“

V nabídce snowboardingových škol je buď individuální, nebo skupinová výuka. „Je třeba, aby skupina byla vyrovnaná. Nesmí tam být jedinec, který už něco umí, a pak tři další, kteří na snowboardu stojí poprvé,“ radí Vévoda. Individuální péče je bezesporu do začátku to nejlepší, ale za příplatek - oproti klasické sazbě se zaplatí asi o 20 procent více. Hodina ve skupině vyjde v průměru na 400 korun.



D ůležité je naučit se správně padat

To vůbec nejdůležitější není naučit se na snowboardu stát, ale zvládnout techniku padání. „Přestože se to může zdát směšné, je to opravdu velmi podstatné. Řada lidí má tendence nechávat při pádu ruce pod sebou - zejména ti, kteří jsou zdatní lyžaři a teď přecházejí na snowboard,“ popisuje Vévoda.

Pak následuje lekce sesouvání po svahu, brzdění. „Rozhoduje, jak moc už dotyčný umí jezdit na lyžích,“ říká Vévoda. „Pakliže je zdatný lyžař, má většinou problémy - u snowboardu je totiž potřeba zaujmout úplně jiný postoj. Navíc skutečnost, že se najednou nejezdí čelem dolů, ale bokem, je pro některé lyžaře nepochopitelná,“ dodává.

Poslední fází výcviku je zatáčení v obou směrech, navázání na oblouky a sjezd svahu. Kolik hodin výuky si má člověk koupit, aby zvládal začátky? „To samozřejmě záleží na předpokladech dané osoby. Ten, komu není sport úplně cizí, se však základům ježdění může naučit za jediný den,“ tvrdí Martin Večerka.



S nowboardové kempy - pro pokročilejší jezdce

Pro ty, kteří to myslí se snowboardingem vážně a chtějí se zlepšovat, aniž by dále využívali služeb klasických škol, jsou určeny speciální kempy. „Jsou vhodnější spíše pro pokročilejší jezdce, kteří už umějí alespoň trochu jezdit po sjezdovce. Kemp bývá týden dlouhý, zájemci jsou většinou pod dohledem nejlepších českých jezdců,“ říká Martin Večerka. „Přes den se jezdí ve skupinkách ve snowparku a učí se jeden trik za druhým na skocích, zábradlích nebo v rampě.“

Týdenní pobyt v zahraničí vyjde přibližně na 11 000 korun; v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze, permanentka, zapůjčení vybavení a šest dní ježdění. Levnější variantou jsou Krkonoše: týden s polopenzí, šestidenní permanentkou a zajímavým programem stojí 7900 korun. Odkazy na organizátory lze najít na internetu.

Ani začátečníci však nemusí zoufat, i pro ně existuje řešení. V současnosti nabízejí výuku nejen lyžařské školy v zimních střediscích či profesionálové ve snowboardových kempech, ale i řada organizací ve vnitrozemí. Tak například CK Sport Brno si za základní kurz, který probíhá tři neděle po sobě, počítá 990 korun. Cena zahrnuje výcvik, vleky, video a dopravu. U Ski školy TJ Slavoj Plzeň vyjde osm lekcí na 2000 korun, 1. snowboardová škola v Přerově si za pět výcvikových dnů účtuje 1790 korun.



K de naleznete praktické informace o snowboardingu

Kolik stojí vypůjčení na jeden den snowboard boty komplet ABC Sport, Praha 130 Kč 70 Kč 200 Kč Ski.pi.cz, Písek 150 Kč 100 Kč 200 Kč SkiCentrum, Radotín 150 Kč 100 Kč 200 Kč SPORTBAZAR, Semily 200 Kč 70 Kč 250 Kč Lyže&půjčovna lyží, Žďár nad Sázavou 90 Kč 80 Kč 160 Kč

Kolik zaplatíte za skupinovou výuku škola 1 den 2 dny 3 dny 4 dny Ski School, Vrchlabí 550 Kč 900 Kč 1 200 Kč 1 450 Kč Sun Ski School, Beskydy 450 Kč 790 Kč 1 090 Kč 1 250 Kč Sky Ski, Krkonoše 380 Kč 760 Kč 1 060 Kč 1 320 Kč Gorby School, Pustevny 350 Kč 700 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč

9 rad pro nákup vybavení