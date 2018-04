Sladkosti a výzdoba za tisíce. Kolik stojí svatba podle nových trendů

První, co si musí budoucí manželé ujasnit, je celková částka, kterou jsou schopni a ochotni do slavnostního dne investovat. V případě, že se oslava smrskne jen na obřad se svědky a na společný oběd, může se částka vejít i do 15 tisíc korun včetně prstenů. Ve chvíli, kdy si pár vymyslí oslavu v americkém duchu, případně má příbuzné na druhém konci republiky či v zahraničí, však není částka vysoko přesahující 100 tisíc až tak nereálná.

Nejvyššími položkami na svatební účtence jsou zpravidla hostina s večerním rautem, prstýnky a fotograf, případně kameraman. To jsou zároveň věci, na kterých by se nemělo šetřit. Fotografie a prstýnky manželům zůstanou a nepsaným pravidlem jsou dary, zejména finanční od hostů, proto se sluší jim nabídnout adekvátní pohoštění.

Co může svatbu prodražit

Svatební speciality: S přívlastkem „svatební“ dnes lze koupit téměř cokoli včetně věcí, o kterých jste dosud neslyšeli. Zároveň jsou to většinou ty nejvíce postradatelné věci – speciálním svatebním diářem a truhlou na přání počínaje přes svatební SPZ, plechovky, bublifuky, sklenice či dortovou sadu až po novinky jako svatební strom (na který svatebčané otiskují prsty) či fotokoutek s patřičnou zásobou rekvizit. Sehnat se dají například i speciální manžetové knoflíčky nebo samolepky na podrážky.

Orientační ceny: svatební diář 350 Kč, svatební SPZ 500 Kč, plechovky 200 Kč, truhla na přání 200 Kč, svatební strom hostů 350 Kč, svatební kapesníčky 60 Kč/10 balení, svatební bryndák 250 Kč, rekvizity do fotokoutku 100 Kč, bublifuky 10 Kč/kus, manžetové knoflíčky 200 Kč

Svatební koordinátorka: Pokud se nechcete či nemáte čas věnovat přípravě, můžete si najmout svatební koordinátorku. Oznámíte jí své představy a požadavky, o zbytek by se měla postarat a zařídit dodavatele. Připraví pro vás takzvaně svatbu na klíč. V tom případě však počítejte s vyšší částkou, méně než 10 tisíc korun nečekejte. Druhou možností je využít koordinátorku jen na svatební den, zde cena začíná na 2 000 korunách. Jde v Česku o poměrně novou službu, vyplatí se však spíše u větších svateb. U běžné svatby stačí rozdělit úkoly mezi svědky a rodinu.

Doprava: Pokud snoubencům ve svatební den nestačí klasické ozdobené auto, je možné pronajmout si například limuzíny, veterány nebo třeba kočár.

Orientační ceny: kočár od 3 000 Kč za hodinu, veterán od 1 500 Kč za hodinu, limuzína od 750 Kč za hodinu

Dárky pro svatebčany: Stále více novomanželů věnuje hostům svatby kromě výslužky i dárek. Nejčastěji to bývají minivína s vlastní etiketou, mandličky „pro štěstí“, čokoládky, tužky nebo třeba zrcátka. Může jít o drobnost, ale při počtu hostů může částka dosahovat několika tisíců.

Orientační ceny: minivíno 50 Kč, mandličky 400 Kč za kilo (plus 5 Kč za pytlíček), tužka 15 Kč

Výzdoba: Trendem je bohatá výzdoba sálu na hostinu a následnou party. Částky se tu opět mohou vyšplhat k tisícům korun, na výzdobu se proto specializuje mnoho e-shopů. Obchody nabízejí stále více zboží ze zahraničí, oblíbené jsou například cedulky s ukazateli, nápisy „Love“, iniciály na stůl k dortu, balonky, girlandy, závěsné papírové koule.

Orientační ceny: potah na židle 30 Kč (zapůjčení), organza 85 Kč/9 m, hélium na 30 balonků 1 200 Kč, klec na vzkazy 170 Kč, dřevěné nápisy „svatba“ či „love“ 250 Kč, dekorační závěrné koule 50 Kč/kus

Candy bar neboli „sladký koutek“: Na svatbách stále oblíbenější novinka vychází z představy, že ke svatbě patří sladké nejen v podobě dortu. Vznikají proto zvláštní zákoutí s bohatou výzdobou a nabídkou sladkostí. Nesmí chybět dortové podnosy a skleněné dózy naplněné bonbony. Tradičně zde svatebčané najdou dortové bábovičky cupcakes, dortová lízátka a makronky.

Orientační ceny: cupcake 40 – 100 Kč/kus, makronky 20 Kč/kus

Kolik svatba reálně stojí?

Svatební šaty a boty: Vyplatí se poohlédnout se po výprodejích v salonech, případně projít bazarové inzeráty. Zakoupení v těchto případech mnohdy stojí méně než půjčení. V případě svatebních bot se zkuste nejdříve podívat do běžných obchodů s obuví.

Průměrná cena zapůjčení šatů: jednoduché šaty 3 500 Kč, princeznovské šaty se širokou sukní 8 – 13 000 Kč

Průměrná cena za ušití šatů: 10 000 Kč

Průměrná cena za boty: 1 500 – 2 000 Kč

Oblek pro ženicha: Cena se odvíjí od toho, zda ženich oblek „unosí“ i po svatbě, zda si vystačí s konfekcí, nebo chce mít oblek na míru. Pokud ženich oblek již má, není nutné kupovat nový jen kvůli svatbě.

Průměrná cena za půjčení: 2 000 Kč

Průměrná cena zakoupení: 5 000 Kč

Průměrná cena za svatební košili: 1 200 – 1 500 Kč

Snubní prsteny: Ceny se liší podle použitého zlata, oblíbené jsou i prsteny z chirurgické oceli, palladia nebo platiny.

Průměrná cena za pár: chirurgická ocel 3 000 Kč, žluté zlato 10 000 Kč, palladium 8 000 Kč

Svatební hostina: Hostina je nejnákladnější část svatby. Ušetřit můžete, pokud máte možnost pronajmout si prostor, ve kterém vám dovolí vlastní občerstvení, včetně nápojů. Případně můžete zvolit svatbu odpoledne a hostům nabídnout občerstvení jen formou rautu. Standardem je hostům platit pivo, víno a nealkoholické nápoje, tvrdý alkohol si kupují sami.

Průměrná cena za oběd (včetně přípitku a nápojů): 400 Kč za hosta

Průměrná cena za raut (včetně nápojů): 800 – 1 000 Kč

Místo a datum obřadu: Pokud uzavíráte sňatek v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců a vystačíte si s vypsanými oddávacími dny, neplatíte žádný poplatek. V opačném případě si připravte 1 000 korun, případně další částku za pronájem prostor. Počítejte přitom s tím, že se může vyšplhat klidně i na 20 tisíc korun.

Příklady oblíbených míst: Karlštejn: 10 000 Kč (20 000 Kč v případě venkovní svatby), Trojský zámek v Praze 20 000 Kč, zámek Lednice: 5 000 – 30 000 Kč (rytířský sál mimo stanovenou oddávací hodinu)

Fotograf: Pokud máte profesionálního fotografa v rodině nebo mezi známými, zkuste ho oslovit. Může vám nafocení věnovat jako svatební dar, případně nabídnout výraznou slevu. Musíte ale počítat s tím, že si svatbu příliš neužije.

Orientační cena: 8 000 – 12 000 Kč za celý den (od ranních příprav po první tanec), 5 000 Kč za půlden

Kameraman: Pokud se na sebe neradi koukáte na videu, není důvod kameramana objednávat. V opačném případě platí to samé jako u fotografa. Vybírejte hlavně na doporučení, abyste měli jistotu, že video zvládne nejen natočit, ale i kvalitně zpracovat.

Orientační cena: 4 000 Kč (obřad včetně střihu, titulků, podkresové hudby), 6 000 – 7 000 Kč půlden

Hudba: Pokud to obřadní místo umožňuje, můžete si pozvat kapelu, v kostele pak varhaníka. Během odpoledne a večera můžete využít kapelu nebo DJ. Zde se dá ušetřit sestavením vlastního mixu skladeb, které jen někdo spustí na počítači.

Průměrná cena během obřadu: smyčcové trio 3 000 Kč, smyčcové kvarteto 5 000 – 8 000 Kč (podle místa), varhaník 1 000 Kč (většinou dobrovolná částka, stejně jako za obřad v kostele)

Průměrná cena za hudbu na večírek: kapela 10 000 – 15 000 Kč, DJ 4 – 8 000 Kč

Květiny a květinová výzdoba: Nejdůležitější je samozřejmě kytice pro nevěstu, u zbytku záleží na tom, kolik jsou snoubenci ochotní za květiny utratit. Není problém dostat se například na 15 000 korun podle náročnosti vazby a dominantní květiny. Cenu může výrazně zvýšit volba mimosezonních květin.

Průměrné ceny: klasický balíček (svatební kytice, korsáž pro ženicha, kytice pro maminky a pro svědkyni) 2 500 – 3 000 Kč, s dekorací na auto a stoly a „házecí kyticí“ se může částka dostat na 6 000 - 8000 Kč, s výzdobou kostela i na 10 000 Kč

Svatební dort a koláčky: Velikost dortu vybírejte s rozmyslem, aby ho svatebčané nemuseli ještě týden dojídat. Příprava a zdobení svatebního dortu jsou mnohem náročnější než v případě klasických dortů, od toho se také odvíjí cena. Dort si můžete objednat i u nadšených amatérek, jejichž výtvory jsou mnohdy zajímavější nejen finančně, ale i provedením. Totéž platí u svatebních koláčků.

Průměrná cena: dort pro 50 lidí 3 000 – 4 000 Kč

Průměrná cena za koláčky na výslužku: 300 – 350 Kč za kilogram (na osobu zhruba 150 gramů)

Svatební oznámení a jmenovky ke stolům: Na výběr jsou stovky hotových návrhů, ušetřit můžete vytvořením vlastního oznámení, případně rozesláním jeho e-mailové verze.

Průměrná cena oznámení: 20 Kč

Průměrná cena jmenovky: 8 Kč

„Úprava“ nevěsty: U kadeřníka i vizážistky počítejte i se zkouškou, které většinou stojí poloviční částku. Nevěsta může ušetřit tím, že se nalíčí sama, profesionální make-up by však měl bez újmy vydržet až do pozdních večerních hodin. Samozřejmostí je, že kadeřnice a vizážistka dojedou domů k nevěstě.

Průměrná cena za svatební účes: 1 500 Kč

Průměrná cena za svatební líčení: 800 Kč