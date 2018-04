Kolik stojí Vaše děti?

Založení rodiny většinou neovlivňuje finanční situace, ale životní styl - Věru Luxovou nikdy nenapadlo řešit problém, zda dát před narozením dítěte přednost čemukoli jinému. Kdyby ano, neprostírala by dnes stůl pro šest svých potomků. Avšak zůstává výjimkou. Většina českých rodin totiž nemá více než dvě děti a přibývá i těch, kteří se spokojí s jedním.

Výbava pro miminka: levnější díky věcem z druhé ruky - Ani jednu hračku nekoupila Lucie Malá pro svého půlročního chlapečka. Ne že by měla rodina nouzi, ale dostala jich plnou krabici od známých a příbuzných. Po starších dětech přítelkyň zase „zdědila“ část výbavy. V České republice velmi rozšířený zvyk předávat věci na miminka z generace na generaci a mezi rodinami dokáže ušetřit mladým rodičům mnoho tisíc korun.

Školáci: největší položkou je jídlo, případně školné - Snad největší jednorázovou ranou v rodinnému rozpočtu je nástup dítěte do školy. Jen „povinné“ školní vybavení prvňáků přijde rodiče v průměru na pět tisíc korun za předpokladu, že jim budou pořizovat zcela nové vybavení.

Chcete vychovat vysokoškoláka? Připravte si milion - Než vysokoškolák přinese domů svoji první výplatu, investují do něho rodiče více než milion korun. Je to málo, nebo moc? Jak pro koho. V průměru 47 640 korun ročně nebo 3970 korun měsíčně není pro rodiny s vyššími výdělky a ve srovnání se zahraničím velká zátěž. Jinou optikou vidí tuto sumu rodiny s nízkými příjmy.