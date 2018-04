Za výměnu mincí mu banka strhla přes dvě stovky. Kdy je to zadarmo

Pan Jiří už několik let střádá mince, jednou za rok je pak jde do banky vyměnit za bankovky. Letos byl mile překvapen, uspořil v drobných celkem patnáct tisíc. S balíčky mincí tedy vyrazil do pobočky České národní banky, přece jen s bankovkami se platí jednodušeji. A tam jej čekalo další překvapení, tentokrát ale nemilé. Za výměnu peněz si banka naúčtovala 211 korun. "Mám pocit, že za službu, která proběhla během tří minut, si banka účtuje neúměrně vysoký poplatek," rozhořčuje se náš čtenář a zklamaně dodává: "Myslím, že se spořením jsem skončil."

Nás zajímalo, jaké jsou jiné možnosti a která služba vyjde nejlevněji.

Výměna do sto kusů mincí je zdarma

"Podle zákona o oběhu bankovek a mincí je banka povinna provést výměnu až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatně, jsou-li mince roztříděné podle nominálních hodnot," říká Kateřina Bartůšková z odboru komunikace České národní banky. Pokud předložíte více než sto kusů mincí jedné nominální hodnoty, výměna je zpoplatněna. Vlastní výše poplatku právními předpisy stanovena není a je pouze otázkou obchodní politiky jednotlivých bank.

Pokud ale bance splácíte úvěr či hypotéku, a našetřenými mincemi chcete dluh zaplatit, v takovém případě banka podle zákona příjem mincí zpoplatnit nemůže.

Utratit, poslat poštou nebo složit na účet?

Pytlík mincí samozřejmě můžete utratit. Ale pozor, pokud jste v mincích nastřádali 15 tisíc a přesně tolik stojí vaše vysněná televize, nemusíte v prodejně uspět. Obchodník totiž není povinen tolik mincí přijmout. "Obchodníci mohou odmítnout více než padesát kusů mincí v jedné platbě, a to bez ohledu na to, zda jde o stejné nebo různé nominály," upozorňuje Bartůšková.

Peníze můžete poslat na svůj účet prostřednictvím České pošty. V případě zaslání hotovosti ve výši 15 tisíc korun prostřednictvím služby "Poštovní poukázka A" , což je částka připsána bankou na účet, bude podle platného ceníku vybrána pouze cena služby za platbu poštovní poukázkou ve výši 37 korun.

A peníze můžete také složit na svůj účet a pak si je z účtu vybrat. "Obecně práce s hotovostí je jednou z nejnákladnějších činností banky, je nutné mince přepočítat, třídit, zajistit trezor, svoz hotovosti a zajistit bezpečnost," uvádí mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. A tak některé banky klasické pokladní operace vůbec nenabízí. "Pokud nemusíme mít na pobočkách trezory a ochranku, umožňuje nám to poskytovat klientům cenově výhodnější služby," argumentuje mluvčí Air Bank Vladimír Komjati.

Nová služba České spořitelny: mincomaty

Česká spořitelna pro případ vkladu většího počtu mincí začala nabízet novou službu, provozování mincovních automatů, takzvaných mincomatů. Zatím fungují čtyři, dva v Praze, jeden v Benešově a jeden v Hradci Králové. "Je to automat, kam klienti nasypou mince, automat provede přepočet mincí a vydá stvrzenku," vysvětluje mluvčí České spořitelny Tereza Fořtová. Se stvrzenkou pak klient přejde na pokladnu, kde si může vklad vybrat v bankovkách. Výhodou je, že do mincomatu lze vkládat i neroztříděné mince.

Služba je zpoplatněna, za vklad či výměnu prostřednictvím mincomatu si Česká spořitelna účtuje jedno procento z celkové částky. Tedy pro srovnání, pana Jiřího by oněch 15 tisíc, které by vložil přes podobný mincomat, vyšlo na 150 korun.

