Přehledně: Kolik stojí nové doklady a jak o ně žádat

Nové doklady budete potřebovat, i když o ně přijdete či je poškodíte. Ovšem zde pozor, zákon výslovně uvádí, že každý občan, který nebude svůj občanský průkaz či cestovní pas chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením či zneužitím, se dopouští přestupku a může být potrestán pokutou až do výše 10 tisíc korun.

Vyřizování každého z typů osobních dokladů má svá pravidla, poplatky i lhůty pro vyřízení.

Bez občanky jen 15 dní, pak může přijít pokuta

Každý občan starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky musí mít svůj občanský průkaz. Pokud to poruší, může se připravit na pokutu až 15 tisíc korun.

Zapamatujte si Pokud občanský průkaz ztratíte či vám ho ukradnou, na nic nečekejte a nahlaste to na obecním úřadě či na policii. Navíc podle zákona tak musíte učinit do 15 dnů. Jinak vás opět čeká sankce až 10 tisíc korun.

Čím dřív tak učiníte, tím lépe pro vás. Můžete se tak vyhnout i dalším nepříjemnostem, pokud by si někdo na váš doklad půjčil i statisícové částky či vám způsobil jiné problémy.

S touto povinností je spojena další: povinnost požádat o vydání nového průkazu do 15 pracovních dní, pokud o něj přijdete, poškodíte ho, skončí jeho platnost, či ve vašem osobním životě nastanou zásadní změny, které je nutné na dokladu aktualizovat.

Sankce za nesplnění této povinnosti se může vyšplhat až do výše 10 tisíc korun. Mladí lidé, kteří dovršili 15 let, mají 30 dnů na podání žádosti o svůj první doklad totožnosti.

Vydání občanského průkazu vyřizujete na obecním úřadě. Zde i s pracovníkem vyplníte potřebné údaje a pořídíte fotografii. Samostatný formulář předem k dispozici mít nebudete.

Pochopitelně je nutné, abyste s sebou přinesli požadované doklady, které jsou pro vystavení občanky potřeba - například rodný list, oddací list, starý občanský průkaz či potvrzení o občanském průkazu, pokud ten původní nemáte.

Občanský průkaz vám na obecním úřadě vystaví do 30 dnů od podání žádosti. Platnost dokladu je 10 let.

1. leden letošního roku přinesl dva nové typy občanek. Můžete si nechat vystavit elektronický občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a to buď s elektronickým čipem nebo bez něho. Za doklad s čipem zaplatíte 500 korun, za doklad bez čipu 100 korun.

Nový cestovní pas je z dokladů nejdražší

Pokud potřebujete nový cestovní pas a počkáte si na něj 30 dnů, což je základní lhůta pro vydání, přijde vás na 600 korun. Vystavení pasu pro děti do 15 let je za 100 korun. Žádost podáváte na obecním úřadu. Ten vám vystaví cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (vaše fotografie a otisky prstů). Platnost dokladu je 10 let, u dětí do 15 let jen pět let.

Pokud je ale pro vás 30 dnů nepřekonatelnou překážkou, máte možnost požádat o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat. Obecní úřad vám ho vystaví do 15 dnů. Počítejte ale s vysokým správním poplatkem 1 500 korun (u dětí do 15 let je to tisíc korun). Navíc tento cestovní pas má pouze omezenou platnost - jen šest měsíců.

Nový řidičský průkaz za 50, ale i za 500 korun

Řidičský průkaz dostanete jen po předložení řidičského oprávnění. Žádost spolu s dalšími dokumenty (například lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), fotografií a platným dokladem totožnosti podáváte na příslušném obecním úřadě. Vaši žádost vyřídí do 20 dnů a zaplatíte 50 korun.

Pozor Pokud budete jezdit s propadlým řidičským průkazem, připravte se na pokutu až dva tisíce korun.

Řidiči, kteří vlastní řidičák už delší dobu a potřebují nový kvůli změnám či ho ztratili nebo poškodili, mohou požádat o expresní vydání průkazu. Počkají si na něj maximálně pět dnů, ale zaplatí za to 500 korun. Takzvaní prvořidiči o expresní vydání požádat nemohou.

Podobně je tomu i u výměn starých již propadlých typů řidičských průkazů za nové. Standardní zpracování žádosti trvá 15 - 20 dnů, poplatek je 50 korun. Expresní vyřízení je opět do pěti dnů za 500 korun.

A ještě na jednu věc pamatujte: ztrátu, odcizení, poškození či zničení oznamte na obecním úřadu a policii nejpozději do pěti dnů. Obecní úřad vám k tomu vydá příslušné potvrzení, které po dobu 30 dnů a jen na území České republiky nahrazuje váš řidičský průkaz.

Nová zdravotní průkazka je zdarma, nová Opencard za stovku

Pokud ztratíte či poškodíte svou průkazku zdravotní pojišťovny, musíte to podle zákona o veřejném zdravotním pojištění své pojišťovně nahlásit nejpozději do osmi dnů. Ta vám na počkání vyřídí papírový doklad s omezenou dobou platnosti, který můžete použít i při cestě do zahraničí. Na novou průkazku si počkáte zhruba 14 - 30 dní a za její vystavení nic neplatíte.

Ztratíte-li elektronickou tramvajenku (například Opencard v Praze, Plzeňskou kartu či třeba Opuscard v Liberci), co nejrychleji ji zdarma zablokujte. Poté začněte vyřizovat novou kartu.

Opencard vás přijde na 100 korun a vystaví vám ji zhruba do 14 dnů. Na počkání vás bude stát 250 korun. Pokud předložíte doklad od Policie ČR, že vám byla odcizena, zaplatíte jen 50 korun. Opencard s kontaktním čipem stojí 300 korun a vystaví vám ji do čtyř týdnů.

Duplikát Plzeňské karty stojí 170 korun a vyřídí vám ho do druhého dne, na počkání je za 250 korun. Liberecká Opuscard vás bude stát 95 nebo 140 korun podle toho, jestli požádáte o anonymní či osobní kartu. Vystavení trvá od pěti do jednadvaceti dnů. Chcete-li kartu na počkání, zaplatíte navíc ještě expresní příplatek 90 korun.

Nosíte v hlavě, kdy vám končí platnost občanského průkazu?