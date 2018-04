Kolik stojí zlatá karta a jaké výhody přináší?

Zlaté karty patří mezi ty nejprestižnější produkty, které mohou banky svým klientům nabídnout. Přináší ale kromě prestiže vyplývající z lesku zlata nějaké jiné výhody? Pro řadové klienty bank zřejmě ne. Jejich cílovou skupinou jsou totiž především vrcholoví manažeři a bonitní klientela, která bývá často na cestách.

Výše uvedené cílové skupině odpovídá i soubor jakýchsi nadstandardních služeb, jimiž také banky zdůvodňují vyšší poplatky za poskytnutí této karty. V ceně bývají zahrnuty různé výhody, které mají nejčastěji formu cestovního pojištění pro držitele karty (a někdy i pro jeho rodinné příslušníky), možnost vstupu do letištních salónků anebo to může být třeba asistenční služba pro motorová vozidla. Samozřejmé jsou i nadstandardní denní limity pro výběr z bankomatu a platby u obchodníků. Ty se většinou pohybují od padesáti tisíc korun výše.

Není pojištění jako pojištění

Pokud držitel zlaté platební karty často cestuje, měl by se hlouběji zajímat i o kvalitu pojištění, které tyto karty většinou zahrnují. Jeho kvalita totiž není automaticky u všech karet stejného typu stejná a dokonce se může stát, že například cestovní pojištění může být platné pouze prvních devadesát dní strávených v daném roce v zahraničí a klient by se mohl ocitnout v zahraničí lehce bez pojištění. Rovněž krytí nejrůznějších výloh má u různých bank různé limity. Zákazník ocení jistě i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám nebo pojištění právní ochrany. V ceně bývá často i pojištění pro krytí výloh spojených se zpožděním letu nebo ztrátou zavazadel.

Co přináší členství v IAPA

Velmi často patří mezi výhody spojené se zlatou kartou také sleva na členství v klubu IAPA (International Airline Passenger Association). Jedná se o organizaci, která spolupracuje se společnostmi po celém světě především v oblasti ubytování, stravování, přepravy, s půjčovnami aut a mnoha dalšími poskytovateli služeb, které mohou manažeři při svých cestách potřebovat. Hlavní výhodou členství v IAPA je pro cestující především možnost získat řadu zajímavých slev v hotelech, v půjčovnách aut, možnost bezplatných online rezervací letenek, slevu na členství v programu Priority Pass (tm), který vám zpřístupní letištní VIP prostory a salónky a mnoho dalších služeb.

Kolik se platí za prestiž

I když je cena platební karty jistě zajímavá, neměla by jistě hrát při výběru karty roli. U zlatých karet je totiž důležitější než cena především rozsah a kvalita služeb, které jsou na tuto kartu navázány. Proto by měly níže uvedené ceny sloužit spíše jen pro orientaci a hlavní váhu v rozhodování by měly hrát i ostatní služby, které je banka schopna poskytnout.

Banka K dispozici karta od asociace Roční poplatek VISA Eurocard / MasterCard Komerční banka x x 5 000,- Bank Austria Creditanstalt x x 5 000,- Česká spořitelna x (kreditní) 2 500,- ČSOB x 4 500,- GE Capital Bank x 4 800,- Raiffeisenbank x x 4 800,- Union banka x 3 588,- Živnostenská banka x 2 700,- eBanka x x 4 100,-

Zlatá karta může tedy za poměrně příznivé ceny ušetřit spoustu času stráveného častým zařizováním pojištění i času tráveného na letištích – členství v některých klubech, které karty přinášejí, Vám totiž umožní i přednostní odbavení. Rovněž úspory díky slevám za ubytování nebo za půjčení automobilu mohou brzy převýšit roční náklady na zlatou kartu, nemluvě o jakési „schopnosti zlaté karty otevírat zavřené dveře“. Pro ty z nás, kteří jsou často na obchodních cestách, se proto stává zlatá karta velmi dobrou investicí.

Myslíte si, že se investice do zlaté karty opravdu vyplatí? Nebo je podle Vás její vlastnictví pouze otázkou prestiže a její přínos je minimální. Sdělte nám své zkušenosti se zlatými platebními kartami.