Kolik stojí zvíře v bytě?

Impulzivní rozhodnutí se při pořizování zvířete nevyplatí. Naopak je vhodné všechno dobře promyslet. Zájemci by měli předem znát odpovědi na otázky: kdo bude se zvířátkem chodit ven, měnit mu podestýlku, kolik je třeba vyčlenit z rodinného rozpočtu na krmení, péči zvěrolékaře a potřebné propriety? Kdo se o zvíře postará, když bude rodina na dovolené?

„Investujte do informací o zvířeti, zvažte, zda je do bytu vhodné, zjistěte cenové relace u více chovatelů,“ radí předseda Českomoravské kynologické unie Jiří Ohlídal. Podle odborníků by si měli budoucí majitelé zvířete koupit podrobnou příručku, jak se o zvíře starat. „Knížky je nutné pečlivě prostudovat, zájemce se z nich dozví řadu cenných informací, na ledacos se připraví a navíc zjistí, co všechno pořídit,“ radí veterinář František Ehrenberger. Aby se předešlo pozdějším zklamáním, doporučuje Zuzana Trankovská z časopisu Pes přítel člověka, aby se například na pořízení psa shodla celá rodina.

Zadarmo i za tisíce

Štěňátko, kotě i jiná zvířata lze získat téměř zadarmo v mnohých útulcích. Pokud se kupují na inzerát, závisí jejich cena na vzácnosti, rodokmenu i módních vlivech. Kočka s průkazem původu se dá pořídit za dva až čtyři tisíce, vzácná plemena přijdou i na 50 000 korun.

Ceny štěňat se pohybují od 150 korun z útulku až po desetitisíce u vzácných nebo moderních plemen. „U plemen, jako jsou brazilská fila, cane corso nebo pyrenejští ovčáci, se platí za štěňata v řádu desítek tisíc korun. Štěně jorkširského teriéra stojí od deseti do třiceti tisíc korun, podle kvality rodičů,“ upozorňuje Zuzana Trankovská.Jenže koupí zvířete výdaje nekončí. Podle Jiřího Ohlídala je výdaj za štěně tím nejmenším vydáním. Jen krmivo přijde na den na 15 korun u malého plemene, za rok je to 5475 korun a za 15 let už 82 125 korun. U velkých plemen jsou náklady dvakrát takové.

Majitelka tří psů Šárka Valverde upozorňuje na to, že hlavně štěňata ponechaná o samotě mohou v domácnosti natropit škody. „Štěně by nemělo mít v dosahu boty, deštníky, volně položené koberce a podobně,“ říká Šárka Valverde. Minikrálíčci zase rádi trénují chrup a v okamžiku překoušou šňůry bez ohledu na to, zda vedou k počítači, telefonu, nebo jsou to ucha od kabelky.

Bezplatné zdravotnictví? Pro zvířata ne

Pokud zvíře potřebuje péči zvěrolékaře jen zřídkakdy, peněženka majitele nepláče. „U psa, který je zdravý, se výdaje za základní péči pohybují okolo pěti až šesti set korun,“ vysvětluje Jiří Ohlídal.

U zvěrolékařů se platí za všechno: za vyšetření, akutní léčení, operace i léky. I u zvířecích medikamentů se ceny velmi liší, podobné je to ale i se službami veterinářů. Zejména ve velkých městech se vyplatí zjistit si a porovnat předem ceny za ošetření - rozdíly mohou být významné. Podobné je to i u pohotovostního ošetření, za které se připlácí obvykle v rozmezí 100 až 300 korun navíc.

Některým plemenům psů je potřeba dopřát také holiče, například zakrslému králíkovi se pro změnu zhruba každých osm týdnů brousí zuby a drápky za 150 až 200 korun.Dalšími výdaji může být pobyt v psím či kočičím hotelu, když se během nepřítomnosti majitelů nemůže o zvíře postarat někdo jiný. Za kočičí penzion, tedy denní pobyt a stravu kočky, se platí asi 80 korun, v Praze je ale potřeba počítat s více než stovkou. Způsob, jak ušetřit, existuje. Vlastní strava sníží poplatek za den asi o 15 korun. Zvýhodněn bývá i stálý zákazník, sleva vesměs dosahuje deseti procent z původní ceny.

„Základní rozdělení poplatků za péči o psa je podle jeho velikosti. Za malého považujeme psa do velikosti středního knírače, poplatek je 250 korun denně. Za většího psa pak účtujeme 300 korun,“ říká majitel psího hotelu Rex Jakub Fořt s tím, že podmínkou pro ubytování zvířete je platný očkovací průkaz.

Zvíře se dá pojistit

Na 5000 korun jsou pojištěna domácí zvířata v běžné pojistce domácnosti. „Pojistka je určena pro zvířata, která nejsou předmětem podnikání, a vztahuje se na běžná rizika, jako je odcizení a živly. Za příplatek je možné zvířata ještě připojistit,“ říká Dagmar Koutská z České pojišťovny. V rámci zemědělského pojištění lze podle jejích informací například pojistit psy od tří měsíců do osmi let s průkazem původu pro případ, že uhynou nebo musí být utraceni z důvodu nemoci, úrazu či živelní události. Pojistná částka je nejméně 1000 korun, pojistné záleží na kvalitě psa a na dohodě mezi majitelem a pojišťovnou.

Odborníci doporučují také sjednání pojištění odpovědnosti za škody z běžného života. Z pojistky, která stojí 372 korun ročně, uhradí například Česká pojišťovna škodu na zdraví způsobenou třeba pokousáním psa až do výše dvou milionů korun a na majetku do výše jednoho milionu.

