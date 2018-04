Kolik Ti Přinese? Quantum?

Obchodník s cennými papíry KTP Quantum, a.s. slaví překvapivě velké úspěchy se svým produktem Spořitelní účet správy akcií. Je to především díky nabízenému ročnímu garantovanému výnosu minimálně ve výši 14% a široké síti spolupracujících agentů. Od svého vzniku v r. 1995 dokázala KTP Quantum získat asi 22 tisíc klientů, kteří této společnosti svěřili okolo 1,5 mld Kč svých úspor. Společnost zatroubila do útoku především počátkem letošního roku odvolávajíc se na nově ustavené pojištění vkladů u obchodníka s cennými papíry skrz Garanční fond.

Správa portfolií klientů

Podobně jako hlavní služba Finnexu Praha IPPDA (viz náš komentář o této společnosti) je podstatou Spořitelního účtu správy akcií spravování majetku klientů, kteří ho společnosti KTP Quantum svěřili buď ve formě akcií nebo v hotovosti. KTP Quantum prostředky klientů investuje (zpravidla na akciovém trhu) a připisuje na jejich účty většinu dosažených zisků. Vykazované výnosy podpořené minimálním garantovaným výnosem ve výši 14% byly v minulosti velmi atraktivní, což se odrazilo ve výrazném nárůstu spravovaného majetku.

Rok 1997 1998 1999 2000 (odhad) Výnos p.a. 18,6% 17,2% 17,5% Není k dispozici Svěřené prostředky (mil. Kč) 325 450 932 1500

Zdroj: hyperlink.cz/quantum

I přes vysoký garantovaný výnos, se KTP Quantum zavazuje vyplatit klientovi jeho peníze (minimální zůstatek musí činit 1000 Kč) do tří pracovních dnů (po splnění určitých v podstatě jednoduchých podmínek). Minimální výše investice činí 5000 Kč. KTP Quantum získává 0,13% z klientského majetku ročně a 25% ročního zisku za správu prostředků, ovšem pouze splní-li minimální garantovaný výnos.

Dalším produktem, tentokrát nabízeným spřízněnou společností Quantum Praha a.s., je PPA – Přímý prodej akcií. Jedná se o prodej akcií v lázeňském holdingu Médeia Bohemia, a.s. (MB), který kontroluje Lázně Teplice nad Bečvou, a.s., Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. a Léčebné lázně Jáchymov, a.s. Prodávajícím je právě Quantum Praha. PPA garantuje minimální výnos 11%, ovšem bez určení časového horizontu, a to až po 12 měsících od nákupu akcií Médeia Bohemia. Oba dva produkty jsou pravděpodobně propojeny.

Opět neveřejné akcie

Akcie holdingu Médeia Bohemia nejsou veřejně obchodovatelné a pravděpodobně teď tvoří velkou část klientských portfolií. MB získala své podíly ve třech zmíněných lázeňských podnicích během roku 1999, kdy se její základní jmění zvýšilo z pouhých 8 mil. Kč na závratných 1,23 mld Kč. Nové akcie upsala Quantum Praha, která je získala vložením akcií zmíněných lázních. Základní jmění společnosti Quantum Praha je necelých 57 mil. Kč. Vlastní jmění KTP Quantum činilo na konci roku 1999 37,7 mil. Kč. Pro získání podílů v lázních tedy musela použít peníze klientů.

Investorská genialita?

Parametry produktů společností KTP Quantum a Quantum Praha staví na hlavu základní investorské poučky. Při investicích na kapitálovém trhu solidní správce nikdy negarantuje výnos, protože ho prostě na volatilním trhu nikdy nemůže spolehlivě předpovědět. Maximálně se občas garantuje návrat původně zainvestované částky (jistiny), ovšem pouze za předpokladu, že se investor vzdá svých peněz na zpravidla aspoň pět let. Nejenže tedy KTP Quantum garantuje každoroční výnos vysoce převyšující průměrný výnos akciových trhů (11%) nebo mezibankovní úrokové sazby (6%), ale navíc slibuje vyplatit drtivou většinu klientských peněz do tří pracovních dnů (!).

KTP Quantum argumentuje, že „riziko výnosů z operací s cennými papíry je do značné míry rozmělněno investicí do lázeňství (většinou se jedná o majoritní podíly), které generují výnos z velké části předem odhadnutelný“. Při 14% garantovaném ročním výnosu a spravovaného majetku ve výši 1,5 mld Kč, musí společnost dosáhnout ročního zisku minimálně ve výši 210 mil. Kč. Lázně Teplice nad Bečvou dosáhly v polovině roku 2000 zisku ve výši 0,6 mil. Kč, Léčebné lázně Jáchymov 6 mil. Kč v roce 1999 a Léčebné lázně Bohdaneč pak 12,3 mil. Kč za první polovinu roku 1998 (novější údaje se nám bohužel nepodařilo získat). Co dodat k tomuto výnosu „z velké části předem odhadnutelnému“?

KTP Quantum se zavazuje, že nedosáhne-li minimálního garantovaného zisku, zaplatí klientům smluvní pokutu tak, aby klient garantovaného zisku dosáhl. Z čeho pak asi, nebude-li její vlastní jmění ve výši 37,7 mil. Kč stačit?

Nutno říci, že KTP Quantum svým závazkům zatím vždy dostála a klienti své velmi dobře zhodnocené peníze získali vždy zpět, požádali-li o to. Jestliže spravovaný majetek ovšem výrazně roste, je vždycky z čeho vyplácet méně důvěřivé klienty.

Co bude dál?

KTP Quantum potvrdila, že zvažuje snížení 14% garantovaného ročního výnosu. To je logický krok, protože tento výnos je nabízen již několik let a během té doby se úrokové sazby výrazně snížily. Jeden prodejní zástupce společnosti nám sdělil, že v roce 2000 prošla KTP Quantum bez problému přelicencováním Komisí pro cenné papíry. Ta i přes nabízený garantovaný výnos, investování svěřených peněz do neveřejně obchodovaných akcií, pokračující problémy jiných menších obchodníků a nesčetné dotazy klientů zachovává vůči této společnosti neutrální postoj. Podle své mluvčí Radky Procházkové ovšem zvažuje proti této společnosti zavedení správního řízení.

Závěrem nutno zdůraznit, že nelze zapomínat na starou a mnohokrát ověřenou pravdu, že vysoký výnos znamená vždy vysoké riziko. Nezapomeňte také, že Garanční fond chrání klienty obchodníka s cennými papíry pouze před úpadkem tohoto obchodníka, nikoli před investičním rizikem plynoucím ze správy prostředků svěřených tomuto obchodníkovi. Skutečná hodnota neveřejně obchodovaných akcií se může od vykazované výrazně lišit.

Co byste klientům KTP Quantum doporučovali? Závidíte jim jejich vysoké a garantované výnosy? Podělte se s námi o Vaše názory!