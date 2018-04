Opozdilci, kteří začnou brigádu hledat až o prázdninách, si nebudou moci příliš vybírat, zbude na ně nejčastěji manuální práce nebo místo v pokladně supermarketu. Zájemci, kteří přijdou dřív, jsou v lepší pozici. „Brigádníky najímáme jak na kvalifikovanou, převážně administrativní práci, tak i nekvalifikovanou práci, nabízíme i dlouhodobé brigády, kterými mohou získat studenti praxi při studiu,“ potvrzuje Lenka Tvrdá z Coca-Coly.

Jazykové a účetní znalosti, schopnost komunikovat s lidmi, to jsou věci, které otvírají cestu k vyšší odměně. Kromě toho, že student pracující přes léto ve svém oboru získává potřebné zkušenosti, má šanci si lépe vydělat.

Práce pokladních v hypermarketech se tak pohybuje od 50 do 60 korun na hodinu, recepční se znalostí angličtiny si může přijít v Praze až na devadesát korun za hodinu. Odměny se mírně liší i podle regionů - pokladní v Praze si vydělá asi o deset korun na hodinu víc než na stejné pozici v Jihomoravském kraji.





Jakou práci můžete očekávat za: 40 až 60 Kč/hod. úklid, průzkum trhu, etiketování zboží 60 až 80 Kč/hod. pokladní v supermarketu, hosteska při předváděcích akcích 80 až 100 Kč/hod. recepční se znalostí jazyků, práce ve finančním oddělení, překlady Zdroj: internet

O prázdninách je hledání práce trochu obtížnější než během roku - požadavky zaměstnavatelů se oproti běžnému roku nemění, zájemců je však mnohem více. „Ze zkušenosti víme, že valná většina studentů uvažuje: první měsíc budu pracovat a druhý měsíc vydělané peníze použiji. Pokud tento postup obrátíte, získáte konkurenční výhodu,“ doporučuje Jiří Navrátil ze společnosti LMC. Podle Ivy Chládkové ze zprostředkovatelské agentury Index Plus je v období od 1. 6. do 15. 8. kvůli velkému převisu nabídky nad poptávkou velmi obtížné sehnat lukrativní brigádu. „Zkušený student ví, že ideální rozložení prázdnin je volno do 1. srpna a potom už je možné si brigádu vybírat podle potřeb zájemce,“ dodává Iva Chládková.

Nejsnáze se daří najít brigádu studentům vysokoškolákům - jsou plnoletí, mají již zkušenosti a kvalifikaci. Mladší zájemci mají trochu smůlu - práce spojené s hmotnou odpovědností jsou skutečně pouze pro ty nad osmnáct let. Sehnat práci je téměř nemožné pro studenty mezi patnácti a šestnácti lety - nesmějí pracovat v noci, ze zákona mají omezenou pracovní dobu na 30 hodin v týdnu a musí být pod dozorem plnoletého. Pro zaměstnavatele je to příliš mnoho nevýhod.

Dobré je vlastnit průkaz pracovníka v potravinářství - s ním se brigáda shání lépe. Vystaví jej většinou na počkání za 50-100 korun praktický lékař. J ak hledat V internetovém vyhledávači se při zadání výrazu brigáda objeví spousta nabídek. Vyplatí se podívat nejprve na to, kolik a jak starých nabídek zprostředkovatelé zveřejňují. Kde jich je k dispozici jen deset a z toho pět starších než dva měsíce, to asi nebude ono. Registrace u specializované agentury bývá bezplatná a po ní se už můžete hlásit o konkrétní práci.



P odmínky zjistěte předem Peníze, které si vyděláte, můžete dostat do ruky i na účet, záleží na dohodě a praxi zaměstnavatele. Výplatu je možné očekávat zhruba za týden, na peníze by brigádník neměl čekat déle než do poloviny následujícího měsíce. Častou otázkou, kterou pracovní agentury dostávají, je, jak se budou peníze danit. Potěšitelné je, že do částky 4120 korun měsíčně se příjmy studentů nedaní, čistá mzda se rovná hrubé. Předpokladem je, že student podepíše prohlášení o dani z příjmu a doloží platné potvrzení o studiu. „Bez ohledu na skutečnost, zda má student příjmy z brigády, může si jeho rodič uplatnit nezdanitelnou částku na vyživované dítě, pokud s ním žije ve společné domácnosti. Mzda, kterou student obdrží za svou letní brigádu, však musí být zahrnuta do přiznání příjmů, které ovlivňují výši sociálních dávek,“ sděluje Iveta Hegarová jednatelka firmy Persea.



D o ciziny raději přes agenturu Domácí práce za 20 tisíc Kč: realita, nebo utopie? Na práci v zahraničí většinou odjíždějí studenti na delší dobu a často bývají jejich pobyty spojeny s jazykovými kurzy. Takové pobyty většinou zařizují agentury. Se vstupem do unie se rozšířila nabídka krátkodobějších pracovních příležitostí ve službách, zemědělství, zdravotnictví i ve výrobě. Je potřeba ale počítat s náklady na dopravu, ubytování a stravu - při troše skromnosti však výdělek převýší výdaje. Ti, kdo dávají přednost dobrodružství, vládnou jazykem a nechtějí platit agenturní poplatky, mohou hledat práci prostřednictvím placených katalogů, které na internetu nabízejí desítky zasilatelů. Pozor však na to, abyste nenaletěli podvodníkům, kteří vám pošlou bezcenné informace, za které ještě budete muset zaplatit.



Z aměstnavatel musí být spokojen Brigádníci by neměli zapomínat, že i zaměstnavatel má požadavky a v případě, že nebude s jejich plněním spokojen, brigáda skončí. Otilie Sýkorová z Axial Personnel Agency upozorňuje: „Mezi nejčastějšími chybami, kterých se lidé na brigádách dopouštějí, je nedochvilnost, pasivita, špatný vztah k autoritě a také nevhodně zvolený styl oblečení.“ Respektování požadavků zaměstnavatele je pro mnohé studenty prvním střetem s mimoškolní realitou a může pro ně být překvapivý. Vyplatí se nebýt rebelem a začlenit se. V opačném případě se snadno stane, že pro agenturu se student stane nepoužitelným a přestane mu nabízet práci.



Nemá cenu se také spoléhat na jeden zdroj, lepší je registrace u více agentur a pečlivé dennodenní prohlížení webových stránek agentur, které brigády nabízejí.