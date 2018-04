Kolik vám připíšou penzijní fondy?

Obliba penzijních fondů v České republice stále stoupá. V současnosti mají penzijní fondy více než 2,5 milionu účastníků a předpokládá se další růst této hodnoty (hlavně díky zapojení zaměstnavatelů do systému penzijního připojištění). Relativně vysoký výnos, který penzijní fondy nabízejí, posouvá fondy na přední místo v investičních alternativách. Podstatnou částí výnosu je i státní příspěvek. Podíl státního příspěvku na celkovém výnosu s délkou připojištění klesá, a tak je v dlouhodobém horizontu nejvýznamnější položkou zhodnocení prostředků fondem. (Více v článku: Penzijní připojištění poráží inflaci) Na čem závisí výše připsaného výnosu? Situace penzijních fondů je jiná než např. u podílových fondů. Investiční společnost např. účtuje o majetku v podílovém fondu odděleně od svého majetku a majetku v ostatních podílových fondech. Výnos podílového fondu, do kterého jste investovali, si můžete (u většiny fondů) najít každý den v novinách. Oproti tomu penzijní fondy připisují výnosy pouze jednou ročně a jejich výše je závislá na celkovém hospodaření fondu v minulém roce (případně v dalších minulých letech). Výnos penzijních fondů v letech 1998 - 2002 Náklady u podílového fondu jsou předem známy. Platíte vstupní, někde navíc i výstupní poplatek a poplatek za správu obhospodařovatelské společnosti. V tomto poplatku jsou zahrnuty náklady fondu na správu portfolia, mzdy zaměstnanců apod. (Podrobný přehled poplatků u podílových fondů naleznete v článku: Víte, za co platíte?) Důležité je, že tento poplatek nemůže být podle zákona větší než 2% z majetku (vlastního jmění) fondu. (Eventuálně může být jeho výše určena jako maximálně 20% účetního zisku, takto zavedený poplatek má však pouze jeden ze sedmi desítek českých podílových fondů.) U penzijních fondů je situace naprosto odlišná. Nikdy nevíte, kolik peněz „padne“ na náklady spojené s fungováním fondu. Zatímco v podílovém fondu tvoří nákladovou položku pouze správcovský poplatek, struktura nákladů u penzijního fondu je mnohem širší a hlavně odlišná v jednotlivých položkách. Jednou z největších nákladových položek jsou náklady na distribuci. Penzijní fondy si jsou samy vědomy vysoké nákladovosti a snaží se snižovat především distribuční náklady. (V souvislosti s tím můžeme jmenovat studii a doporuční organizace OECD, která poukazuje na vysoké náklady penzijních fondů v členských státech a požaduje jejich snížení.) Hlavním zdrojem výnosů jsou pro oba druhy fondů (penzijní i podílové) výnosy z operací na finančním trhu. Jak jsou oba druhy úspěšné při svých investicích a jaký výnos vám nakonec připíší? Podrobné informace o penzijních fondech a penzijním připojištění naleznete v naší specializované sekci ZDE

Dluhopisové versus penzijní fondy

Portfolio penzijních fondů je do značné míry obdobné portfoliu dluhopisových fondů. Toto tvrzení by neplatilo například v USA, kde penzijní fondy mají většinu prostředků investovanou v akciích (či podílových fondech), avšak v České republice platí téměř stoprocentně. Podíváme-li se na portfolia českých dluhopisových fondů, objevíme, že jejich portfolio je z většinové části tvořeno českými kvalitními dluhopisy a dluhopisy států OECD (viz statuty fondů), především zemí střední Evropy. Pokud se dále podíváme na investiční omezení pro penzijní fondy a na samotná složení jejich portfolií, zjistíme, že jsou si tyto dva druhy fondů značně podobné.

Z následujících dvou tabulek je rovněž patrné, že tyto fondy dosahují obdobných výnosů ze svých investic. Porovnáme-li však průměr výnosů penzijních a dluhopisových fondů z tabulky, kdekdo si řekne, že to přece není pravda. Rozdíl činí jedno až čtyři procenta, což znamená téměř dvojnásobek. Jak tedy můžeme tvrdit, že dosahují stejných výnosů?

Průměr výnosů: 1998 1999 2000 2001 2002* Penzijních fondů 7,46 5,32 3,81 3,92 N/A Dluhopisových podílových fondů 8,41 8,12 7,16 6,87 5,38 Ročního PRIBORu 14,14 6,96 5,76 5,3 3,8 *do října 2002

Zdroj: APF ČR, UNIS ČR, ČNB

Vysvětlení přináší druhá tabulka. Hospodářský výsledek z finančních operací ve třetím sloupci tabulky představuje právě výnosy fondu z investic, tedy výkonnost správce portfolia penzijního fondu. Konečný hospodářský výsledek (tedy to, jaký bude výnos připsaný účastníkům) je však podstatně ovlivněn výší provozních nákladů. Poslední sloupec tabulky ukazuje právě provozní náklady (opět vztažené k závazkům fondu vůči klientům). Nejnižších provozních nákladů dosahuje již pravidelně fond Komerční banky (roky 1998-2001). Pokud sečteme poslední dva sloupce tabulky dostaneme číslo, které odpovídá výnosu připsanému účastníkům u jednotlivých penzijních fondů.

Penzijní fondy - ukazatele pro rok 2001 Výnos pro účastníky HV z fin. operací/KF* Provozní HV/KF* ABN AMRO PF 4,10% 9,40% -6,40% Allianz PF 4,36% 8,00% -2,50% Commercial Union PF 2,48% 6,20% -3,40% Českomoravský PF 3,20% 6,20% -2,60% ČSOB PF 3,90% 11,40% -7,00% Generali PF 4,60% 7,80% -2,60% Hornický PF Ostrava 2,37% 6,70% -3,70% ING PF 4,80% 10,20% -4,10% PF České pojišťovny 3,80% 7,60% -3,50% PF České spořitelny 3,80% 6,70% -2,60% PF Komerční banky 4,40% 7,60% -2,00% Vojenský otevřený PF 4,25% 6,00% -2,90% WINTERTHUR PF** 4,25% 8,70% -3,40% Zemský PF 4,60% 9,60% -4,70% **dnes CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PF, sloučen s VOPF

Zdroj: APF ČR

*KF označuje položku rozvahy "Kapitálové fondy", která představuje závazky penzijního fondu vůči účastníkům

Z uvedeného srovnání dluhopisových a penzijních fondů vycházejí vítězně dluhopisové fondy. Dosahují obdobného výnosu jako penzijní fondy ovšem s výrazně nižšími náklady. Měli bychom tedy ukládat své peníze do dluhopisových fondů namísto do penzijních? Odpověď zní nikoli. Penzijní fondy jsou jiným druhem investice než dluhopisové podílové fondy. V dluhopisových fondech investujeme s cílem zhodnocení svých prostředků v horizontu několika let (3 - 5). Penzijní fond je prostředkem pro investování prostředků na zajištění životního standardu v penzi, tedy většinou ve vzdálenějším horizontu. Tomu, že investice v penzijním fondu je jednou částí příjmu v penzi, odpovídá i regulace a dozor nad penzijními fondy. (Ovšem, nesmíme zapomenout na státní příspěvek! Jeho podíl na výnosu však s délkou setrvání ve fondu výrazně klesá.)

Klíčem k úspěchu penzijních fondů je snižování provozních nákladů a zaměření na investice s dlouhodobým horizontem. Především náklady na distribuci neúměrně zatěžují účastníky penzijních fondů.

Jaký tedy můžeme očekávat zisk u penzijních fondů v letošním roce? Vzhledem k tomu, že pokračoval pokles úrokových sazeb, dluhopisová portfolia neztrácela oproti výkonnostem v minulých letech. Dluhopisové fondy zaznamenaly za letošní rok do konce října výnos 5,38% p.a. U penzijních fondů můžeme očekávat o 3 - 2% nižší výnos než u dluhopisových fondů, tedy okolo 3 – 4%. Výsledky penzijních fondů za první tři čtvrtiny roku vykazují značný nárůst zisku a i náklady penzijních fondů se daří postupně snižovat, z čehož plyne naděje, že onen rozdíl nebude tak veliký.

Investujete prostředky na vaši penzi raději prostřednictvím penzijních fondů než dluhopisových? Využíváte raději státního příspěvku než vyššího výnosu u podílových fondů?