Kolik vám půjčí na bydlení

Bohatí to mají snadné

V modelovém příkladě by svobodný muž bez závazků získal příslib úvěru na 800 tisíc od všech šesti stavebních spořitelen. Nabídly mu sazbu překlenovacího úvěru od 4,30 do 4,99 procenta. Měsíční splátka i s povinným dospořováním se přitom pohybovala mezi 5467 a 15 733 korunami. Nízká splátka přitom neznamená jen nízké úročení, lze jí dosáhnout i tak, že klient bude splácet delší dobu.

Nejnižší úrok 4,30 procenta stanovila ČMSS, celkově nejméně však zaplatí klient Modré pyramidě – to ale za cenu téměř trojnásobných splátek úvěru v kratší době. Stavební spořitelna Wustenrot usoudila, že klient by v případě spoření u ní finančně tratil. "V tomto případě doporučujeme hypoteční úvěr. Klienta bychom nezklamali, doporučili bychom mu úvěr u sesterské Wüstenrot hypoteční banky, který by pro něj byl výhodnější," říká mluvčí Helena Dušková.

O koho se stavební spořitelny neperou

Méně bonitní klienti neobstojí s požadavkem na úvěr tak snadno. Modelová rodina s dítětem bude s požadavkem na 1 a půl milionu a s příjmy 19 500 korun muset ve třech případech mít spoludlužníka. Ten jí papírově vylepší posuzované příjmy, ale počítá se s tím, že pomůže i se splátkami.

Hypo stavební spořitelna původně nabídla jen 900 000 cílové částky, což by klientům nestačilo. Po přistoupení spoludlužníka rodina na požadovaných 1,5 milionu dosáhne, splátky 12 tisíc měsíčně v prvních šesti letech by však bez pomoci přesáhly její možnosti. Modrá pyramida rovnou nabízí pouze nižší půjčku, než jakou rodina potřebuje, maximum, na které se svými příjmy klienti dosáhnou je 1 200 000 korun, cílová částka stavebního spoření přitom počítá s vkladem původních úspor klientů.

Bez větších problémů by klienti uspěli u SSČS, u které však zaplatí nejvíc peněz ze všech spočítaných modelů. Rodina by nejspíš přijala nabídku ČMSS, která by ji vyšla celkově nejlevněji, při požadavku na 1 500 000 přeplatí "jen" 396 tisíc.