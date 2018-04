Kolik vám vydělají pionýři?

Fondy Pioneer jsou na domácím trhu dostupné již od roku 1995 (Pioneer Trust). V současné době mají čeští investoři k dispozici podílové fondy Pioneer denominované v koruně obhospodařované Pioneer Investiční společností (psali jsme o nich v předchozích dílech) a zahraniční fondy pod správou Pioneer Investments (nebo také Pioneer Global Asset Management, PGAM).

Pioneer Investments je 100% dceřinou společností UniCredito Italiano Banking Group, která u nás vlastní Živnostenskou banku. Z dolarových a eurových fondů registrovaných v Lucembursku je u nás v současnosti k dispozici 82 podfondů podílového fondu Pioneer Funds.

Fondy jsou u nás dostupné prostřednictvím pobočkové sítě Živnostenské banky. Poplatky za nákup a obhospodařování fondů nepatří mezi nejnižší. Nákupní poplatky se pohybují od 1 % u fondů peněžního trhu (short term) přes 3 až 4 % u fondů dluhopisových (bond) a smíšených (Mix) až po 5 % u fondů akciových (equity). Za správu majetku ve fondu peněžního trhu zaplatíte 0,9 %, u fondů smíšených a dluhopisových vás bude stát správa 1,2 % a akciové fondy si účtují 1,5 %.

Podle množství fondů by se mohlo zdát, že investorům je k dispozici skutečně velké portfolio produktů. Je však nutné poznamenat, že většina fondů je nabízena jak v dolarové, tak i v eurové formě (např. Global Equity EUR, i Global Equity USD). Kdybychom tyto fondy brali jako jeden fond, „scvrkne“ se nabídka na stále zajímavý počet 44 zahraničních fondů. Například dolaroví investoři tak mohou snáze (bez nutnosti konverze měny v bance) investovat do fondů zaměřených na Evropu. Fondy ale většinou nejsou do jednotlivých měn zajištěny a investoři tak stejně podstupují měnové riziko a výkonnost jednoho fondu v různých měnách se podstatně liší.

Počet produktů zajišťuje investorovi bohatý výběr fondů různého geografického zaměření a různých strategií. Vzhledem k tomuto množství je ale logické, že v našem přehledu nezmíníme všechny fondy Pioneer Funds.

Pro konzervativní investory jsou v nabídce dva fondy peněžního trhu, jeden měnový

Warranty a knock-out produkty: Obrovský zisk, nebo nic.

Čtěte ZDE .

fond a dva fondy s absolutním výnosem. Fond peněžního trhu Pioneer Funds (PF) Euro Short-Term investuje prostředky dovlád a velkých korporací emitovaných výhradně v euru. Jeho dolarový protějšek PF U.S.Dollar Short-Term nakupuje dluhové cenné papíry emitované většinou v dolaru. Nedolarové investice jsou do USD zajištěny. Fond PF Multi Currency Strategy má podobnou strategii, není ale zaměřen na určitý region ani měnu. Všechny tři fondy jsou dostupné jak v dolaru, tak i v euru. Stejně tak i fond PF Total Return Defensive, zaměřený na eurové dluhopisy investičního stupně. Dluhopisy bez měnového a geografického zaměření nakupuje fond PF Total Return Dynamic, ten je však u nás nabízen pouze v eurové formě.

Skupina dluhopisových fondů čítá devět produktů. Dluhopisy (vládní i firemní) emitované v zemích OECD nabízí fond PF International Bond. Rizikovější dluhopisy spekulativního stupně (rating nižší než BB), včetně dluhopisů rozvíjejících se zemí nakupuje fond PF Global High Yield. Výlučně na rozvíjející se trhy (Jižní Amerika, Jihovýchodní Asie, východní Evropa apod.), je zaměřený fond PF Emerging Markets Bond. Všechny tři fondy jsou dostupné v euru i v dolaru. Stejně tak i dva fondy investující převážně do amerických dluhopisů, PF Strategic Income (dluhopisy různých emitentů investičního, ale především neinvestičního stupně) a PF US High Yield Corporate Bond (firemní dluhopisy neinvestičního stupně). Trochu zamrzí neexistence klasického dolarového fondu zaměřeného na kvalitní americké dluhopisy.

Evropské dluhopisy mají ve svém hledáčku čtyři fondy. Fond PF Euro Bond investuje do kvalitních dluhopisů investičního stupně, většinu portfolia tvoří vládní dluhopisy. Naopak převahu firemních dluhopisů nabízí investorům fond PF Euro Corporate Bond. Zajímavou alternativou pro investory, kteří chtějí vydělávat beze strachu, že jejich výnosy zlikviduje vysoká inflace, je PF Euro Inflation Linked. Je dostupný pouze v euru, podobně jako fond PF Euro Strategic Bond.

Největší skupinu fondů tvoří fondy akciové. Ty jsou dále rozděleny podle geografického zaměření na čtyři podskupiny: Evropa, Amerika, Svět, rozvíjející se trhy a dálný východ. Všechny fondy (až na pár výjimek ve skupině Evropa) jsou dostupné v euru i dolaru.

Ve skupině rozvíjejících se trhů je pět fondů. Pokud chce investor zahrnout celou tuto oblast investicí do jednoho fondu, vybere si PF Emerging Markets Equity. Ostatní fondy se orientují na jednotlivé oblasti. Akcie východoevropských firem (včetně řeckých a tureckých) nakupuje fond PF Eastern European Equity. Oblast akciových trhů Pacifiku (s výjimkou Japonska) zastřešuje fond PF Pacific (Ex. Japan) Equity. Akcie japonských firem nakupuje fond PF Equity Japan. Posledním fondem z této podskupiny je PF Equity Greater China, který se zaměřuje na akcie čínských, tchajwanských a hongkongských společností.

Na amerických akciových trzích vám může přinést zisk osm fondů. Základ každého akciového portfolia dolarového investora by měl tvořit fond PF America, který je

Chcete vědět, jak vydělat na "bezpečných" akciích? Čtěte ZDE .

klonem fondu Pioneer Fund, jednoho z nejstarších fondů vůbec (vznikl v roce 1928). Další tři fondy svou strategii odvíjejí od tržní kapitalizace společností, do nichž investují prostředky. Akcie velkých firem nakupuje PF U.S Large Cap Growth, středně velké firmy preferuje PF U.S. Mid Cap Value a akcie malých firem nakupuje do portfolia PF U.S. Small Companies. Akcie podniků s dobrým postavením na trhu vybírá fond PF U.S. Value a do akcií těch nejlepších z nejlepších investuje fond PF Top U.S. Players.

Na akcie evropských společností se zaměřuje 10 fondů. Mezi nejzajímavější patří fond PF Top European Players investující do cíleně koncentrovaného portfolia třiceti akcií významných, převážně velkých evropských firem. Jako doplněk k tomuto fondu může fungovat nový akciový fond, PF European Equity Opportunities, který se neomezuje žádným sektorovým ani geografickým zaměřením a vybírá společnosti se silným potenciálem růstu. Na sektory se neohlíží ani fond PF European Research, jeho záběr je však širší. Široce rozkročené portfolio nabízí také fond PF Core European Equity, případně PF Euroland Equity, ten však investuje jen v zemích, kde se platí eurem. Akcie malých společností s kapitalizací do 1,5 mld. euro nakupuje fond PF European Small Companies.

Kdo chce investovat do akcií po celém světě, vybere si jeden ze čtyř fondů s přívlastkem Global. Zajímavostí může být fond PF Global Ethical Equity investující do společností vybíraných podle určitých etických pravidel, přispívající ke zdravému životnímu prostředí apod. Nejširší záběr nabízí fond PF Global Equity, i v něm však převažují akcie amerických firem, podobně jako ve fondu PF Top Global Players. Na oblast technologií, médií a telekomunikací se zaměřuje fond PF Global TMT.

Máte nějaké zkušenosti s fondy Pioneer? Můžete je doporučit i ostatním invetorům, nebo k nim máte určité výhrady? Těšíme se na vaše náměty a postřehy.