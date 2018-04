Kolik vás bude stát chyba v bance?

V bankovním sazebníku můžete najít mnoho položek, o nichž ani nebudete vědět, že je banka může naúčtovat. Podíváme-li se na ně podrobněji, zjistíte, že lehce můžete vyplnit chybně platební příkaz a za oznámení o této chybě zaplatíte i 100 Kč. Také můžete ztratit výpisy z účtu, které potřebujete jako doklad, a jejich opětovné vydání také nepatří k nejlevnějším. A nebo zapomenete PIN k málo používané platební kartě a žádáte o jeho opětovné vydání – za všechny tyto požadavky zaplatíte.

Platební příkaz - zaplatíte i za jeho neprovedení

Jestliže zadáváte platební příkaz, musíte vyplnit předepsané údaje. Pokud příkaz zadáváte pomocí některého z kanálů přímého bankovnictví, přílišné pochybení vám nehrozí, mnoho položek totiž bankovní aplikace kontroluje a nedovolí vám je vyplnit špatně. U papírových formulářů, který vhazujete do sběrného boxu nebo odevzdáváte přímo na přepážce banky, je možnost chybovosti přece jen vyšší – od špatně zadaného čísla účtu po nesprávně uvedený podpisový vzor. Protože příkaz není proveden, banka klienta uvědomí avízem, avšak za toto upozornění již ve většině bank zaplatíte.

Výjimkou jsou např. Raiffeisenbank a Živnobanka, které poplatky neúčtují. Ostatní banky jsou již méně shovívavé. Ceny za neprovedení příkazu se pohybují od 10 do 50 korun. Podobně banky zpoplatňují i storna plateb, pokud platbu odešlete na nesprávný účet a chcete po bance, aby ji na váš popud zrušila.

Úvěry mohou prodražit nezaplacené splátky

Další poplatky, které vás mohou potkat a zaskočit, jsou spojeny s úvěrem, a to jak kontokorentním, tak i spotřebitelským či hypotéčním. Banky běžně zpoplatňují nejen poskytnutí a čerpání úvěru, ale i jeho nesplácení. Jestliže se vaše splátka dostane do prodlení a banka vám vystaví upomínku, pak za ni zaplatíte od 50 do 300 Kč. Jestliže banka vystaví další upomínky, pak vás čekají také další výdaje v řádu stovek korun. Rozhodně se tedy nevyplácí zapomenout splátku zaplatit. Banky totiž mohou účtovat nejen fixní poplatky, ale i procenta z nezaplacené částky.

Duplikát výpisu není právě levný

Ne vždy výpis z účtu potřebujeme, ale může se stát, že jej některá z institucí žádá jako doklad (např. při podání žádosti o úvěr, nebo doklad pro finanční úřad), a pak nám nezbývá než buďto založené výpisy pracně najít, nebo požádat banku o vystavení duplikátu. Jeho cena se pohybuje od 50 do 250 korun. U některých bankovních ústavů dokonce záleží na tom, jak starý výpis žádáte. Rozlišován je totiž například aktuální rok a roky ostatní.

Banka Duplikát výpisu z účtu Opětovné vydání PIN ke kartě BAWAG Bank 100 / 500 Kč* 100 Kč Citibank 90 Kč zdarma Česká spořitelna 75 Kč 100 Kč ČSOB 100 Kč 100 Kč eBanka 80 Kč 150 Kč GE Money Bank x 100 Kč HVB Bank 100 / 500 Kč* 200 Kč Komerční banka 100 Kč + 5 Kč za každou stránku 200 Kč Raiffeisenbank 50 Kč 90 Kč Volksbank 50 / 150 Kč* 200 Kč Živnobanka 50 / 250 Kč** 100 Kč

Pozn.: * první rok / další roky, ** první 2 roky / ostatní roky, Zdroj: sazebníky bank

Zapomnětlivost vás něco bude stát i v případě krátkého, ale velmi důležitého čísla – PINu k platební kartě. Za jeho opětovné vydání zaplatíte poplatek opět ve výši sto a více korun. Banky ho na vaši žádost vydají během několika dnů, většinou do týdne.

Jak se vyhnout nepříjemnostem?

Určitě lze říci – buďte maximálně opatrní a pozorní na věci vztahující se k vašim penězům. Díky tomu si totiž ušetříte nejen zbytečná finanční vydání, ale i starosti a čas strávený vyřizováním nápravy.

