Kolik vás letos bude stát dovolená?

Macháčkovi z Pardubic a s nimi i další statisíce Čechů by rádi vyrazili jako každý rok autem o prázdninách s dětmi pod stan do Chorvatska. Poslední zprávy o vývoji cen ropy je však trochu děsí - nebude cesta neúměrně nákladná?

Benzin a nafta jsou letos o dost dražší než vloni touto dobou. A to nejen v Česku, ale po celé trase, kterou autem absolvují. Loni stál benzin u tuzemských pump až o tři koruny méně než nyní, ceny pohonných hmot stouply i v Chorvatsku.

Přesto by zdražení nemělo turistům udělat čáru přes rodinný rozpočet. Za benzin na cestu sice utratí zhruba o 400 až 700 korun více podle délky trasy a spotřeby vozu, ale v celkové částce 20 000 korun, kterou podle společnosti Mag Consulting v průměru české rodiny za dovolenou v Chorvatsku vydají, je to zanedbatelná položka.

Kdo si vybral v cestovní kanceláři zájezd i s dopravou, dražší benzin a naftu nepocítí. Cestovky drží katalogové ceny, které ohlásily dávno před růstem cen pohonných hmot, a i když z důvodu změn kurzů měn či cen benzinu by je mohly upravit, podle vyjádření svých zástupců to zatím neplánují.



C eny? Stejné nebo mírně stouply



Z Tuniska, Španělska a Chorvatska hlásí jen nepatrné změny cen potravin, stravování v restauracích a ubytování. „Platí totéž jako v Česku: něco zdražilo, něco zlevnilo, cena benzinu trochu vzrostla. Některé základní potraviny jsou nyní už levnější než v Česku. Platby za ubytování se měnily hlavně tam, kde jsou zrenovované objekty, a byly proto zařazeny do vyšší kategorie nebo měnily majitele,“ uvádí Mirjana Žiličová, ředitelka Chorvatského turistického sdružení v Praze.



Na Slovensku, což je Čechy druhá nejnavštěvovanější země, proběhly výraznější cenové úpravy. „Proti období loňského roku stouply ceny v průměru o 8,3 procenta, z toho u potravin a nealkoholických nápojů o 5,4 procenta a u hotelů a restaurací o 9,2 procenta,“ uvedla Zuzana Šimková ze Slovenské agentury pro cestovní ruch. I tak je pro Čechy Slovensko velmi výhodné, dovolená tam přijde na méně než v tuzemsku.



P očítejte se sportovními přirážkami



Fotbalové EURO 2004 a olympijské hry, to jsou lákadla silného kalibru. Pokud se do Portugalska či Řecka vydáte, musíte počítat s tím, že stravování i ubytování tam bude o něco dražší než jindy. Vysoká poptávka požene ceny vzhůru, ale jak sdělil Constantine Theodorou, ředitel Řecké národní turistické organizace, stát stanovil limity některých cen tak, aby se zamezilo neúměrnému zdražování v období konání her.