Kolik vás letos bude stát dovolená?

Jak si vybrat dovolenou?

Tak kam a za kolik na dovolenou? Zase do Chorvatska, nebo na Slovensko? Nebo snad raději na fotbal do Portugalska, či za olympijskými zážitky do Řecka? Kde je nejlevněji?

Slovensko: levněji než v Česku

Velmi pestrou a pro peněženku přijatelnou dovolenou mohou zájemci strávit na Slovensku. Z přehledu cen je zřejmé, že pobyt na Slovensku vyjde levněji než v Česku. O kolik?

Bulharsko a Chorvatsko: stále oblíbené

Chuť podívat se na místa navštívená v minulosti, ale i nízké ceny, pěkná příroda a množství pamětihodností - to je Bulharsko. Spolu s Chorvatskem patří mezi nejoblíbanější. Kolik zde utratíte?

Francie a Itále: ušetřit lze vhodným načasováním

Krásy Francie? Nejlépe mimo hlavní prázdniny, ceny v červenci a v srpnu jsou zde totiž podstatně vyšší než mimo sezonu. Jak je tomu v italských letoviscích? Jaké jsou cenové rozdíly?

Řecko, Španělsko a Portugalsko: za sportem i kulturou

Chuť Zájem o Řecko letos poznamená konání olympijských her v Aténách. Portugalsko zase čeká EURO 2004. Co mohou sportovní fanoušci a ostatní turisté očekávat?

Egypt a Tunisko: organizovaná turistika

Památky, dobře vybavené hotely, krásné moře a téměř jisté pěkné počasí. To jsou hlavní lákadla. Co hledají lidé v těchto zemích a kolik zde zaplatí za ubytování a základní potřeby?

Kolik zaplatíte na dovolené za běžný nákup stát chléb - bochník mléko 1 l víno stolní 1 l stolní voda 1,5 l šunka 100 g zmrzlina kopeček celkem Česko 15 12 35 12 12 7 93 Slovensko 14 15 48 8 12 5 102 Chorvatsko 20 18 90 20 22,5 13,5 184 Itálie 66 16,5 24 16,5 56 33 212 Řecko 37 42 43 18 27 23 190 Španělsko 21 21 33 16 51,5 40 182,5

Pozn.: Ceny jsou orientační a jsou uvedeny v korunách

Zdroj: cestovní kanceláře