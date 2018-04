Kolik vás stojí účet v bance: nejlevněji vychází u Fia, nejdráž u Citibank

Kdo by nechtěl co nejlevnější účet? Pokud se vejdete do tří výběrů z bankomatu a deseti jednorázových příkazů, můžete mít zdarma konto u mBank. Původně bezpoplatková banka stanovila právě tyto limity a každý další výběr z bankomatu stojí 35 korun, příkaz k úhradě tři koruny. Má to ještě jednu podmínku: platební kartou musíte platit víc než čtyři tisíce korun měsíčně. To je však pro většinu klientů snadno splnitelný požadavek.

Kdo se nechce omezovat v počtu platebních příkazů, může zkusit Fio. Původně družstevní záložna získala status banky a kromě poplatku za výběr z bankomatu klientům poskytuje služby zdarma. U bankomatů ČSOB klienti Fia vybírají za šest korun, výběr z přístrojů ostatních finančních ústavů vyjde na 30 korun.

Požádali jsme banky, aby nám spočítaly, kolik u nich zaplatí za služby klient s mnoha měsíčními operacemi i klient spíše pasivní. Zajímaly nás ceny podle nových sazebníků, a právě Fio a mBank patří k těm levnějším.

Ohlídejte si výpisy

Při vedení účtu můžete ušetřit, pokud si nenecháte posílat výpis z účtu klasicky poštou, ale spolehnete se na internetové bankovnictví. Dvacka, kterou si banky běžně počítají za to, že výpis vygenerují a pošlou poštou, pak zůstane vám.

Pozor však, abyste si dobře přečetli podmínky. "V internetovém bankovnictví České spořitelny je možné nastavit si výpisy měsíční či týdenní. Zdarma však jen soubor s daty za měsíc. Pokud chcete mít přehled častěji, platíte pět korun za každý," upozorňuje klientka Jana Malá, která se na nabídku výpisu zdarma nachytala a pak se divila, že jí banka výpisy stále účtuje.

K Citibank, jen když máte miliony

Pro běžného klienta, který nemá na kontě statisíce, je jednoznačně nejnákladnější vedení účtu u Citibank. Pokud vás někde v nákupním centru její prodejci přemluví ke kreditní kartě, vůbec neuvažujte o tom, že byste si u stejné banky zřídili i běžný účet. Měsíční poplatek je 299 korun, a to v něm zdaleka nejsou všechny služby zdarma.

Poplatek banka odpouští těm, kdo na jejích kontech (třeba spořicím či termínovaném) mají uloženo alespoň půl milionu. Pak se s cenou dostává na úroveň ostatních finančních ústavů.

Aktivní klient s mnoha položkami na výpise

Měsíčně mu na účet chodí 24 tisíc korun, platí běžně kartou, obrat přes ni je zhruba šest tisíc korun měsíčně. Zůstatek na účtu není vysoký, co vydělá, to utratí, ale kontokorent ani kreditku nevyužívá. Nemá žádné jiné produkty téže banky.

Měsíční položky:

• 3 příchozí platby z téže banky, jedna z cizí,

• 7 trvalých příkazů a 4 inkasa.

Využívá internetbanking, zadal tři příkazy do téže banky a čtyři do jiné, změnil jeden trvalý příkaz a nastavil jedno inkaso. Využívá elektronickou platební kartu, jednou vybral z cizího bankomatu, šestkrát z vlastního. Vložil na účet hotovost 20 tisíc korun.

Kolik zaplatí za vedení účtu aktivní klient

Banka Cena za služby (v Kč) Poznámka Fio 66 platí se jen za výběry z bankomatu, ostatní služby zdarma Raiffeisenbank 123,50 započtena prémie 20 korun, když přijde na účet víc než 20 tisíc korun měsíčně ČSOB 130 využit Transakční balíček za 40 korun měsíčně mBank 140 banka nemá vlastní bankomaty, tři výběry jsou zdarma, za ostatní se platí po 35 korunách LBBW Bank 142,50 cena za výběr z vlastního i z cizího bankomatu je stejná, 6,50 korun GE Money Bank 157 vše kromě výběru z cizího bankomatu v ceně balíčku Genius Active za 119 korun Komerční banka 160 povolení inkas a zadávání trvalých příkazů zdarma první tři měsíce po otevření účtu Poštovní spořitelna 183 počítán Era osobní účet, kdo využívá internetbanking, platí za vedení 26 korun místo 34 korun Volksbank 185 využit balíček Styl konto + Medium za 98 korun měsíčně Česká spořitelna 201,10 využit balíček Osobní účet ČS Standard II za 69 korun měsíčně Citibank 428 vedení účtu za 299 korun, pokud by klient měl na účtech 500 tisíc korun, bylo by zdarma Zdroj: banky; Poznámka: Ceny po změně sazebníků, UniCredit Bank je zveřejní až po 15. červenci, do tabulky jsme ji proto nezahrnuli

Klient, který služeb banky moc nevyužívá

Měsíčně mu na účet chodí 20 tisíc korun, občas platí kartou, obrat přes ni je zhruba dva tisíce korun měsíčně. Měsíčně mu na účtu zbudou asi tři tisíce korun, aktuálně tam má 30 tisíc korun. Nemá žádné jiné produkty téže banky, nevyužívá ani kreditku, ani kontokorent.

Měsíčně mu přicházejí dvě platby, jedna z vlastní, jedna z cizí banky. Platí jeden trvalý příkaz, jedno inkaso. Trvalý příkaz si založil u přepážky, jeden příkaz zadal bance prostřednictvím sběrného boxu (případně u přepážky, když banka sběrné boxy nemá). Využívá elektronickou platební kartu, jednou vybral z bankomatu vlastní banky.

Kolik zaplatí za vedení účtu klient, který služeb banky moc nevyužívá