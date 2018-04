Po IT specialistech je doslova hlad, příjmy mají pohádkové

„Poptávka po českých a slovenských programátorech je obrovská, několikanásobně překračuje nabídku,“ potvrzuje trendy Petr Kapitán, zakladatel portálu TalentPeople.cz, na němž se IT specialisté poohlížejí po nových pracovních výzvách a projektech.

V osobním profilu mohou (a nemusí) kromě zkušeností a znalostí zveřejnit i kontakt či životopis. Drtivá většina uživatelů ovšem vystupuje na portálu anonymně. „Nemusí čelit náporu telefonátů a nabídek, protože jim je zprostředkujeme my,“ vysvětluje Kapitán.

Že vám přijde taková poptávka po Java vývojářích trochu přehnaná? Možná. Ovšem trefně popisuje realitu, která se pak odráží i na výši mezd a nabídce dalších benefitů. Například podle říjnového průzkumu personálně poradenské společnosti Hays u nás rostou právě odměny Java vývojářů za posledních pět let nejpřekotněji. „V České republice vzrostla jejich mzda o téměř 43 procent,“ upozorňuje ředitel Hays Ladislav Kučera, že takový IT specialista s pěti lety zkušeností si v Praze vydělá kolem 100 tisíc měsíčně.

Umím Javu. Kolik mi nabídnete? Země Hrubý příjem v Kč Belgie 130 500 Polsko 105 230 Nizozemsko 101 250 Česká republika 100 000 Španělsko 90 000 Maďarsko 90 000 Portugalsko 56 700 Pozn.: Srovnání běžné hrubé měsíční mzdy (bez bonusů) pracovníků s pěti lety zkušeností v hlavním městě. Zdroj: Hays Czech Republic

Nedostatkovým zbožím na pracovním trhu se ovšem staly i další IT obory, jak připomíná ředitelka pracovního portálu Profesia.cz Zuzana Lincová.

Například počet nabídek pro programátory, testery, systémové administrátory a správce sítí byl v letošním třetím čtvrtletí dvojnásobný ve srovnání s rokem 2012.

„Odborníci nejvíce chybějí ve státní správě a bankovnictví. Firmy často hledají specialisty v oblasti business inteligence a datové analytiky či SAP specialisty,“ charakterizuje Lincová obory, v nichž se odborníků dlouhodobě nedostává.

Peníze a benefity nerozhodují

V takové situaci funguje na pracovním trhu obvykle jednoduchá nepřímá úměra: čím méně je k dispozici vhodných profesionálů, tím vyšší mzdy jim firmy nabízejí.

Může se hodit Odstartujte svou kariéru s jobDNES.cz. Vybírejte z atraktivních pracovních nabídek.

Jenže IT sektor je výjimka. Podle Tomáše Ervína Dombrovského ze společnosti LMC, jež spravuje portály Jobs.cz a Práce.cz, je určující, jak zajímavý projekt, technologie a pracovní tým potenciální zaměstnavatel nabízí. Vysoké odměny, práci z domu či pružnou pracovní dobu totiž poskytují všichni. „Zvlášť pro vývojáře je proto velkým tématem vlastní rozvoj. Chtějí se učit, řešit zajímavá zadání,“ líčí Dombrovský, co nakonec rozhoduje.

A tak když se na portálu TalentPeople. cz objeví nový zájemce o práci, trvá to pár minut, než se začnou sypat první lukrativní nabídky.

Naopak inzeráty, které shánějí nové posily do vývojářských týmů, bývají na portálech „ležáky“ – trvá až čtvrt roku, než se najde vhodný uchazeč. „A to přitom čtvrtina míst v IT je vhodná i pro absolventy,“ dodává Dombrovský.