Kolik vydělávají nejvýnosnější fondy?

Pražská burza prošla v dubnu korekcí. Její měsíční ztráta byla téměř 2 %. Nejvíce ztácely akcie společnosti Philip Morris ČR (-12,4%), CETV (-9,4%), Zentiva (-7,9%) a ČEZ (5,7%). Nejzajímavější obchodování přitom zažily akcie ČEZu. Čtyři domácí brokerské společnosti zvýšily cílovou cenu akcií největší české energetické firmy z důvodů předpokládaného růstu cen elektřiny a pokračujících akvizic v cizině. Přebytek povolenek na emise skleníkových plynů však přesto způsobil, že akcie firmy zažily černý týden. Prudký pokles cen povolenek, které ovlivňují cenu elektřiny se nakonec zasadil o to, že akcie ČEZu za poslední 2 dny obchodování na pražské burze v dubnu ztratily více než 6 %.

Naopak nejvíce vydělaly akciové tituly společností Orco a Komerční Banky. Developer Orco si připsal více než 12 %. Společnost rostla hlavně v reakci na správu o navýšení základního kapitálu až o milión akcií během dvou let. Komerční bance pomohlo k téměř 9% růstu především oznámení o vyplacení rekordní dividendy.

Akciové podílové fondy – příležitost pro malého investora

Akciové podílové fondy - Východní Evropa Podílový fond/Index výkon

za 1 rok výkon

za 3 roky výkon

za 5 let MSCI Eastern Europe 81,31% 255,10% 304,70% ESPA Stock Europe-Emerging 85,80% 251,50% 238,50% Parvest Emerging Markets Europe 81,15% N/A N/A KBC Equity Eastern Europe 77,38% 237,00% 299,40% Pioneer Eastern Europe 76,14% 218,20% 198,50%

Zdroj: Fondshop

Nabídka fondů z regionu východní Evropy je bohatá. Jednotlivé fondy se liší strategií, portfoliem cenných papírů i výkonností. Při srovnání výnosnosti za poslední rok je nejziskovějším fondem ESPA Stock Europe-Emerging. Ve svém portfoliu obsahuje akcie ze střední a východní Evropy, přičemž podstatná část je investována do titulů emitentů ze střední Evropy, Ruska, Turecka a Rakouska. Mezi nejvýznamnější pozice, které zvyšují výnosy fondu oproti konkurenci, patří cenné papíry ruských energetických společností, jako je Gazprom nebo Lukoil. Doposud nemohli podle ruského zákonodárství zahraniční investoři investovat do místních cenných papírů Gazpromu přímo, odstranění tohoto omezení vede k masivnímu přílivu investic do Ruska a díky tomu i k pozitivnímu vývoji celého trhu.

Doma vede Sporotrend

Z domácích podílových fondů se nejlépe daří zhodnocovat peněžní prostředky podílníků fondu Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny, který těží výnosy především z obchodování s kvalitními a likvidními akciemi emitentů středoevropských zemí. Největší pozice fond drží v maďarských, ruských a polských akciích. Jeho roční výkonnost přesahuje 50 % a za minulý měsíc si připsal 16,75 %. Investor by však neměl zapomínat na základní pravidlo investování: neřídit se minulou výkonností podílového fondu, jelikož ta automaticky nezaručuje stejný výnos i v budoucnu.





Nejlepší výkonnost - duben Akciové Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ISČS-SPOROTREND 5,94% Zahraniční ESPA Stock Europe-Emerging 16,75% Smíšené Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ČSOB středoevropský 6,18% Zahraniční ABN AMRO US Opportunities Fund 5,47% Dluhopisové Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ISČS-BONDINVEST 3,16% Zahraniční Pioneer Euro Short-Term 4,28% Peněžní Název fondu Výkon za 1 měsíc Domácí ISČS-SPOROINVEST 0,14% Zahraniční PARVEST Short Term (Dollar) 4,01%

Zdroj: AFAM, AKAT

Investujete do akcií středoevropského regionu? Myslíte si, že střední Evropa je pro investory stále zajímavou příležitostí, nebo svůj potenciál již vyčerpala? Napište nám své názory.