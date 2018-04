Kolik za vás zaplatí pojišťovna, když budete mít na cestách smůlu

Druh pojistné ochrany Allianz ECP Generali Kooperativa Název produktu či tarifu: obě skupiny pojištění "HolidayPass" "Cestovatel exkluziv" obě skupiny pojištění Léčebné výlohy bez omezení *a 5 400 000 2 000 000 1 500 000 Trvalé následky úrazu 200 000 300 000 200 000 800 000 Úmrtí následkem úrazu 100 000 180 000 100 000 400 000 Škoda na zavazadlech 20 000 30 000 *d 10 000 50 000 *e Odpovědnost za škodu na zdraví 2 mil *b 24 mil 1 mil 3 mil *e Odpovědnost za škodu na majetku 1 mil *b 15 mil 1 mil 1,5 mil *e Výše pojistného: 1 680 (1512 *c) 3 480 2 744 2 912

Druh pojistné ochrany Allianz ECP Generali Kooperativa Název produktu či tarifu: obě skupiny pojištění "LongPass" "Cestovatel exkluziv" obě skupiny pojištění Léčebné výlohy bez omezení *a 5 400 000 2 000 000 1 500 000 Trvalé následky úrazu 200 000 300 000 200 000 800 000 Úmrtí následkem úrazu 100 000 100 000 100 000 400 000 Škoda na zavazadlech 20 000 20 000 *d 10 000 50 000 *e Odpovědnost za škodu na zdraví 2 mil *b 1 mil 1 mil 3 mil *e Odpovědnost za škodu na majetku 1 mil *b 1 mil 1 mil 1,5 mil *e Výše pojistného: 6 885 14 980 16 592 8 724

Jak nákladnou nezbytnou lékařskou péči si můžete dovolit při svých cestách do zahraničí, pokud ovšem nezapomenete na pojištění léčebných výloh? Jak vysokou škodu můžete „s klidným svědomím“ spáchat při svých cestách někomu jinému? To záleží na tom, jaký si zvolíte rozsah pojištění pro své cesty a jak vysoké budou sjednané pojistné částky – tedy částky, které za vás pojišťovna maximálně zaplatí. A na kolik vás toto pojištění přijde? (Co je to pojištění léčebných výloh si můžete přečíst zde , co zahrnuje cestovní pojištění celkově naleznete zde .)Pro představu jsme si vymysleli dva praktické příklady a zkoumali, jaké by se pro ně v současnosti dalo sjednat cestovní pojištění:, kterou tvoří dva rodiče a dvě děti (10 a 15 let), se chystá na 14 dní na dovolenou k moři na jih Evropy., 20 let, vyráží sám (bez studentské agentury) na cestu do USA, kde chce především cestovat, na 4 měsíce (122 dní)Namátkou jsme si vybrali čtyři pojišťovny, u kterých jsme zkoumali jejich nabídku: Allianz, Evropská Cestovní Pojišťovna (je specializovanou cestovní pojišťovnou), Generali, Kooperativa. Zjišťovalo se, jaké typy produktů nabízejí pro naše dva vzorové zájemce o pojištění, kolik bude stát pojistné a jak vysoké nabízejí pojistné částky Aby bylo možné provést alespoň přibližné srovnání toho, co pojišťovny nabízejí, bylo třeba zvolit nějaké společnépro rozsah pojistné ochrany. V našem příkladě jsem si vymysleli, že budeme požadovat u každé pojišťovny. Jednalo by se tedy o případ, kdy jsou naši zájemci o pojištění velmi rizikově averzní, chtějí mít co nejvyšší jistotu, že pokud se jim něco nemilého přihodí, jsou proti všemu dobře pojištěni. (Na tom není nic špatného, v praxi by ale bylo třeba racionálně uvážit, zda potřebujeme pojistit opravdu vše, podle toho, kam jedeme, co tam budeme dělat, na jak dlouho a jaká pojištění již máme sjednána nyní.)Konkrétně u Allianz a Kooperativy bylo v našem příkladě kromě pojištění léčebných výloh sjednáno i „ostatní cestovní pojištění“, tj. pojištění úrazové, odpovědnostní, pojištění zavazadel. ECP a Generali mají sestaveny různé produktové balíčky, zahrnující menší nebo větší počet pojištění - zvoleny byly produkty s nejširším záběrem. Zároveň byly vždy zvoleny nejvyšší možné pojistné částky (standardně nabízené), bylo–li možné nějak si je navýšit zaplacením vyššího pojistného. Podle informací z informačních linek těchto pojišťoven by bylo možné jednat o individuálním navýšení těchto pojistných částek pro případného zájemce v pojišťovnách Allianz a Kooperativa.Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách. Všechny částky jsou uvedeny v Kč.- spoluúčast 500 Kč: pojištěný se podílí na náhradě škody z každé pojistné události do výše 500 Kč, pokud úhrada za lékařské ošetření tuto částku nepřesáhne- spoluúčast 5 000 Kč: pojištěný se podílí na náhradě škody z každé pojistné události ve výši 5 000 Kč- druhá nižší cena platí při sjednání tohoto typu pojištění on-line po internetu (sleva činí 168 Kč)- spoluúčast 500 Kč- spoluúčast 500 KčJak je vidět z těchto tabulek,není ani v tomto případě nejvyšší zvolené pojistné ochrany nikterak nákladnou záležitostí – pokud srovnáme cenu pojistného, které zde vyšlo mezi 1 512 Kč a 3 480 Kč, s tím, co tato rodina zaplatí za samotnou dovolenou. Nejlevněji vyšlo pojistné u pojišťovny Allianz, která zároveň nabízí bezkonkurenční neomezené plnění (co do částky, kterou za pojištěného zaplatí) pro léčebné výlohy. Nejdražší vyšlo pojištění u ECP, která jednak nabízí velmi vysokou pojistnou částku pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě na zdraví a která kromě v tabulce uvedených pojištění nabízí ve svém produktu ještě další druhy pojištění (zmeškání odjezdu, přerušení cesty, kompenzace nevyužité dovolené).U Generali by pojistné kleslo na polovinu (1 372 Kč), pokud bychom si nezvolili zvýšenou pojistnou částku a spokojili se s její základní výší 1 mil. Kč. U Kooperativy by šlo ušetřit tím, že bychom obě děti zahrnuli do pojištění rodičů: děti by cestovali zdarma, ale byly by tím sníženy jejich pojistné částky. V obou případech by ale toto řešení neodpovídalo našemu zadání zajistit rodině co nejvyšší možnou pojistnou ochranu.je již o něco dražší, jede ale také na celé čtyři měsíce. I absolutní rozdíly zaplacených částek pojistného jsou vyšší. Nejlevněji by opět vyšlo pojištění u Allianz se shora neomezeným pojistným plněním pro léčebné výlohy.U Generali by pojistné kleslo opět na polovinu (8 296 Kč) pokud by se student spokojil s poloviční pojistnou částkou pro léčebné výlohy. U ECP, na rozdíl od ostatních pojišťoven, by pro takto dlouhou cestu náš student - ani kdyby chtěl - nemohl zvolit žádný jiný produkt, který by mu umožnil snížit si zaplacené pojistné.Pojistné částky jsou pro toto dlouhodobější pojištění pro léčebné výlohy stejné, jako byly pro krátkou cestu, horší je to s pojištěním odpovědnosti za škody. Zde nejvíce nabízí Kooperativa, a to pouze 3 miliony pro škody na zdraví, respektive 1,5 milionu pro majetkové škody.Pokud budeme brát v úvahurelaci výše zaplaceného pojistného a výše maximálních pojistných částek, pak pro naši rodinu vyšla nejlépe Allianz, případně ECP pro ty, kdo se bojí, že mohou někde způsobit někomu jinému obrovské škody. A pro našeho studenta by opět nejlépe vyšla Allianz – např. v porovnání s Generali má všechny pojistné částky stejné nebo vyšší a stojí téměř o 10 000 Kč méně.Znamená to tedy, že nejlépe je sjednat si cestovní pojištění právě u Allianz? Ne, tak jednoduché to bohužel není. Porovnáním výší pojistných částek jako horních hranic plnění pojišťoven a zaplaceného pojistného sice dává hrubou představu, neříká ale nic o celkové kvalitě zakoupené pojistné ochrany. O tom ale až někdy jindy.