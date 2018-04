Kolik zaplatí za hypotéku mladý klient se státní podporou

Kolik by zaplatila mladá rodina splňující podmínky státu pro získání úrokové dotace a jakou částku by si musel připravit ten, kdo nárok na podporu nemá?

Zadání příkladu

- mladí manželé splňující podmínku méně než 36 let věku

- hypoteční úvěr 1,5 milionu korun

- kupují starší domek s jedním bytem

- doba splatnosti úvěru 20 let

- neměnná výše státní podpory 2 procentní body po dobu 10 let

- neměnná úroková sazba po dobu deseti let - fixovaná na pět let

Č eská spořitelna*

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,60 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8258 korun

- výše státní podpory: 1498 korun

- za prvních 10 let celkem: 990 960 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,60 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9756 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 170 720 korun

Č eskomoravská hypoteční banka

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,90 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8395 korun

- výše státní podpory: 1422 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 007 400 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,90 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9817 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 178 040 korun

e B anka

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,80 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8169 korun

- výše státní podpory: 1565 korun

- za prvních 10 let celkem: 980 280 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,80 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9734 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 168 080 korun

G E Capital Bank

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,60 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8022 korun

- výše státní podpory: 1549 korun

- za prvních 10 let celkem: 962 640 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,60 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9571 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 148 520 korun

H VB Bank

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,91 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8459 korun

- výše státní podpory: 1422 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 015 080 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,91 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9881 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 185 720 korun

K omerční banka

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,96 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8441 korun

- výše státní podpory: 1425 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 012 920 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,96 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9866 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 183 920 korun



R aiffeisenbank

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 5,00 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8473 korun

- výše státní podpory: 1426 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 016 800 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 5,00 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9899 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 187 920 korun

W üstenrot hypoteční banka

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 4,70 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8095 korun

- výše státní podpory: 1557 korun

- za prvních 10 let celkem: 971 400 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 4,70 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 9652 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 158 240 korun



Ž ivnostenská banka

A. Kolik klient zaplatí se státní podporou

- úroková sazba: 5,60 procenta

- měsíční splátka se státní podporou: 8777 korun

- výše státní podpory: 1626 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 053 240 korun

B. Kolik klient zaplatí bez státní podpory

- úroková sazba: 5,60 procenta

- měsíční splátka bez státní podpory: 10 403 korun

- za prvních 10 let celkem: 1 248 360 korun

Poznámka: *v rámci programu TOP bydlení

Zdroj: banky

