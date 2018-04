Kolik zaplatíte na dovolené v zahraničí? Ceny se téměř nezměnily

Zajímavé slevy s kartou ISIC Řecko - sleva dvě eura do Akropole v Aténách

Itálie - snížené vstupné do vybraných galerií a muzeí v Římě, Benátkách; prohlídka s průvodcem v Koloseu v Římě

Francie - sleva dvě eura do Louvru v Paříži; vstupné 37 eur na dva dny do Disneylandu v Paříži; sleva devět eur do Muzea voskových figurín Grévin v Paříži

Španělsko - sleva 40 procent do Guggenheimova muzea v Bilbau

Velká Británie - sleva tři libry do Tower of London a Tower Bridge; sleva jedna libra do St. Paul´s Cathedral and Galleries; volný vstup do Stonehenge

Švédsko - sleva 50 procent do The Royal Opera

Slovensko - slevy až 50 procent do muzeí, galerií a divadel

Egypt - až 50procentní sleva na pyramidy v Gíze

Německo - sleva až čtyři eura na prohlídku zámku Neuschwanstein v Bavorsku