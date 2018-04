Co je dobré vědět o cenách za služby notářů a advokátů

Návštěva advokáta nebo notáře není nic, na co by se většina lidí těšila. Ale je to podobné jako se zubařem: když péči zanedbáte, mnohonásobně se to vrátí, a to nikoli v dobrém. V tomto případě jde však o peníze. A ty, které za notářské a advokátní služby vydáte, nejsou malé.

Notáři

Většina notářských úkonů se řídí sazebníkem ministerstva spravedlnosti. Sazebníková cena se může zvýšit až o 100 procent, pokud je případ složitý, například když se při něm musí zohledňovat zahraniční právo.

U některých úkonů (například příprava návrhu na katastr v souvislosti s kupní smlouvou) však existuje smluvní či hodinová sazba. Ptejte se předem, kolik zaplatíte za celý svůj případ. Rozdíly ve smluvních cenách nebývají tak veliké jako u advokátů.

Cena může být udávána jako konečná, nebo si k ní musíte přičíst 21 procent DPH. Záleží na tom, jestli má kancelář takový obrat, aby byla plátcem této daně. Vždy se na to ptejte.

Notářský sazebník často vychází z ceny obvyklé. Například když zdědíte majetek v určité hodnotě, poplatek jsou procenta z ní. Cena se určuje buď souhlasným prohlášením stran (dědici se shodnou, že vybavení domácnosti má hodnotu 50 tisíc korun), znaleckým odhadem (práci znalce hradí klient), nebo třeba odhadem realitní kanceláře či autobazaru (což bývá levnější než znalecký posudek).

Vždy záleží na domluvě, měli byste v tom však mít jasno předem. Pokud musí notář někam cestovat, pracuje pro vás mimo kancelář nebo musí čekat, aby mohl provést notářský úkon, má nárok na proplacení jízdného, časové ztráty apod.

Advokáti

Nejčastěji využívají hodinovou sazbu. Ta se může lišit kancelář od kanceláře. Obvyklé je, že na malém městě seženete služby levněji. Ceny od 1 000 korun za hodinu práce nejsou výjimečné.

Ceník je pro mnohé advokáty prvním sítem klientů. Kdo chce mít movitou klientelu, nasadí vysokou hodinovou sazbu. I advokáti jsou však lidé. Stamilionovou smlouvu mezi podnikateli udělají podle svého ceníku, zatímco matce samoživitelce mnozí sleví.

Názor odborníků Tomáš Pelikán, advokát: "Advokátní služby nejsou levné. Ale dokážou ušetřit spoustu peněz v budoucnu. Když kupujete dům za několik milionů, prostě se vyplatí mít předem jasno, že ve smlouvě se neskrývá problém, jehož řešení by vás později připravilo o desetitisíce. Je to podobné jako pojištění." Radim Neubauer, notář: "Pokud zaplatíte kupní cenu nemovitosti prostřednictvím úschovy u notáře, který vám sepsal i vaši kupní smlouvu, pak za úschovu zaplatíte pouze jednu desetinu její běžné ceny."

Ptejte se, jak se hodina práce počítá. Mohlo by vás nepříjemně překvapit, že pět minut přes hodinu už znamená další tisícovku. Podobně jako u notářů jsou mnohé advokátní kanceláře plátci DPH. Ověřte si proto, zda k ohlášené ceně musíte ještě přičíst 21procentní daň.

I advokáti mají svůj tarif. Někteří podle něho účtují standardně, ale funguje hlavně v případě, kdy vyhrajete spor u soudu a protistrana je povinna zaplatit advokátní služby. A tak uhradí tarif. To, co zbývá doplatit do hodinové sazby, zůstane na vás. Nemůžete tedy počítat s tím, že si najmete drahého advokáta, spor vyhrajete a protistrana ho plně zaplatí.

Také advokátům se zvlášť platí třeba cestovné. Spočítejte si předem, jestli se vám vyplatí odborník z Ostravy, když se soud bude odehrávat v Praze a můžete očekávat několik soudních stání.

Je dobré zvážit, jestli se vyplatí základní služby notáře, které mohou vyjít levněji, nebo komplexní služby advokáta. Zvláště ve sporných případech je na místě svěřit případ advokátovi.

Další způsoby placení jsou například fixní cena za služby či odměna z výše odškodnění, ty se však využívají spíše výjimečně, například u stálých klientů u velkých zakázek a podobně. V takzvané "malé advokacii" jsou spíše výjimkou.

Služby advokáta lze získat i zdarma. Týká se to však spíše trestního práva a poměrně podrobně musíte dokládat, že jste opravdu nemajetní. Advokátní komora organizuje i bezplatné poradenství. Mají však plno dlouho dopředu a pomohou obvykle jen se základní orientací v problému a naznačí další postup.

I to se však počítá. Když se v poradně dozvíte, že nemá cenu spor řešit, protože nemáte naději na výhru u soudu (podepsali jste například nevýhodnou smlouvu), ušetřili jste za hodinu konzultace s advokátem.