Kolik zaplatíte za hlídání dětí

Zajistit hlídání svépomocí, nebo si pořídit chůvu, případně hledat předškolní zařízení, třeba i soukromá? Kolik návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené stojí?

Jesle a školky jsou nejlevnější

Většina rodičů, kteří pracují, své děti dává do školek, případně jeslí. Klasické mateřské školy, jejichž zřizovatelem je stát, vás přijdou průměrně na 1 300 korun měsíčně, jesle podle toho, zda máte v jejich místě i trvalé bydliště, na tři až šest tisíc (necelá tisícovka je za stravné).

Podobná předškolní zařízení nabízí i soukromý sektor, ale tam jsou ceny mnohem vyšší. Za hodiny hlídání se běžně platí 100 korun. Jiný je také věk dětí. Zatímco "státní“ školky berou děti zpravidla až od tří let, ty soukromé jsou spíše "jesloškolkami“. Přijímají dvouleté i mladší děti.

Privátní školky jsou někde nezbytnou alternativou

Někde už se těch klasických nedostává. Za celodenní péči o dítě musíte například ve Školičce Ptáčata v Praze 6 letos platit 9 900 korun měsíčně. Jsou v provozu i o prázdninách, ale od 1. července už za celý měsíc školce odevzdáte o čtrnáct set víc.

Existují však i dražší školky. Pokud například umístíte dítě do některé z pražských jazykových školek KinderGarten, kde berou děti od 2 do 6 let, přijde vás to na 19 990 měsíčně. Potřebujete-li, aby se vám někdo postaral o mladší dítě, můžete využít třeba mezinárodní školku First Preschool, kam mohou chodit děti už od jednoho roku. Za ni zaplatíte 18 500 korun měsíčně.

Profesionálky jsou pojištěné

Nejlacinější péče o nejmenší je svěřit je prarodičům. I v rámci rodiny je někdy vhodné dohodnout se na finanční odměně.

Další možností je sehnat si na část dne slečnu nebo paní na hlídání. Ty také mohou vyzvedávat děti ze školky nebo je vodit na různé odpolední kroužky. I tady existují levnější a dražší varianty. Když si ji seženete sami, nemáte žádné záruky o jejich profesionalitě, ale zaplatíte zhruba 70 korun za hodinu. Nejlepší je ptát se po známých, nechat si někoho doporučit. Chcete-li zaměstnat studentku, pak sáhněte po těch, které mají třeba mladší sourozence a s dětmi to alespoň trochu umějí.

Pokud chcete mít jistotu, že chůva bude mít vždy čas a splní všechny odborné požadavky, musíte si zajistit hlídání prostřednictvím agentury. Cena za hodinu práce profesionální chůvy totiž zahrnuje i pojištění a záruku na odbornost.

Chůvy ze sousedství doplní ještě firemní školky

Hodina hlídání profesionální chůvou stojí od 100 do 180 korun. Pokud chcete od agentury sehnat chůvu na celý den, musíte zaplatit vstupní poplatek, který se pohybuje v průměru od 5 do 15 tisíc korun. Ten se platí jen jednou, na začátku spolupráce. Když například nebudete spokojeni s první chůvou, agentura vám pak už zdarma zprostředkuje jinou. Přitom pražské ceny se liší od ostatních. Například v Ústí nad Labem zaplatí rodiče za hlídání kolem stokoruny, v Praze se běžně ceny pohybují kolem 160 korun.

Lidé si většinou najímají profesionální chůvy jen nárazově, na pár hodin. Nejsou alternativou pro jesle či mateřské školy. Pokud by vaše dítě hlídala chůva, zatímco jste v práci, pak při 9 hodinách (8 pracovních hodin + cesta z a do práce) a 22 pracovních dnech byste měsíčně dali za hlídání od 19 800 do 35 000 korun.

Další alternativou mají být podle navrhovaného zákona takzvané chůvy-sousedky, jimiž mohou být matky i otcové. Ti budou moci ve vlastním bytě pečovat až o další 4 děti, a vydělat si tak až 20 tisíc korun. Nebudou muset mít žádné pedagogické ani zdravotnické vzdělání - za dostatečnou kvalifikaci je považováno to, že jsou sami rodiče.

Rodiče budou moci sáhnout i po dalším novém konceptu péče o děti. Má jím být firemní školka nebo hlídání dětí přímo v práci. Vládní návrh chce podpořit firmy, které svým zaměstnancům pomáhají skloubit péči o rodinu s prací. Proto počítá s tím, že výdaje spojené s touto péčí si firmy budou moci odečíst z daní.