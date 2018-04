Kolik zaplatíte za hypoteční úvěr?

Výše pravidelné splátky a celkové úrokové náklady úvěru jsou závislé na třech parametrech: objemu úvěru, výši úrokové sazby a délce doby splatnosti. Za předpokladu stejné doby splatnosti znamená vyšší úvěr a vyšší sazba samozřejmě vyšší náklady a vyšší splátky. U doby splatnosti platí (za jinak stejných podmínek), že čím je delší, tím je pravidelná splátka úvěru nižší a celkově zaplacené úroky vyšší. Takže například za hypoteční úvěr s dobou splatnosti 20 let zaplatíme bance mnohem více než při desetileté splatnosti. Výhodou delší splatnosti jsou však nižší měsíční splátky, které dlužníka méně zatěžují.

Anuitní splácení

Konkrétně hypoteční úvěry se nejčastěji splácejí anuitně, tj. konstantními splátkami, které se po celou dobu splácení nemění. To samozřejmě platí pouze za předpokladu, že se během splácení nezmění úroková sazba. V praxi k tomu však může dojít po každém skončení doby fixace, výši splátky je pak třeba změně přizpůsobit. Výhodou anuitního splácení je přehlednost a jednoduchost.

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR.

Každá anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje dvě složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušeně řečeno první složka znamená částku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za půjčení finančních prostředků. Poměr těchto dvou složek se v anuitě v průběhu splácení mění. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje. Chování anuitní splátky znázorňuje následující tabulka.

Je zde příklad splátkového kalendáře pro úvěr ve výši 1 mil. korun, s roční úrokovou sazbou 5 % p.a. a dobou splatnosti 15 let. S ohledem na rozsah tabulky jsou zde uvedeny pouze roční splátky. Je vidět, že v prvním roce bance zaplacené úroky dokonce převyšují splátku jistiny. Pak se spolu se zůstatkem úvěru snižují. Ve třetím sloupci je konstantní roční anuitní splátka, která je součtem úroku a úmoru. Celkové úroky činí v tomto případě 445 134 koruny, to znamená, že bance za úvěr s těmito parametry zaplatíme navíc téměř polovinu z jeho výše.

Tabulka 1: Poměr splátky jistiny a výše úroku v konstantní anuitní splátce

ROČNÍ splátky úvěru: 1 mil. Kč, doba splatnosti 15 let, sazba 5 % p.a rok úroky (Kč) úmor (Kč) roční anuitní splátka (Kč) zůstatek úvěru na konci roku (Kč) 1 50 000 46 342 96 342 953 658 2 47 683 48 659 96 342 904 998 3 45 250 51 092 96 342 853 906 4 42 695 53 647 96 342 800 259 5 40 013 56 329 96 342 743 930 6 37 196 59 146 96 342 684 784 7 34 239 62 103 96 342 622 681 8 31 134 65 208 96 342 557 472 9 27 874 68 469 96 342 489 004 10 24 450 71 892 96 342 417 112 11 20 856 75 487 96 342 341 625 12 17 081 79 261 96 342 262 364 13 13 118 83 224 96 342 179 140 14 8 957 87 385 96 342 91 755 15 4 588 91 755 96 342 0 součet: 445 134 1 000 000 1 445 134 -

Zdroj: Fincentrum

Odpočty zaplacených úroků od daňového základu

Uvedené vlastnosti anuitních splátek mají i praktický význam, konkrétně například u daňových odpočtů úroků zaplacených z úvěrů na bydlení. Jde ood stavebních spořitelen a. Musí být určeny na financování bytových potřeb. Přesná pravidla stanoví zákon o dani z příjmů. Je také stanovena maximální hranice, o kolik si lze daňový základ ročně snížit, a to 300 000 korun. Měla by zabránit využívání daňových odpočtů na pořizování drahých domů a bytů, státní podpora by měla být učena jen pro ty, kdo to skutečně potřebují. Ovšem uvedená hranice byla nastavena v době, kdy byly úrokové sazby o dost vyšší než dnes, takže z dnešního pohledu je až příliš benevolentní.

Například pokud bychom měli využít daňových odpočtů v plné míře, musel by úvěr, s parametry, které jsme uvedli výše (5 % p.a., splatnost 15 let), dosahovat objemu přibližně 6 100 000 korun. Což určitě není bydlení, které by potřebovalo státní podporu. Za úvěr v této výši dlužník zaplatí v prvním roce na úrocích 298 600 korun. V dalších letech už se bude tato částka pouze neustále snižovat, jak vyplývá z vlastností anuitního splácení. V posledním 15. roce budou roční úroky činit již jen 15 377 korun. Příklad měsíčních splátek úvěru je v následující tabulce. Jsou zde uvedeny první a poslední rok splácení. Měsíční anuita 48 238 korun se po celou dobu splácení nemění, poměr jistiny a úroků se však velmi liší.

Tabulka 2: Měsíční anuitní splátky v prvním a posledním roce splácení

MĚSÍČNÍ splátky úvěru: 6,1 mil. Kč, doba splatnosti 15 let, sazba 5 % p.a měsíc - pořadí úroky (Kč) úmor (Kč) měsíční splátka (Kč)* zůstatek úvěru na konci měsíce (Kč) 1. rok splácení 1 25 417 22 822 48 238 6 077 178 2 25 322 22 917 48 238 6 054 261 3 25 226 23 012 48 238 6 031 249 4 25 130 23 108 48 238 6 008 141 5 25 034 23 204 48 238 5 984 936 6 24 937 23 301 48 238 5 961 635 7 24 840 23 398 48 238 5 938 237 8 24 743 23 496 48 238 5 914 741 9 24 645 23 594 48 238 5 891 148 10 24 546 23 692 48 238 5 867 456 11 24 448 23 791 48 238 5 843 665 12 24 349 23 890 48 238 5 819 775 součet za 1. rok: 298 636 280 225 578 861 - poslední 15. rok splácení 169 2 348 45 891 48 238 517 593 170 2 157 46 082 48 238 471 512 171 1 965 46 274 48 238 425 238 172 1 772 46 467 48 238 378 771 173 1 578 46 660 48 238 332 111 174 1 384 46 855 48 238 285 256 175 1 189 47 050 48 238 238 207 176 993 47 246 48 238 190 961 177 796 47 443 48 238 143 518 178 598 47 640 48 238 95 878 179 399 47 839 48 238 48 039 180 200 48 038 48 238 0 součet za 15. rok: 15 377 563 484 578 861 -

Zdroj: Fincentrum; Poznámka: *nepřesnost v součtu je způsobena zaokrouhlováním, přesnější výše anuity je 48 238,411 Kč.

Za tento úvěr bychom bance zaplatili na úrocích celkově přibližně 2 582 900 korun. Konkrétní výše ročních úroků jako základu pro daňové odpočty v každém jednotlivém roce ukazuje následující tabulka.

Tabulka 3: Suma úroků zaplacených v jednotlivých letech

Úvěr 6,1 mil. Kč, doba splatnosti 15 let, úroková sazba 5 % p.a. rok úroky v jednotlivých letech splácení (Kč) 1 298 636 2 284 299 3 269 229 4 253 387 5 236 736 6 219 232 7 200 833 8 181 492 9 161 162 10 139 791 11 117 328 12 93 715 13 68 894 14 42 803 15 15 377 součet: 2 582 914

Zdroj: Fincentrum

Myslíte si, že státní podpora bydlení ve formě daňových odpočtů úroků z úvěrů na bydlení je efektivní? Jaké máte praktické zkušenosti s uplatňováním těchto odpočtů?

