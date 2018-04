Kolik zaplatíte za nulovou ztrátu?

V nedávné době skončila zatím poslední nabídka zajištěných fondů společnosti HSBC a od 15. září do 31. října trvá nabídka dalších dvou zajištěných fondů pod hlavičkou ČSOB/KBC. K nevýhodám zajištěných produktů můžeme zařadit to, že se jen velmi těžko porovnávají mezi sebou, neboť mají různou konstrukci pro výpočet výnosu, různou délku investice i jiné počáteční podmínky.

S obdobnou konstrukcí, jako mají zajištěné fondy se setkáme i u jiných produktů. Můžeme mezi ně počítat i tzv. chráněné fondy(více v TOMTO článku), které rovněž mají (jako většina u nás nabízených zajištěných fondů) velkou část portfolia zainvestovánu do konzervativních instrumentů (resp. instrumentů s fixním výnosem) a menší část představuje růstovou složku - většinou jde o opci na akciový index, či jiný derivát. Nutno podotknout, že tyto struktury bývají u zajištěných fondů velmi strukturované a složité. Ovšem i jiné produkty nabízejí 100 % návratnost vložených prostředků a potenciál možného růstu.

Jeden takový produkt představuje dluhopis WIOF Plus. Jeho nabídka byla původně omezena datem 20.7. 2003, posléze však byla prodloužena až do 31.11. 2003. O jaký produkt se v tomto případě jedná? Vyplatí se do něj investovat a je výhodnější než zajištěné fondy?

Jak vyplývá z názvu, jde o dluhopis (v tomto případě o eurodluhopis), který emituje KBC Financial Produkt International Ltd., registrovaná na Kajmanských ostrovech. Jeho splacení je však zaručeno belgickou KBC Bank. Výnos dluhopisu je potom vázán na výnos koše čtyř investičních fondů. Dluhopis nevyplácí klasické kupóny, pouze v době splatnosti (ke konci července 2011) vám bude vyplacena jistina a výnos odvozený od zhodnocení koše čtyř fondů.

V čem je podobný zajištěným fondům? Vyplacení jistiny je garantováno (a zaručila se za něj i KBC Bank) ve výši celé vstupní investice (jmenovité hodnoty). Kromě počátečního poplatku, který je u nejnižší investice (40 000 Kč) roven 6 %, bude vyplaceno 100 % vložených peněz. To v případě, že koš fondů skončí se záporným výnosem. Naopak z jakéhokoli kladného výnosu koše fondů obdrží investor v době splatnosti 60 % z tohoto výnosu.

Výnos koše fondů se vypočte jako vážený průměr výnosu všech čtyř fondů. Pro to, aby nebyl výnos fondů ovlivněn náhlou změnou kurzu v době splatnosti, se výnos počítá z kurzu akcií fondů za posledních 9 čtvrtletí před splatností (jiné vysvětlení pro takovou konstrukci je to, aby emitent dluhopisu mohl lépe předvídat konečnou sumu, kterou bude muset v době splatnosti vyplatit).

Portfolio fondů se skládá ze čtyř fondů WIOF – World Investment Opportunities Funds v následujících vahách:

US Capital Growth Fund (17,5 %), European Equity Fund (17,5 %), Balanced Euro Fund (32,5 %) a International Bond Fund (32,5 %). WIOF US Capital Growth Fund a WIOF European Equity Fund jsou akciové fondy se zaměřením na USA a Evropu a jejich správcem je společnost AIG Global Investment Corp. Druhé dva fondy jsou, jak vyplývá z názvu, dluhopisový a smíšený (min. 40 % dluhopisů). Jejich správcem je švýcarská Unigestion. Portfolio by tak mělo být neutrální s 50 % akcií a 50 % dluhopisů.

Výkonnost fondů WIOF (v měně fondu, p.a. za uvedené období) Fond 1 rok 3 roky 6 let WIOF US Capital Growth 15,64 % -15,66 % -0,56 % WIOF European Equity 4,67 % -24,09 % N/A WIOF USD International Bond -0,30 % 5,72 % 5,36 % WIOF Balanced Euro -0,43 % -0,92 % N/A

Zdroj: WIOF

Pro a proti

Přestože jde o zatím ojedinělý produkt u nás, při posuzování jeho výhodnosti převažují spíše zápory nad klady. K největším omezením dluhopisu patří dlouhá doba do splatnosti. Osm let je v našich podmínkách příliš dlouhá doba na to, aby byl dluhopis pro většinu investorů atraktivní. Srovnatelné (co se týče výnosu odvozeného od vývoje kapitálových trhů) zajištěné fondy jsou vydávány s maximálně 5,5 roční splatností. Novinka od ČSOB, zajištěný fond ČSOB Reverzní Click 1, nabízí výnos v rozmezí 0 – 50 % dokonce se splatností 2,5 roku.

Pro takto dlouhý horizont by také byla logická nějaká struktura zamykání výnosů, tak aby byla snížena nejistota a riziko investora.

Druhou nevýhodou je riziko, které zprostředkovaně přebírám investicí do čtyř investičních fondů. V případě zajištěných fondů bývá obvykle přesně definováno, od jakého indexu (či jiného benchmarku) se bude výnos odvíjet. U fondů se toto ztrácí, neboť investiční strategie se může v čase výrazně měnit (i v rámci definovaném statutem) a velmi záleží na portfolio manažerech fondů, jak budou úspěšní.

Nesmíme zapomínat na měnové riziko, neboť vaše investice v korunách se nejprve smění na eura a až poté investuje, i výnos je vyplácen v eurech. Do roku 2011 již sice můžeme mít zavedeno euro jako místní oběživo, nicméně pokud se tato předpověď nesplní, nebo pokud budete chtít z investice vystoupit dříve, ponesete i riziko, že česká měna posílí vůči euru. Vystoupit z investice se dá dvojím způsobem: buď můžete odprodat dluhopis zpět emitentovi, nebo jej můžete prodat na lucemburské burze, kde by měl být kotován. V obou případech je však výnos značně nejistý, neboť prodej je buď za cenu na trhu nebo v případě prodeje emitentovi ještě s dodatečnými náklady.

Kladně můžeme hodnotit například relativně nízkou minimální investici (40 000 Kč), 100 % návratnost investice, avšak smíšeně výnos, který obdržíme. 60 % z výnosu portfolia fondů, které bychom si rovněž mohli sestavit sami, se může někomu zdát jako příliš nízká hodnota. Obětovat 40 % výnosu na osmi letech za garanci nulové ztráty u neutrálního smíšeného portfolia bude totiž pro mnohé investory nepřijatelné.

Myslíte si, že je dluhopis WIOF Plus vhodný pro investici v delším horizontu? Investovali byste do tohoto produktu?