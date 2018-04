Komerční banka rozdává peníze

Pokud vás v minulých dnech překvapily dlouhé fronty před pobočkami Komerční banky, vězte, že se rozhodně nejedná o masivní výběr vkladů střadatelů. Ukázalo se totiž, že státní podpora KB byla nepřiměřeně vysoká, a tak nyní banka svým klientům vyplácí jednorázovou částku až 250 000,- Kč.

Problém s přebytečnými penězi začala banka řešit teprve v minulých dnech, a to až po skončeném auditu. Právě auditor banky, společnost Deloitte & Touche, upozornil před týdnem vedení banky, že pomoc státu v řádech desítek miliard korun byla přemrštěná a Komerční bance tak k naprostému zotavení stačila pouhá polovina státem poskytnutých peněz.

Dar z nebes

Narychlo svolaná porada managementu KB musela řešit vskutku nečekanou situaci, co s přebytečnými penězi. Na jednání, které se protáhlo až pozdě do noci, byl jednohlasně zamítnut názor zástupce státu v dozorčí radě, že by peníze měly být vráceny do státního rozpočtu. Nakonec zvítězil návrh samotného ředitele, Radovana Vávry, aby se takto získané peníze rozdělily mezi klienty banky.

V průměru sice měla na každého z nich připadnout částka přes 30 000 Kč, ale management rovnostářské dělení striktně zamítnul. Výplata peněz klientům tak bude závislá na jejich zůstatku na účtu k 1. dubnu 2001 podle následujícího schématu:

Zůstatek na účtu (v Kč) Připsané vklady (v Kč) 0 – 15 000 5 000 15 000 – 50 000 10 000 50 000 – 100 000 15 000 100 000 – 500 000 30 000 500 000 – 1 000 000 50 000 1 000 000 – 10 000 000 100 000 Nad 10 000 000 250 000

Zdroj: Komerční banka

Při pohledu na tabulku je zcela jasná příčina současných front před pobočkami banky. Lidé na poslední chvíli ukládají peníze, aby si k rozhodnému dni pro určení výše vkladu zajistili pokud možno co nejvyšší připsaný vklad. Fronty se tvoří již od samotného večera a vzhledem k současnému počasí je proto většina čekajících po ránu značně prokřehlá. O názor jsme požádali asi třicetiletého muže, který se do fronty před pobočkou na Václavském náměstí postavil už v 19:30 večer: „Teď mám na účtu 14 tisíc, ale s sebou mám peníze od manželky a tchyně – vypověděli jsme stavební spoření a prodali podílové listy. Celkem se tak přehoupnu přes sto tisíc a už se těším na to, až mi banka připíše slíbených třicet navíc“, říká Petr Pokorný a dodává: „tolik peněz vám dneska nedá ani stát, tak jaképak dlouhé přemýšlení“.

Ani noví klienti nepřijdou zkrátka

Ze stanoveného schématu je však zřejmé, že Komerční banka všechny peníze rozhodně nerozdělí. Proto se vedení dále rozhodlo, že všem novým klientům, kteří si u Komerční banky otevřou do 15. dubna účet, věnuje částku 3 000,- Kč. Navíc, pokud budou mít o zřízení účtu zájem manželé s dítětem, banka jim přispěje částkou 5 000,- Kč na vzdělání potomka.

Banka očekává, že přes všechna výše zmíněná opatření jí nějaké prostředky zcela jistě zůstanou. Ty pak hodlá využít na zvýšení platů vlastních zaměstnanců a na vylepšení image v médiích. Celých 1 000 000,- Kč navíc věnuje Nadaci Olgy Havlové.

Myslíte si, že je správné, aby banky podporovaly charitativní organizace? Je vůbec celá záležitost spravedlivá vůči ostatním občanům a zejména pak kampeličkářům? A víte, co je dneska za den?