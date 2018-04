Komerční budovy: raději koupit, nebo pronajmout?

Podle průzkumu společnosti AAAINDUSTRY.CZ jsme oproti zahraničí ve vlastnictví a výstavbách komerčních budov výjimeční. Jejich pronájem totiž hraje v Česku daleko menší roli než jejich vlastnictví, ačkoli vázání kapitálu do výrobních a skladovacích prostor není příliš efektivní. Peníze zafixované do komerčních nemovitostí by mohly především mladé rostoucí firmy zužitkovat výhodnějším způsobem směrem k expanzi.

Naproti tomu v případě firem zavedených a déle úspěšně fungujících na trhu je vlastnictví komerčních budov daleko pochopitelnější (samozřejmě v případě, že mají volné finanční zdroje). Pokud nepředpokládají nějaký rapidní růst a jedná se jim spíše o upevnění pozice, je pořízení vlastních nemovitostí logické, navíc je vlastnictví nemovitostí určitou známkou stability firmy.

Vlastní výrobny: překonaný stereotyp

Proč bazírují tuzemské výrobní firmy na vlastních výrobnách a skladech? Podle představitele AAAINDUSTRY.CZ Přemysla Vávry vychází tento motiv z historie. „Část českých manažerů stále žije ve stereotypu, že výrobní firma musí vlastnit výrobní prostory, stejně jako všechna další potřebná aktiva. Doba se ale změnila a ekonomický tlak je jednoznačný. Čím větší dlouhodobý profit dokáže firma vytvořit s co nejmenším množstvím vázaného vlastního kapitálu, tím je lepší její management.“

Výhody pronajatých prostor jsou přitom evidentní. Jejich rozsah lze pružně přizpůsobit momentálním potřebám firmy, pronájem nefixuje prostředky, které lze využít efektivněji. Z pohledu na podmínky jednotlivých lokalit je v případě pouhého pronájmu výrobních a skladovacích prostor jednodušší migrace firmy mezi lokalitami. Tento faktor je významný pro podnikatelský záměr firmy – snižuje jeho riziko.

ÚKLID FIRMY:

je vlastní uklízečka nejvýhodnější? ÚKLID FIRMY:

Ceny: roli hraje lokalita i vybavení

Co se týče cen skladovacích prostor, panují v tuzemsku dramatické rozdíly mezi jednotlivými regiony. Zatímco v Praze zaplatíte za pronájem metru moderní skladovací plochy i 140 korun, v případě menších měst se setkáte s cenou až šestkrát menší. Významný rozdíl v ceně je pochopitelně mezi skladovacími prostorami a výrobními halami. Na metr čtvereční je třeba počítat s cenou nejméně o 30 korun vyšší, výši ceny pronájmu výrobních hal ovlivňuje nejen lokalita, ale také vybavení budovy a další faktory.

Pokud odbočíme od cen pronájmu komerčních nemovitostí k cenám za jejich pořízení, musíme vzít v potaz zvlášť pozemek a budovu. Ceny pozemků se samozřejmě liší dle lokace, ceny výstavby nových budov nejsou na lokalitě závislé a řídí se jen náklady na stavební práce (celorepublikově srovnatelné), popřípadě i maržemi developerských firem.

Co se týče starších nemovitostí, pak v jejich případě daný region hraje roli. Podmínky regionu, které se v konečném důsledku odrazí na ceně komerčních nemovitostí, ovlivňuje rozvoj průmyslu v dané lokalitě.