Komerční nemovitost lze prodat v elektronické aukci

Obecný problém s prodejem komerčních nemovitostí vyplývá ze skutečnosti, že se tyto nemovitosti obtížně setkávají s nabídkou ze strany výrobních firem, velkoobchodů, investorů a dalších. Prodej je pak zdlouhavý, táhne se dlouhé měsíce, s čímž samozřejmě koresponduje následná cena nemovitosti, která často zbytečně klesne hluboko pod původní úroveň.

Efektivní prodej

Řešení této situace nabízí elektronická aukce, kterou na tuzemském trhu rozjela společnost AAAINDUSTRY.CZ. Prodávajícím slibuje získání až o třetinu vyšší ceny za prodávanou nemovitost a až o polovinu kratší dobu celého prodeje (je samozřejmě otázkou, zda se zmíněné „úspory“ dotknou jakýchkoli nemovitostí, klíčovými faktory jsou lokalita, stav atd.).

Hlavní roli směrem k lepšímu prodeji komerčních nemovitostí by měl hrát jak lépe připravený popis nemovitosti, tak nastavení atraktivní vyvolávací ceny, a to ve výší 20 % pod odhadem tržní ceny. Třetí neméně významný pilíř elektronické aukce je oslovení co největší skupiny zákazníků.

KOMERČNÍ BUDOVY:

vyplatí se vám jejich vlastnictví? KOMERČNÍ BUDOVY:

Celá akce pak probíhá tak, že zájemci podepíší dražební smlouvu a složí jistinu. V konkrétním domluveném čase pak následuje jejich přihlášení do internetové aukce a ta může začít. Prodávající má posléze právo uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

Pokud by byl kruh zájemců o koupi v daný moment dostatečně široký, měl by prodávající jistotu, že získal za nemovitost maximální možnou nabídku. Podaří-li se tedy firmě, která realizuje internetovou aukci, zajistit dostatečný počet investorů, je aukce opravdu perspektivní službou.

Je elektronická aukce výhodná?

Kvality internetové aukce komerčních nemovitostí spatřuje AAAINDUSTRY.CZ také v prodeji nemovitostí z konkurzů firem – nemovitosti dlužníků. Obecně totiž předpokládá až 20% podhodnocení nemovitostí prodávaných klasickým způsobem, čemuž by měly v budoucnu aukce zamezit.

Pokud bychom se podívali na náklady vstupující do prodeje samotné nemovitosti, pak z pohledu na aukci slibuje její provozovatel až o 20 % nižší náklady. Platba za prodej se uskutečňuje až po úspěšném prodeji.

Je evidentní, že elektronické aukce firemních nemovitostí si najdou na trhu své místo, ale zda se stanou „masově“ využívanou službou (a nebo naopak), ukáže teprve čas.