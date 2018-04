V jiných společnostech se tímto titulem pyšní člověk, který zastává nejenom "sales", ale zároveň také zabezpečuje marketing společnosti - to vše závisí na vnitřní struktuře a velikosti společnosti. Komerční ředitel je členem výkonného vedení firmy a většinou podléhá přímo výkonnému řediteli.

Jeho cílem je maximalizovat podíl společnosti na trhu a profit z daných výrobků. Buď přímo, nebo přes svůj obchodní tým řídí a projednává obchodní podmínky, za jakých budou služby či výrobky firmy prodány. Je v kontaktu s externími partnery, upravuje nabídky dle požadavků zákazníků a uzavírá s nimi obchodní smlouvy. Dále je v kontaktu s klíčovými zákazníky společnosti, což jsou významní odběratelé, kterým se věnuje maximální péče.

Tato pozice vyžaduje silnou osobnost s vůlí po dosažení výsledků, schopnou uvažovat v širších souvislostech. Vysokoškolské vzdělání je výhodou, ale ne podmínkou. Komerční ředitel by měl mít schopnost hodnotit rizika, schopnost vyjednávat a komunikovat s lidmi na všech úrovních, motivovat členy svého týmu či své případné spolupracovníky. Znalost cizího (anglického) jazyka je jak v zahraniční, tak i v české firmě velmi důležitá.

