Komerio: Private Investors v malém měřítku

Porušování vnitřních pravidel obchodníka, to není pouze současná kauza Private Investors. Podobná příčina vede k ukončení činnosti i poměrně známé společnosti Komerio. Dva závažné problémy v tak krátké době opět zdůrazňují potřebu velmi pečlivě si vybírat finanční instituci, kterou pověříme správou svých peněz. Jednoznačně by se při výběru finančního partnera měla preferovat jeho finanční stabilita, tradice a renomé. Na Komisi pro cenné papíry se rozhodně nevyplatí spoléhat.

O co šlo v tomto případě?

Celou záležitost má zřejmě na svědomí vedoucí brněnské pobočky, který podle všech indikací zpronevěřil klientské cenné papíry i finanční prostředky. Někteří z klientů, kteří s Komeriem uzavřeli smlouvu o správě portfolia, s překvapením zjistili, že jejich prostředky byly vyvedeny z jejich účtů bez jejich souhlasu.

Jak k tomu mohlo dojít?

Na počátku všeho byla neúspěšná spekulace a ztráta firemních finančních prostředků. Nepříznivý vývoj cen akcií (především telekomunikačních titulů) a z toho pramenící ztráta měla být eliminována prostřednictvím následných repo operací (kdy došlo k půjčce peněz oproti zástavě akcií), které mohou při pozitivním vývoji trhu znásobit zisky (principielně podobné jako margin obchodování). Vyšší zisk ovšem rovná se vyšší riziko, a proto při nepříznivém vývoji trhu se zase násobí ztráty. Makléři Komeria bohužel odhadli situaci špatně a ztráta se tedy prohlubovala. K tomu všemu se ukázalo, že část prostředků získaná z repo půjčky byla použita i k soukromým účelům.

Do zástavy byly použity i klientské akcie, což je jednoznačně hrubým porušením zákona o cenných papírech. Při realizaci zástavy neměla třetí strana (ten kdo půjčku poskytnul) žádné tušení, že se jedná o akcie klientů. Jaké bylo tedy její překvapení, když Komise pro cenné papíry (na základě stížností klientů i podnětu Komeria) tyto akcie ve Středisku cenných papírů zablokovala. Komerio již nedisponovalo finančními prostředky do té míry, aby mohlo akcie ze zástavy zpět vykoupit. Ke cti vedení společnosti slouží pouze fakt, že včas celou záležitost zastavili a nedošlo tak ke kritické situaci jako u Private Investors. I přesto však bylo výrazným způsobem poškozeno minimálně 8 klientů a celková hodnota zpronevěřených aktiv dosahuje několika desítek milionů korun.

Co se nyní děje s Komeriem?

Vlastní jmění společnosti pokleslo výrazně pod 10 mil. Kč, což je nutná podmínka pro pokračující členství na burze. Majitelé, kteří nejsou schopni těmto nepříznivým podmínkám čelit, se proto domluvili na ukončení všech aktivit společnosti. Komerio tak prochází útlumovou činností, nové obchody již nejsou uzavírány a dochází k vypořádávání a výplatám klientů.

A co na to Komise?

Jak nás informovali na tiskovém oddělení KCP, žádné oficiální stanovisko Komise dosud nebylo vydáno. Standardně totiž k poskytování informací dochází až na základě pravomocných rozhodnutích Komise. Skoro se až vkrádá podezření, že celá záležitost tak měla být ve vší tichosti zametená pod koberec.

Vyplatí se pečlivě vybírat

Úpadek Private Investors a Komeria zdůrazňuje nutnost postupovat při výběru finančního partnera (ať už banky, obchodníka s cennými papíry nebo investiční společnosti) velmi uvážlivě a zodpovědně.

Při výběru obchodníka s cennými papíry je třeba vzít v úvahu řadu faktorů počínaje kapitálovou silou firmy a jejím finančním zázemím (např. člen významné finanční skupiny), tradicí a renomé. Vlastní-li obchodníka s cennými papíry např. nějaká významná banka, zpravidla si nemůže dovolit nechat takového obchodníka padnout a poškodit jeho klienty. Dlouhá tradice a fungování na trhu (především úspěšné překonání minulých burzovních propadů) také výrazně zvyšují šance na to, že řízení rizik a vnitřní struktura firmy budou na světové úrovni. Důležité je také zkontrolovat, neposkytuje-li obchodník zavádějící informace o nabízených službách.

Teprve potom by měly přijít na řadu takové vlastnosti, jakou jsou škála a cena nabízených služeb. Více informací můžete nalézt v sekci Brokeři, kde kromě seznamu obchodníků s CP naleznete i praktické rady, jak si co nejlépe mezi těmito obchodníky vybrat.

Jakému brokerovi důvěřujete vy? Necháte se odradit událostmi z posledních dní od obchodování s cennými papíry? Uvítáme Vaše názory.