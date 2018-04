Kominíci zdražují, čištění a kontrola stojí i dva tisíce

Ukazuje se, že kominíci dobře znají zákony trhu. Když roste zájem, je na místě zvýšit ceny. A to právě teď dělají. Komíny musí prohlížet důkladněji než dřív, přibylo jim papírování a přebírají odpovědnost, proto je logické účtovat víc. Zdražují však více, než původně oznamovali.

Ještě na podzim se většina kominíků shodovala, že za kontrolu si naúčtují 300 korun, často i včetně čištění. Na konci ledna se už částky za stejnou práci šplhaly i přes tisíc korun. Teď ceny nejčastěji začínají na 400 korunách a mohou dosáhnout až dvou tisíc korun.

To, kolik si kominíci účtují, se většinou neliší podle regionů. Všude lze narazit na levnou i dražší firmu. Nižší ceny si obvykle účtují řemeslníci, kteří pracují samostatně a služby z velké části nabízejí domácnostem. Dražší jsou velké firmy závislé hlavně na dlouhodobých smlouvách s podnikateli, úřady a bytovými družstvy. Ty chodí do rodinných domů méně a dlouho se na ně čeká.

Podvodníci jsou v jižních Čechách nebo v Praze

Ceny však nejsou jediné, na co je nutné dát pozor. "V posledních dvou měsících jsme zaznamenali enormní nárůst případů falešných kominíků či kominíků provádějících revize bez oprávnění. Desítky lidí si u nás ověřují totožnost údajných kominíků, kteří nabízejí revize a kontroly bez objednávek," upozorňuje Emil Morávek, prezident Společenstva kominíků ČR.

"Podvodníci se vyskytují v celé republice. Zkušenosti s nimi mají třeba lidé v jižních Čechách, na Klatovsku a Pelhřimovsku," potvrzuje cechmistr jihočeských kominíků Jiří Janoušek. Podle viceprezidenta Společenstva kominíků ČR Františka Jiříka se podvodníci objevili i ve Středočeském kraji a v Praze.

Jak tedy poznat pravého a solidního řemeslníka? Ověřte si na obecním úřadě, zda ho tam znají. Na webu www.skcr.cz si zjistěte jméno krajského cechmistra, a když ho kominík nezná, nevěřte mu.

Dobré kominíky si lidé pamatují a stejně se šíří i špatná pověst. Podle Jiřího Janouška poctiví a odborně znalí kominíci působí jen ve své oblasti a zákazníky získávají pouze na doporučení. "V případě návštěvy nezvaného kominíka žádejte kopii živnostenského listu a občanský průkaz," radí Emil Morávek. Podle jména si ho můžete prověřit i v živnostenském rejstříku na www.rzp.cz.

Členové Společenstva kominíků ČR mají průkazy zalisované ve fólii. Kromě osobních údajů je tu logo, čárový kód a informace o tom, zda je kominík i revizním technikem či má nějakou autorizaci. Zemské společenstvo mistrů kominických má průkazy pro revizní techniky od Institutu výchovy bezpečnosti práce.

Solidní kominík by měl být dobře vybavený nářadím. Třeba inspekční kamera je drahá a podvodník by ji těžko kupoval. Měl by mít i účtenky a formuláře. Kominíci používají tiskopisy se svým logem nebo propisovací formulář. "Každý kominík by také měl mít u sebe Technická pravidla ve formátu A5, v nichž je popsáno, co je třeba provést při kontrole," říká František Jiřík.

Ptejte se, kde se vyučil

Nový předpis má vedlejší efekt, rychle roste zájem o kominické řemeslo. "Kominíků je málo a mohou vydělat velké peníze. Výsledkem jsou stovky zájemců o rekvalifikace," říká František Jiřík. Na učební obory se hlásí desítky lidí týdně a školy musí zájemce odmítat. Na kominíky se přeučují i vysokoškoláci. Podle Jiříka na tento zájem reagují soukromé školy nabídkami rychlokurzů. Chybějí jim však odborníci, technika a praxe, takže absolventi nemusí mít dostatečnou kvalifikaci. Proto se kominíka ptejte, kde se vyučil a jak dlouho v oboru pracuje.

Nejlepší pověst mají stavební školy v Praze na Jarově a v Brně-Bosonohách. Spolupracují s kominickými společenstvy a pořádají rekvalifikační kurzy. Obor se vyučuje i na státních školách v Pardubicích, Olomouci, Rychnově nad Kněžnou a na soukromých v Praze a v Českých Budějovicích. Od září se obor chystají otevřít školy v Havířově a v Ústí nad Labem.