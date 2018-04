Komise varuje před nefunkčním trhem a nabízí řešení

Komise pro cenné papíry spolu s Burzou cenných papírů Praha prezentovaly materiál, který upozorňuje na rizika nedokonale fungujícího trhu v České republice a navrhují opatření, která by měla fungování kapitálového trhu zlepšit. Co Komise, BCPP a další účastnící trhu navrhují pro lepší činnost kapitálového trhu? Jaký budou mít změny dopad, a jak jsme zatím pokročili v jejich zavádění?

Nedostatky kapitálového trhu u nás jsou všeobecně známé. Trh u nás nefunguje jako v jiných zemích, firmy si na něj nechodí půjčovat prostředky pro svůj další rozvoj, ale využívají (z vlastní vůle či z neexistence jiných příležitostí) financování prostřednictvím bankovního sektoru. Na trhu chybí nové emise akcií, nejsou zde (kromě snad desítky titulů) likvidní emise, neexistuje poptávka od drobných investorů.

Stejně tak jsou známy důvody, proč se za patnáct let nepodařilo vytvořit fungující kapitálový trh. Nedokonalá legislativa ve spojení se slabým dozorem nad účastníky trhu a nevýkonným soudním systémem výrazně podkopaly důvěru investorů. Ani stát po umělé privatizaci do rukou privatizačních fondů, drobných investorů a „úspěšných“ zájemců z dražeb, nepokračoval na konci devadesátých let v rozvoji trhu prostřednictvím privatizace velkých státních balíků přes kapitálový trh.

Nyní se nám otevírají nové možnosti, jak trh v souvislosti s harmonizací legislativy s Evropskou unií znovu oživit.

Návrhy pro zlepšení trhu

Jak KCP, tak burza vidí nutnost počátečního impulsu, který by obrátil pozornost firem, občanů i zahraničních investorů zpět ke kapitálovému trhu. Tím by měla být právě privatizace státních podílů ve firmách přes burzu a kapitálový trh. Již z historie je však známá nechuť ministerstva financí k takovému kroku, který by přinesl méně peněz, než prodej celého balíku jedinému investorovi mimo trh. Okamžitý výdělek k pokrytí vysokých deficitů veřejných financí je zde preferován před podporou kapitálového trhu, která by v dlouhodobém horizontu přinesla vyšší zisky firem i růst ekonomiky jako celku.

Stejně tak už několik let KCP volá po vyšší emisní aktivitě firem a větší angažovanosti firem i jednotlivců na kapitálovém trhu. Tu však musí stát podpořit právním rámcem, ochranou investorů a v neposlední řadě samotnou infrastrukturou kapitálového trhu. Nové zákony upravující podnikání na kapitálovém trhu by měly řešit zastaralé úpravy v našich zákonech a harmonizovat naše právo s evropským. Firmy i obchodníci by tak měli získat evropské pasy pro nabízení služeb a kapitálu i za hranicemi České republiky.

Důležitým aspektem pro příští přežití pražské burzy je vyřešení rychlého, kvalitnějšího a levnějšího vypořádání a evidence cenných papírů. Za tímto účelem by měl vzniknout tzv. centrální depozitář, který by měl převzít funkci Střediska cenných papírů, UNIVYCu a burzy v aspektech evidence a vypořádání. Na jeho přípravě se podílí ministerstvo financí a burza, nicméně vše je závislé na přijetí nového zákona. Ten má podle odborníků ve věci centrálního depozitáře řadu nedostatků. Nový centrální depozitář nezačne fungovat ihned se vstupem do EU, ale až tehdy, kdy bude připraven plnit své funkce. Dnes však zákon postrádá velmi důležitou vícestupňovou evidenci cenných papírů a i ustanovení ohledně vedení evidence a převodů zatím nejsou uspokojivá, např. z důvodu rozsahu požadovaných dat.

Další návrhy se týkají daňové reformy, např. snížení daňového zatížení u subjektů kolektivního investování, uplatňování mezinárodních účetních standardů u kotovaných firem (povinně od roku 2005), zakotvení principů správy a řízení společností (corporate governance) do zákonů a burzovních pravidel, či posílení nezávislosti auditorů.

Jedním z nejdůležitějších aspektů dalšího rozvoje by se měl stát penzijní systém. Od reformy penzijního systému a odstoupení od průběžně financovaných penzí ke kapitálově financovaným důchodům přinese jednak rozvoj poptávky po investičních produktech což bude mít za následek větší likviditu trhu a jeho vetší atraktivitu jak pro investory, tak emitenty. Ani v otázce penzí se však nedá očekávat, že by mohlo dojít k jejímu rychlému vyřešení.

Předkládaný materiál KCP a burzy nepřináší žádné nové poznatky. Jde vesměs o problémy spadající do období od druhé poloviny devadesátých let, a ani předkládaná řešení nejsou nová jak pro účastníky trhu, tak pro zákonodárce. Navrhovatelé si nicméně od komplexního materiálu slibují podporu a realizaci navržených řešení. Ministerstvo financí pověřené rovněž premiérem zatím materiál vypracovaný KCP a účastníky trhu „vzalo na vědomí“. Jisté je, že cesta za konkurenceschopným trhem bude ještě „trnitá“.

Burza cenných papírů, která čeká na efektivní vypořádání zajištěné centrálním depozitářem, hledá spojence na Slovensku. Nepůjde o úplnou integraci dvou trhů (která podle představitelů burzy nemá reálné efekty kromě zviditelnění), ale pouze spolupráci při vypořádání.