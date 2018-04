Komise ve vztahu k Private Investors nepochybila

Přinášíme Vám odpovědi člena prezidia Komise pro cenné papíry Milana Šimáčka na dotazy Fincentra ke kauze Private Investors. Vzhledem k velké vytíženosti jednotlivých členů prezidia jsme tyto odpovědi obdrželi s více než týdenním zpožděním.

1) V jakém stavu se nyní nachází prošetřování pádu Private Investors?

Se společností Private Investors bylo zahájeno správní řízení dne 22. května 2001 pro porušení odborné péče ve vztahu k zákazníkům a nedostatečné kontrolní mechanismy, a ještě téhož dne byla podána trestní oznámení pro porušování povinností při správě cizího majetku na statutární orgány a členy dozorčí rady. Byly rovněž zablokovány bankovní účty Private Investors a zajištěna dokumentace firmy. Komise pro cenné papíry intenzivně spolupracuje s Úřadem vyšetřování, Službou pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, Policií ČR, ale také s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC).

2) Lze nyní už jednoznačně říci, co zapříčinilo pád tohoto brokera?

Dle našich dosavadních zjištění pád této brokerské firmy způsobilo zřejmě selhání vnitřních kontrolních mechanismů a nedostatečné řízení rizik, zejména opakované překračování pozičních limitů. Jestli bylo důvodem krachu i zneužití klientských prostředků, se ještě vyšetřuje.

3) Co se nyní děje s akcionáři a portfolio manažeřy PI?

Na osoby, které jsou členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu, kteří jsou zároveň akcionáři firmy, bylo podáno trestní oznámení a v současné době jsou podrobováni výslechům.

4) V jakém stavu se nachází dokumentace ve firmě?

Většina dokumentace k obchodování a účetní doklady ve firmě Private Investors byla zajištěna Komisí pro cenné papíry a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. V současné době je detailně prověřována Komisí pro cenné papíry. Písemná dokumentace není úplná, ale KCP si vyžádala ještě další údaje od amerického obchodníka A.B.Watley prostřednictvím americké Komise pro cenné papíry (SEC.)

5) Kde si myslíte, že Komise pro cenné papíry v tomto případě pochybila?

Za současného stavu podmínek Komise objektivně ve vztahu k PI nepochybila. KCP zahájila se společností Private Investors dne 14. května 2001 správní řízení pro neplnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry. V minulosti mohla samozřejmě provést hloubkovou kontrolu, ale obchodníků je více než 100, takže kontroly jsou zahajovány především na základě zásadních podnětů, např. na základě stížností od zákazníků. Ke společnosti Private Investors takový zásadní podnět komise až do 21.5.2001 neobdržela.

6) Jaké důsledky (včetně personálních) z toho hodláte vyvodit?

K dnešnímu datu KCP eviduje 112 obchodníků s cennými papíry a oddělení inspekcí tvoří pouze 5 členný tým inspektorů. Události uplynulých dnů ukázaly, že je nutné výrazně posílit útvar inspekcí obchodníků s cennými papíry a vytvořit podmínky pro kvalifikovanou činnost inspektorů. Také postavení KCP a její kompetence nejsou ještě srovnatelné s obdobnými institucemi v západním světě, kde si všichni uvědomují její důležitost.

7) Doručila už KCP Garančnímu fondu zákonem stanovení oznámení, aby mohl přijmout rozhodnutí ve věci odškodnění klientů?

Zákonem o cenných papírech stanovené oznámení doručí Komise pro cenné papíry Garančnímu fondu co nejdříve, jakmile zjistí relevantní informace o stavech na klientských účtech vedených společností a zmapuje pohledávky zákazníků za společností Private Investors. Na základě tohoto oznámení může fond přijmout rozhodnutí ve věci klientů společnosti Private Investors.

8) Budete kontaktovat společnost A.B.Watley za účelem zajištění dokumentace a rekonstrukce celého případu?

KCP požádala společnost A.B.Watley, která je obchodníkem s cennými papíry, přes kterého Private Investors obchodovala na amerických trzích, o informace týkající se pokynů, účtů a dalších údajů dne 23. 5. 2001. KCP také oficiálně požádala americkou SEC, aby jí předala informace o tomto obchodníkovi. Odpověď očekáváme v příštích dnech.

9) Dalo se této situaci, kdy klienti přišli o své prostředky hrubými chybami brokera, předem zabránit?

Vše nasvědčuje tomu, že byla porušována pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům. Ve firmě byly překračovány poziční limity pro nákup cenných papírů a obchodník "obchodoval" s půjčkami, k čemuž neměl povolení Komise. Management společnosti, který měl dodržování pravidel kontrolovat, selhal a je zde důvodné podezření, že o špatné finanční situaci firmy vědělo vedení společnosti mnoho týdnů dopředu. Klienti měli být informováni a měli případně udělit souhlas obchodníkovi Private Investors k poskytování půjček a zástav na cenné papíry, o způsobu vedení účtů a způsobu obchodování přes amerického obchodníka A.B.Watley. To se zřejmě nestalo. Důsledným kontrolováním pozic klientů a stavu na účtech se dalo kolapsu obchodníka zabránit. Zda nedošlo ke zpronevěření klientských prostředků je ještě předmětem šetření. Předcházení takovéto situaci a praktické kroky k její prevenci je zásadně v moci a odpovědnosti statutárních orgánů firmy - obchodníka s cennými papíry. Komise při udělování povolení zjišťuje, zda jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní fungování kontrolních mechanismů. Praktické fungování by mělo být kontrolováno v rámci inspekční činnosti, ovšem vždy se vychází z dat a informací zajištěných od kontrolovaného obchodníka s cennými papíry.

10) Co udělá KCP pro to, aby minimalizovala pravděpodobnost vzniku podobných případů do budoucna?

Aby Komise minimalizovala pravděpodobnost vzniku podobných případů, připravila detailní pravidla pro řízení vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a pravidla pro jednání s klienty, která budou vydána vyhláškou. KCP bude striktně kontrolovat finanční situaci a plnění informační povinnosti obchodníků a připraví pravidla pro kapitálovou přiměřenost obchodníků s cennými papíry. V neposlední řadě dojde k posílení inspekčních aktivit v rámci možností Komise, to ovšem předpokládá určité změny především v zajištění podmínek pro kvalifikovanou inspekční činnost a v ohodnocení inspektorů. Lze také uvažovat o posílení pravomocí Komise - např. možnost jmenovat nuceného správce do takového obchodníka, kde je jsou ohroženy prostředky investorů či kde není statutární orgán obdobně jako je tomu v případě investičních společností a fondů.