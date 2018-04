Komoditní obchodování: kdo má šanci spekulovat?

Každý má tedy šanci spekulovat (tipovat), zda cena dané komodity bude v budoucnu stoupat nebo klesat a na základě takové domněnky nakoupit či prodat příslušný komoditní futures kontrakt.

Držení takového kontraktu pak může obchodníkovi přinést buďto zisk nebo ztrátu. Pokud obchodník nakoupí futures kontrakt a cena příslušné komodity povyroste, může obratem obchodník futures kontrakt prodat za mnohem vyšší cenu a tak inkasovat patřičný zisk. Pokud tedy víme, že pro naše obchodování budeme potřebovat nakupovat a prodávat futures kontrakty, pojďme se nyní blíže podívat, co vůbec takový futures kontrakt obnáší.

Předně, nejprve je třeba vědět, jakou komoditu chceme nakupovat nebo prodávat. Na amerických komoditních burzách je možné nakupovat a prodávat celou řadu komodit: pšenici, oves, kukuřici, hovězí maso, vepřové maso, stavební dříví, zlato, stříbro, bavlnu, kakao, cukr, kávu, rýži, sojové boby, různé měny a mnoho, mnoho dalších... Jak si později ukážeme, pro naše obchody budeme vybírat takové komodity, které nám nabízejí na základě technické analýzy grafů šanci na profit, tj. takové komodity, ve kterých existuje určitá pravděpodobnost toho, že cena půjde v blízké budoucnosti námi zamýšleným směrem.

A samozřejmě budeme vybírat i takové komodity, na které bude stačit velikost našeho účtu – přece jenom jiné komodity obchodují drobní spekulanti a jiné komodity velké investiční fondy. Pokud tedy víme, jakou komoditu chceme obchodovat, musíme dále vědět, jaký kontraktní měsíc dodání budeme chtít obchodovat.

Jednotlivé komodity je možné nakoupit s různými termíny dodání: např. můžeme nakoupit kukuřici s termínem dodání v prosinci roku 2005, nebo klidně i s termínem dodání v květnu roku 2006. Jednotlivé komodity se prostřednictvím futures kontraktů mohou předprodávat i na několik let dopředu. Pro nás je podstatné vědět pouze to, že pro naše obchodování budeme chtít vždy vybírat takové kontraktní měsíce, které se nejhojněji obchodují.

Přičemž nejhojněji obchodované bývají většinou nejbližší kontraktní měsíce (tzv. front měsíce). Pokud tedy tato kniha vzniká v říjnu roku 2005, nejbližší kontraktní měsíc dodání kukuřice je prosinec 2005. Proto veškeré obchody, které v současnosti plánujeme realizovat v trhu s kukuřicí, budeme realizovat s pomocí futures kontraktů s prosincovým dodáním.

Samozřejmě, veškeré názvy komodit a kontraktních měsíců se uvádějí v angličtině, proto bude nutné naučit se alespoň anglické názvosloví měsíců. Zde jsou některé konkrétní příklady komoditních futures kontraktů:

- CORN DEC 2005 – futures kontrakt na dodání kukuřice s termínem dodání v prosinci (december) 2005

- RICE MAR 2006 – futures kontrakt na dodání rýže s termínem dodání v březnu (march) 2006

- COFFEE MAY 2006 – futures kontrakt na dodání kávy s termínem dodání v květnu (may) 2006

Nyní si jistě mnozí z vás pokládají otázku: pokud nakoupím futures kontrakt na dodání kukuřice s termínem dodání v prosinci, znamená to, že mi v prosinci zastaví před domem kamión a složí na chodník 10 tun kukuřice? Nebojte se, nic takového vás nečeká. Každý futures kontrakt má kromě svého názvu a termínu dodání ještě termín zvaný LTD a většina kontraktů i tzv. FND. Jedná se o zkratky, které musíte vždy pečlivě pozorovat, abyste se nedostali do nečekané situace, a které znamenají následující:

FND – first notice day, nebo-li den, kdy budete upozorněni, že vlastníte kontrakt na nákup příslušné komodity a pokud se tohoto kontraktu včas nezbavíte (tím, že ho prodáte někomu jinému), budete na sebe muset v brzké době převzít závazek

převzít dodávku v plné výši.

LTD – last trading day, nebo-li absolutně zcela poslední den, kdy máte ještě možnost držený kontrakt dané komodity prodat někomu jinému a zbavit se tak svého závazku převzít fyzickou komoditu.

Pokud tedy kdy nakoupíte nějaký komoditní futures kontrakt, měli byste se u svého brokera zároveň informovat, kdy má komoditní kontrakt FND a LTD (tyto informace jsou v hojné míře dostupné zdarma i na internetu). Podmínkou pak samozřejmě je nikdy nedržet komoditní futures kontrakt déle než do data FND.

Jakmile se začne FND blížit, je třeba se komoditního kontraktu okamžitě zbavit tím, že instruujete brokera k uzavření pozice. Tím se definitivně zbavíte závazku fyzického převzetí dané komodity. V drtivé většině případů se však vůbec nebudete muset myšlenkou zbavení se futures kontraktu do FND trápit. Strategie, které vám ukážeme v pozdější části tohoto seriálu, totiž velmi často umožňují držet komoditní kontrakt pouze několik dnů nebo dokonce jen pár minut.