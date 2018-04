Komoditní trhy: s jakou částkou začít obchodovat

Základními body při posuzování vhodného kapitálu do začátku obchodování

by měly být 3 otázky:

Jaké trhy chci obchodovat a jaké mají tyto trhy marginy?

Kolik je můj průměrný risk na 1 obchod (na základě paper-tradingu)?

Jakou největší sérii ztrát jsem ve svém paper-tradingu zažil?

Pokud naleznete odpovědi na tyto 3 otázky, je již poměrně snadné zodpovědět si, jak velký účet bude do začátku potřeba. Pojďme však vzít vše hezky popořadě.

Jaké trhy chci obchodovat a jaké mají tyto trhy marginy?

Základním předpokladem každého obchodníka musí být schopnost nikdy neexponovat v obchodech více než 50 % svého účtu v marginech. To tedy znamená, že pokud budeme chtít obchodovat trh, který má margin 1 000 USD, nikdy bychom neměli začít takový trh obchodovat s částkou menší než 2 000 USD. V případě intradenních obchodů bývají marginy většinou poloviční až třetinové – i zde však platí stejné pravidlo. Pokud např. bude váš intradenní margin pro daný trh 800 USD, rozhodně byste neměli obchodovat s menším účtem než 1 600 USD. Pokud plánujete obchodovat více trhů, je třeba vycházet z trhu s největším marginem.

Chystáte-li se obchodovat řadu trhů, přičemž nejdražší z nich má margin 2 500 USD, neměli byste začínat s menší částkou než 5 000 USD. A konečně – pokud se chystáte obchodovat více trhů současně, je třeba marginy těchto trhů sečíst. Pokud např. víte, že budete chtít obchodovat trhy Sugar a Corn, přičemž uvažujete o možnosti mít otevřené pozice i v obou trzích současně, pak je třeba sečíst si marginy obou trhů, vynásobit dvěma a výsledkem je naprosto minimální výše vašeho účtu. Nesnažte se s pravidlem dvojnásobku marginů jakkoliv polemizovat. Známe takové, kteří zmíněné pravidlo zcela ignorovali a dnes již opět chodí do zaměstnání s fixní pracovní dobou.

Kolik je můj průměrný risk na 1 obchod?

Dalším předpokladem je skutečnost, že bychom nikdy neměli riskovat v jediném obchodě více než 5 % svého účtu. Pokud tedy máte na základě poctivého paper-tradingu vypozorováno, jakou částku obvykle v průměru riskujete, pak tuto částku musíte vynásobit alespoň 20 (100 : 5 = 20). To znamená, že pokud např. víme, že náš průměrný risk v kukuřici (Corn) je 150 USD na kontrakt, pak bychom nikdy neměli začínat obchodovat s účtem menším než 150 x 20 = 3 000 USD. Ideální je samozřejmě pracovat s ještě menším procentem účtu riskovaného na 1 obchod – řada obchodníků pracuje s riskem 2 – 3 %. Pokud bychom se tedy rozhodli neriskovat na 1 obchod nikdy více než 2 % našeho účtu, pak při průměrném risku 150 USD bychom potřebovali účet 150 x 50 = 7 500 USD. Pro naše začátky by však mělo být 5 % dostačujících. Nikdy však nechtějte riskovat více!

Jakou největší sérii ztrát jsem ve svém paper-tradingu zažil?

Posledním podstatným bodem při zvažování velikosti počátečního účtu je skutečnost, že vaše první obchody mohou klidně začít sérií ztrát a vy musíte být schopni takovou sérii přežít. Pokud tedy z paper-tradingu víte, že jste měli v jednom daném trhu maximálně 6 ztrát za sebou, pak je podstatné být si jisti, že i po takové možné sérii budete mít dostatek prostředků na další obchodování. Pokud se vrátíme k příkladu s kukuřicí (Corn) a předpokládáme, že jste kdy zažili v paper-tradingu maximálně 6 ztrát za sebou, s průměrnou ztrátou 150 USD, pak byste v takové situaci ztratili 900 USD. Zbylo by vám však po takové sérii obchodů ještě alespoň na pokrytí marginů pro další obchody? Pokud budeme předpokládat, že margin na kukuřici činí u vašeho brokera řekněme zcela hypoteticky 1 000 USD, pak to znamená, že na základě prvního pravidla si naplánujete otevřít účet s částkou 2 000 USD. Pokud však hned na začátku chytnete nemilou sérii ztrát, pak to znamená, že se váš účet ztenčí na 1 100 USD.

Budete schopni s takovým účtem ještě obchodovat? Upřímně řečeno, teoreticky ano, ale prakticky to již příliš nepůjde. Proto při plánování počáteční výše účtu vycházejte z následujícího pravidla: Vždy předpokládejte, že hned na začátku zažijete sérii ztrát rovnou vaší největší sérii ztrát paper-tradingu. Výše vašeho účtu by pak měla být schopná takovou sérii přežít, což znamená, že i po takové sérii byste měli mít na účtu alespoň 1,5 násobek marginu. V případě zmíněného příkladu s kukuřicí je tedy matematika následující:

Margin = 1 000 USD

Největší série ztrát = 900 USD

Velikost účtu = 1,5x margin + největší série ztrát = 1 500 + 900 = 2 400 USD.

Opět, nesnažte se argumentovat s tímto pravidlem. Chránit se před nejhoršími možnými situacemi je základním pravidlem, jak přežít v trzích. Toto jsou tedy 3 pravidla, která vždy a za každé situace dodržujte, která vám i lépe napoví v tom, s jak velkým účtem začít obchodovat. Samozřejmě je třeba, aby se všechna 3 pravidla vzájemně podporovala. Pokud vám pravidlo 1 řekne, že na základě marginů byste měli mít účet alespoň 2 000 USD, pravidlo 2, že na základě průměrných ztrát 2 400 USD a pravidlo 3, že na základě největší série ztrát 3 500 USD, pak je třeba respektovat nejvyšší potřebnou částku – tj. 3 500 USD. Ideální je pak tuto částku ještě navýšit alespoň o 15 %. Do pravidel 2 a 3 je samozřejmě důležité zakomponovat i brokerské komise. Rozumná částka, se kterou doporučujeme začít obchodovat, by pak měla být mezi 5 000 – 10 000 USD.