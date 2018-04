Komodity čeká letos jedinečné zhodnocení: jak na nich vydělat

Americké akcie ztratily od počátku roku 10 %, japonské 14 %, britské 13 %. Příjemný pohled to pro investory rozhodně není. Americké ekonomice hrozí recese, pokud v ní už není. Evropská ekonomika je na tom o poznání lépe, nicméně evropské akcie, bohužel pro investory, sledují své americké "kolegyně“.

Ekonomové většinou tvrdí, že očekávají zlepšení stavu americké ekonomiky nejdříve ve druhé polovině tohoto roku. Zdá se také, že se stav ekonomiky USA může oproti současnému stavu ještě zhoršit. Data z pracovního a nemovitostního trhu nejsou povzbuzující. Spotřebitelská důvěra výrazně oslabuje. Kvůli těmto fundamentům pravděpodobně nemůžeme očekávat, že k obratu na akciových trzích v nejbližší době dojde. Investorovi s investičním horizontem do jednoho roku akcie rozhodně doporučit nemůžeme. Navíc rapidně posilující koruna by případné pozitivní výnosy ze zahraničních akcií rychle poslala do červených čísel. To se také týká zahraničních dluhopisů.

Jak může drobný investor své portfolio oživit a zvýšit šanci na slušný výnos v nejbližším období, když akcie ani dluhopisy zajímavé zhodnocení neslibují? Tou správnou investiční příležitostí na zpestření portfolia mohou být jedny z alternativních forem aktiv - komodity.

Slibných i nejistých 150 %

Posuďte zhodnocení některých z nich od počátku roku: ropa +9 %, zlato +17 %, stříbro +37 %, platina +33 %, měď +28 %. A průměrný výnos z těchto komodit v ročním vyjádření činí neuvěřitelných 150 %. Je zjevné, že se na začátku tohoto roku komodity staly miláčkem investorů. Drobný investor si musí ovšem také uvědomit, že 150 % je určité potenciální měřítko, nikdo mu tento výnos nemůže zaručit.

Pravdou ovšem je, že se zotavení americké ekonomiky očekává nejdříve v druhé polovině roku. Do té doby existuje poměrně velká pravděpodobnost, že komodity nastavené tempo mohou alespoň částečně udržet. Růst komodit je způsoben především dvěma základními faktory. Tím prvním je již zmíněné ochlazení americké ekonomiky, díky čemuž investoři stáhli svůj kapitál z akciových trhů a částečně ho přelili právě do alternativních forem aktiv jako jsou komodity.

Druhý důvod má dlouhodobý a nezvratitelný charakter. Tímto druhým důvodem je strmý ekonomický růst mamutích rozvojových ekonomik jako Čína, Indie, Rusko či Brazílie. Roční ekonomický růst v Číně dosahoval v posledních letech úrovně kolem 10 % a nic nenapovídá tomu, že by mělo toto velice svižné tempo polevit. S dalšími rozvojovými ekonomikami je to podobné. Například Rusko těží z obrovského přísunu petrodolarů díky exportu svého ropného bohatství.

Kukuřice a pšenice mají silnou podporu

Také zemědělské komodity zažívají neobyčejný vzestup. Za růstem ceny zemědělských plodin jako kukuřice či pšenice stojí také dva základní důvody. Prvním z nich je to, že milionům až miliardám obyvatel rozvojových zemí rostou platy a celková životní úroveň. To má za následek fakt, že občané těchto zemí jednoduše více jí a navíc kvalitně. To je první tlak na růst zemědělských komodit přes poptávkovou stranu.

Druhým důvodem je stahování části nabídky zemědělských komodit z potravinářství a jejich využívání jako obnovitelné zdroje energie. Například Evropská unie nedávno přijala limity podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie, které musí členské státy do roku 2020 splnit. Rostoucí využívání alternativních energetických zdrojů jednoznačně tlačí na růst cen komodit, které jsou k tomuto účelu využívány.

Ropa jako pojistka, která slibuje další a další výnosy

Velice oblíbenou komoditou je u investorů například ropa. Ta se pohybuje v současné době nad magickou hranicí 100 dolarů za barel a nikdo neočekává pokles. Většina analytiků se kloní k dalšímu růstu, neboť růst rozvojových ekonomik polevovat nebude. Slábnoucí ekonomika USA zatím neměla na cenu ropy žádný vliv. Navíc ropný kartel OPEC na nedávném zasedání potvrdil i přes nátlak vyspělého světa, že produkci ropy nezvýší. Nabídka ropy je tak v současnosti v podstatě neelastická a cenu ropy tak určuje pouze poptávka. Ta, jak již bylo řečeno, dlouhodobě nemá šanci klesat. Co je ovšem pro ropu také podstatné, je to, že se investoři snaží ropy a dalších komodit využít jako pojistku v současné době nejistoty a stagnace akciových trhů.

Vydělejte na kontraktech, a to v korunách

Komodity mají našlápnuto ke skvělému roku. Jak se na jejich vývoji může podílet drobný investor? Vhodným investičním prostředkem mohou být tzv. kontrakty na vyrovnání rozdílu cen (CFD – Contracts for Difference), které lze získat již od dvaceti tisíc korun. Výhoda těchto investičních instrumentů spočívá v tom, že investování probíhá kompletně v českých korunách a navíc nedochází k dodání podkladových aktiv. Investor se tak nemusí obávat, že by mu před jeho dům přijelo tisíc barelů ropy. Tyto instrumenty umožňují spekulovat na růst ceny stejně jako na její pokles. Stačí si jen vybrat z desítek kontraktů nejen na komodity, ale i na cizí měny či burzovní indexy.