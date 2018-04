Komodity – slovo za milión?

Skutečně jsou komodity tak nebezpečné, jak se občas tu a tam proslýchá? V neznalých a nepoučených rukách bezesporu ano – v takových je však nebezpečný každý nástroj, ve kterém existuje byť sebemenší nebezpečí ztráty peněz. Na druhou stranu, při zvládnutí základních kvalit a vědomostí, nevyžaduje komoditní obchodování již žádnou „extra“ inteligenci a zejména při zvládnutí psychologického faktoru obchodování se může stát komoditní obchodování (nebo-li také tzv. „trading“) dobrý nástrojem na zhodnocování peněz, se kterým může pracovat skutečně každý.

Jedním z nejznámějších příkladů toho, že komoditní obchodování ve skutečnosti vůbec nemusí být tak složité, náročné a nedostupné, jak se může tu a tam proslýchat, je příběh jisté Michelle Williamsové, dcery slavného komoditního obchodníka Larryho Williamse. Tento příběh doslova oblétl svět, neboť v době, kdy Michelle Williamsová utvořila novou kapitolu v dějinách komoditního obchodování, jí bylo pouhých 17 let. Co že tak zázračného se této dívence povedlo? Na prestižním šampionátu v komoditním obchodování World Cup Championship of Futures Trading proměnila 10 000 USD do více než 100 000 USD za jediný rok a stala se tak absolutním vítězem šampionátu.

Larry Williams: šampion

O poznání lépe si pak vedl její otec, již zmíněný proslulý obchodník Larry Williams, který stejnou počáteční částku proměnil na stejném šampionátu (pouze v jiném roce) do více než 1 miliónu USD – to vše rovněž za jediný rok. Náhoda? Ano, takto se stavěli kritici k nevídanému Larryho úspěchu několik let. Po několika letech se však rozhodl Larry svůj úspěch zopakovat, znovu se přihlásil do šampionátu a opět proměnil 10 000 USD do více než 1,1 miliónu USD za méně než rok (přičemž již v průběhu roku dosahoval jeho účet stavu i přes 2 milióny USD).

Komoditní obchodování děsí spíše svým názvem a neznalostí z něho plynoucí než nedostatkem „success story“, které by prokázaly, že komoditní obchodování může být v lecčem i mnohem úspěšnější než obchodování akciové. Obzvláště v době, kdy akciové trhy po velkém boomu technologických titulů procházejí určitou stagnací i nedůvěrou, jsou komoditní trhy čím dál tím více vyhledávaným prostředím velkých fondů i drobných spekulantů. Důkazem jsou opět šířící se příběhy „obyčejných“ Američanů, kteří v komoditách nalezli své štěstí. Jedním z takových je např. i jistý John Holsinger, který počáteční investici 40 000 USD proměnil do více než 1,37 miliónu za necelých 7 let.

Na tom by ostatně nebylo nic až tak zázračného, nebýt dvou skutečností: John Holsinger je původním povoláním řadový účetní, bez jakýchkoliv zvláštních nadání, dovedností, nebo vzdělání, pocházející ze zcela průměrné americké vrstvy. John Holsinger pak veřejně považuje sám sebe za zcela průměrného člověka, čemuž v případě mnohých rozhovorů, které tento muž poskytl, není důvod nevěřit. Komoditní obchodování tu tedy může být pro každého – bez rozdílu věku, povolání, nebo dosaženého vzdělání. Jako snad v každé oblasti zde platí pouze jedno – potřeba dostatečné touhy a vůle skutečně uspět a předně – nebát se riskovat.

S komoditami je to jako s jakýmkoliv jiným businessem – nikde se nevydělávají peníze jednoduše a bez práce a bez rizika. Stejně jako v běžném světě je i v komoditách třeba studovat, vše promýšlet, jednat s plánem a disciplinovaně. A to je klíč k úspěchu v komoditním obchodování, které však umí být výrazně štědřejší než jakékoliv jiné podnikání.