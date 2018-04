Kompletní bydlení díky stavebnímu spoření – žádný problém

Většina lidí si myslí, že úvěr ze stavebního spoření se hodí pouze pro menší investice související s bydlením. Pravdu mají jenom z poloviny, neboť při troše plánování může být úvěr ze stavebního spoření výhodnější než hypotéka a jeho prostřednictvím lze pořídit třeba i byt.

Hypotéka je obecně považována za hlavní nástroj financování bydlení, avšak lidé schopní a ochotní plánovat si mohou pořídit celou nemovitost i prostřednictvím stavebního spoření za mnohem výhodnějších podmínek. Co je však třeba pro zcela nejvýhodnější financování vašeho bydlení zvážit a následně udělat?

Pro získání úvěru ze stavebního spoření je třeba splnit tři podmínky:

minimálně dva roky spořit

uspořit minimálně 40 procent z cílové částky (u některých stavebních spořitelen 50 procent z cílové částky)

dosáhnout příslušného hodnotícího čísla

Z těchto tří podmínek je nanejvýš patrné, že dříve než za dva roky od uzavření smlouvy o stavebním spoření na řádný úvěr ze stavebního spoření klient nedosáhne. To je zřetelná nevýhoda v porovnání s hypotékou, kterou lze získat v podstatě okamžitě. Na druhé straně však hypotéka je mnohem náročnější na nutnou bonitu žadatele a zdaleka ne všichni z těch, co dosáhnou na úvěr ze stavebního spoření, splní nároky hypoteční banky.

Zcela ideální situace je uzavřít více smluv na stavební spoření a na ty si potom vzít řádné úvěry na financování vyhlédnuté nemovitosti. To je z hlediska mezilidských vztahů poměrně obtížné, neboť plánovat s časovým horizontem dvou či tří let společný úvěr může být problémem. Pokud to ale dokážete, tak se vám nabízí vysoká finanční úspora. Tato situace by měla být realizovatelná kupříkladu u rodičů s jedním dospívajícím dítětem či u mladého manželského páru s dvěma malými dětmi. Smlouvu o stavebním spoření lze uzavírat prostřednictvím zákonného zástupce i na nezletilé osoby, což je z hlediska státní podpory a s ní související finanční úspory rozhodující.

Uzavře-li si tedy mladý manželský pár a jejich dvě malé děti (prostřednictvím jednoho z rodičů) ve stejný den a na stejnou cílovou částku smlouvy o stavebním spoření a budou-li na každou smlouvu ukládat každý měsíc stejnou úložku, pak dosáhnou na úvěr společně ve stejný den. Samozřejmě by si mohl uzavřít pouze jedinou smlouvu kupříkladu otec se čtyřnásobnou cílovou částkou, avšak potom by rodina přicházela o státní podpory na ostatní členy rodiny a zároveň z ní plynoucí úroky.

Předpokládejme, že každá smlouva bude uzavřena na cílovou částku ve výši 200 tisíc a pravidelná měsíční úložka bude činit dva tisíce korun. Přibližně po třech letech spoření dosáhne každý člen rodiny na řádný úvěr ze stavebního spoření. Díky tomu získá rodina 800 tisíc Kč, které může použít na pořízení běžného bytu na sídlišti. Určitým problémem může být čerpání úvěru na dvě nezletilé děti. O možnosti čerpat úvěr na ně by s největší pravděpodobností musel rozhodnout soud.

Srovnávací tabulka výhod stavebního spoření a hypoték



Úvěr z SS Hypotéka Úroková sazba 5-6 procent 8-9 procent Vlastní úspory 40 procent * 30 procent ** Rychlost min. 2 roky ihned Bonita nízká vysoká St.podpora na bytové účely*** nové nemovitosti**** Daňový odpočet ano ano

*……klient musí naspořit (včetně státních podpor i úroků) 40 či 50 procent z cílové částky**… hypoteční úvěr činí ze zákona maximálně 70 procent odhadní ceny zastavené nemovitosti. V případě, že klient nemůže dát do zástavy jinou nemovitost, pak musí klient mít alespoň 30 procent vlastních prostředků z ceny nemovitosti*** …úvěr ze stavebního spoření musí být použit na bytové účely obecně****...státní příspěvek k hypotečnímu úvěru je účelově vázán pouze na vznik nové bytové jednotky

Několik zásadních rad



Přestože nemáte ještě konkrétní představy o vašem bydlení, tak si založte smlouvu o stavebním spoření na vyšší cílovou částku

Zkuste přimět k založení stavebního spoření i vaše nejbližší příbuzné

Víte-li, že si budete pořizovat již existující nemovitost, pak se výhodnost stavebního spoření v porovnání s hypotékou zvyšuje. Státní podpora hypoték je totiž vázána pouze na vznik nové jednotky, zatímco stavební spoření na bytové účely obecně.

Spadne-li vám nějaká nemovitost do klína, pak nad již existující smlouvou o stavebním spoření nemusíte rozhodně zoufat. Spíše naopak, neboť díky státní podpoře a nulovému zdanění je stavební spoření považováno s ohledem na poměr rizika a výnosu za nejvýhodnější produkt.

Nezapomeňte, že Fincentrum vám nabízí možnost uzavřít si

Využili jste více smluv o stavebním spoření k financování vašeho bytu či dokonce domu? Podělte se s námi o vaše poznatky.