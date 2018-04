KOMPLETNÍ PŘEHLED SAZEB POVINNÉHO RUČENÍ

Typ vozidla Sazby v závislosti na limitu pojistného plnění (věcné škody / škody na zdraví) 5 / 18 50 / 50 Základní sazba Bonus 5 % Bonus 10 % Základní sazba Bonus 5 % Bonus 10 % Motocykly do 400 kg do 50 ccm 267 nelze nelze 288 nelze nelze do 350 ccm 653 620 588 705 670 635 do 500 ccm 1783 1694 1605 1926 1829 1733 nad 500 ccm 1956 1858 1760 2112 2007 1901 Osobní automobily do 1000 ccm 1480 1406 1332 1598 1518 1439 do 1350 ccm 3147 2990 2832 3399 3229 3059 do 1850 ccm 4547 4320 4092 4911 4665 4420 do 2500 ccm 7036 6684 6332 7599 7219 6839 nad 2500 ccm 10824 10282 9741 11690 11105 10521 Obytný automobil 5978 5679 5380 6456 6133 5811 Nákladní automobil 9944 9447 8950 10740 10203 9666

Limity plnění: beze změny

Bonus: 5 procent po jednom roce, 10 procent po dvou letech pojištění bez nehody

Možnost splátek: pololetní s přirážkou 3 procenta, čtvrtletní s přirážkou 5 procent

Doplňkové služby: asistenční služby při poruše a nehodě

Novinky: doplňková pojištění skel, zavazadel ve vozidle, nákladů na nájem náhradního vozu, úrazové pojištění osob ve vozidle, nový produkt Komplexní autopojištění zahrnující různé slevy

Kde pojištění sjednat:

- obchodní zástupci Allianz

- pojišťovací kanceláře, zákaznická střediska Allianz

Počet platných smluv v letošním roce: 670 tisíc smluv, zhruba stejný počet smluv na nižší a vyšší pojistné krytí

Slevy na ostatním pojištění: pětiprocentní sleva na havarijní pojištění v rámci Komplexního autopojištění

Česká pojišťovna



Typ vozidla Sazby v závislosti na limitu pojistného plnění (věcné škody / škody na zdraví) 5/18 50/50 Základní Bonus 10% Základní Bonus 10% a 5% bonifikace Motocykly do 400 kg do 50 ccm 261 235 275 233 do 350 ccm 638 574 672 571 do 500 ccm 1750 1575 1842 1566 nad 500 ccm neuvedeno Osobní automobily do 1000 ccm 1541 1387 1622 1379 do 1350 ccm 3110 2799 3274 2783 do 1850 ccm 4473 4026 4708 4002 do 2500 ccm 7067 6360 7439 6323 nad 2500 ccm 10695 9625 11258 9569 Obytný automobil 5694 5125 5994 5095 Nákladní automobil 9675 8707 10184 8657

Limity plnění: beze změny

Bonus: 5 procent po jednom roce, 10 procent po dvou letech pojištění bez nehody, nárok na desetiprocentní bonus má více než 90 procent klientů, u tarifu s vyšším pojistným krytím Bonus Exclusive navíc 5 procent bonifikace

Možnost splátek: pololetní, čtvrtletní, měsíční bez přirážky

Doplňkové služby:

- úhrada léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou nad rámec zákona

- úhrada nákladů právní ochrany do 10 tisíc korun

- asistenční služby při poruše a nehodě

- připojištění čelního skla, zavazadel a věcí osobní potřeby, úrazu dopravovaných osob, asistence

- pojištění půjčovného náhradního vozidla, úhrady opravy v zahraničí

- zvláštní výhody pro skupiny vozidel

- nadstandardní krytí škod s limity 5 miliard korun

Novinky: úvěr až 30 tisíc korun prostřednictvím kreditní karty, sleva 10 procent v prodejnách označených logem YES

Kde pojištění sjednat:

- agentury a obchodní místa České pojišťovny

- prostřednictvím obchodních zástupců

- prostřednictvím internetu

Počet platných smluv v letošním roce: 2,4 milionu smluv v objemu 5,9 miliardy korun, z toho asi 53 procent na základní limity, 47 procent na vyšší limit krytí

Slevy na ostatním pojištění: pětiprocentní sleva na havarijní pojištění

ČSOB Pojišťovna

Typ vozidla Sazby v závislosti na limitu pojistného plnění (věcné škody / škody na zdraví) 5 / 18 50 / 50 Základní sazba Bonus 10 % Malus 10 % Základní sazba Bonus 10 % Malus 10 % Motocykly do 400 kg do 50 ccm 264 240 288 276 252 300 do 350 ccm 624 564 684 660 600 732 do 500 ccm 1692 1524 1860 1776 1596 1956 nad 500 ccm neuvedeno Osobní automobily do 1000 ccm 1332 1200 1464 1404 1260 1548 do 1350 ccm 3000 2700 3300 3156 2844 3468 do 1850 ccm 4308 3876 4740 4524 4068 4960 do 2500 ccm 6972 6276 7668 7320 6588 8052 nad 2500 ccm 10440 9396 11484 10968 9876 12060 Obytný automobil 5508 4956 6060 5784 5208 6360 Nákladní automobil 9360 8424 10296 9828 8844 10812

Limity plnění: beze změny

Bonus: 5 procent po jednom roce, 10 procent po dvou letech pojištění bez nehody

Možnost splátek: ano bez přirážky

Doplňkové služby:

- asistenční služby po Evropě

- úrazové pojištění sedadla řidiče

Kde pojištění sjednat:

- obchodní zastoupení ČSOB Pojišťovny

- prostřednictvím internetu

Počet platných smluv v letošním roce: 26 154 smluv v objemu 109 milionů korun, z toho 25 504 na limity plnění 10/50 a 650 na limit 50/50

Slevy na ostatním pojištění: sleva na havarijním pojištění

Pojišťovna České spořitelny

Typ vozidla Sazby v závislosti na limitu pojistného plnění (věcné škody / škody na zdraví) 50 / 50 Základní sazba Bonus 5 % Bonus 15 % Malus 10 % Malus max. Motocykly do 400 kg do 50 ccm 275 261 233 302 316 do 350 ccm 671 638 571 738 772 do 500 ccm 1805 1714 1534 1985 2075 nad 500 ccm neuvedeno Osobní automobily do 1000 ccm 1420 1349 1207 1562 1633 do 1350 ccm 3207 3047 2726 3528 3688 do 1850 ccm 4588 4358 3900 5047 5276 do 2500 ccm 7431 7059 6316 8147 8546 nad 2500 ccm 11031 10480 9376 12134 12686 Obytný automobil 5874 5580 4993 6461 6755 Nákladní automobil 9979 9480 8482 10977 11476

Limity plnění: beze změny

Bonus, malus: v pásmu -5 % až +30 %, tedy v rozmezí dané zákonem

Možnost splátek: pololetní, čtvrtletní, měsíční bez přirážky

Doplňkové služby: asistenční služby pro případ nehody a poruchy

Novinky: doplňková pojištění čelního skla, sedadel, zavazadel, zapůjčení náhradního vozidla

Kde pojištění sjednat:

- pobočky a obchodní síť Pojišťovny České spořitelny

- makléři

Počet platných smluv v letošním roce: 125 tisíc smluv

Slevy na ostatním pojištění: desetiprocentní sleva na havarijní pojištění, individuální slevy zejména u podnikatelů

Generali Pojišťovna

Typ vozidla Sazby v závislosti na limitu pojistného plnění (věcné škody / škody na zdraví) 5 / 18 50 / 50 Základní sazba Bonus 5 % Bonus 10 % Základní sazba Bonus 5 % Bonus 10 % Motocykly do 400 kg do 50 ccm 268 254 241 284 269 255 do 350 ccm 656 623 590 692 657 622 do 500 ccm 1916 1820 1724 2012 1911 1810 nad 500 ccm neuvedeno Osobní automobily do 1000 ccm 1448 1375 1303 1520 1444 1368 do 1350 ccm 3124 2967 2811 3280 3116 2952 do 1850 ccm 4548 4320 4093 4776 4537 4298 do 2500 ccm 7056 6703 6350 7412 7041 6670 nad 2500 ccm 10590 10060 9531 11120 10564 10008 Obytný automobil 5720 5434 5148 6008 5707 5407 Nákladní automobil 10156 9648 9140 10664 10130 9597

Limity plnění: beze změny

Bonus: 5 procent po jednom roce, 10 procent po dvou letech pojištění bez nehody, nárok na desetiprocentní bonus má více než 90 procent klientů

Možnost splátek: pololetní, čtvrtletní bez přirážky

Doplňkové služby: právní poradenství, pojištění garáže, úrazové pojištění řidiče

Novinky: pojištění skel vozidla

Kde pojištění sjednat:

- pobočky Generali Pojišťovny

- vybraná pracoviště pošty

Počet platných smluv v letošním roce: -

Slevy na ostatním pojištění: pětiprocentní sleva na havarijní

IPB Pojišťovna



Typ vozidla Sazby v závislosti na limitu pojistného plnění (věcné škody / škody na zdraví) 6/22 60/60 Základní sazba Bonus 5 % Bonus 10 % Základní sazba Bonus 5 % Bonus 10 % Motocykly do 400 kg do 50 ccm 264 252 240 276 264 252 do 350 ccm 624 588 564 648 612 588 do 500 ccm 1692 1608 1524 1764 1668 1584 nad 500 ccm neuvedeno Osobní automobily do 1000 ccm 1416 1344 1272 1464 1392 1320 do 1350 ccm 3048 2904 2748 3168 3012 2856 do 1850 ccm 4452 4224 4008 4620 4392 4152 do 2500 ccm 7020 6660 6312 7284 6912 6552 nad 2500 ccm 10584 10056 9528 10980 10440 9888 Obytný automobil 5508 5232 4956 5712 5424 5136 Nákladní automobil 9360 8892 8424 9708 9228 8736

Limity plnění: beze změny

Bonus: 5 procent po jednom roce pojištění bez nehody, 10 procent po dvou letech pojištění bez nehody, podle údajů pojišťovny má nárok na desetiprocentní bonus 90 procent klientů

Možnost splátek: pololetní, čtvrtletní, měsíční bez přirážky

Doplňkové služby:

- bezplatné úrazové pojištění řidiče, který nehodu zavinil

- bezplatné pojištění věcí, které měl řidič, případně příbuzní či druh u sebe nebo na sobě v době nehody do 20 tisíc korun

- kdo si sjedná od ledna do března povinné ručení a havarijní pojištění získá hasicí přístroj, pro prvních tisíc klientů od listopadu přenosná sada hands free

Kde pojištění sjednat:

- obchodní místa IPB Pojišťovny

- vybrané přepážky ČSOB

- pojišťovací makléři

- střediska služeb PVT

Počet platných smluv v letošním roce: 185 tisíc smluv v objemu 590 milionů korun, z toho 62 procent klientů má pojištění s vyššími limity krytí

Slevy na ostatním pojištění: pětiprocentní sleva na havarijní pojištění, 12,5procentní sleva na pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí, sleva 200 korun na cestovní pojištění

Sazby zbylých šesti pojišťoven naleznete ZDE.