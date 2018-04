Komu banka dá úvěr

BAWAG Bank CZ vyžaduje čistý měsíční příjem nad 10 tisíc, Citibank od 12 tisíc korun (se spolužadatelem od 9 tisíc, společně 18 tisíc). Raiffeisenbank požaduje pravidelný měsíční příjem min. 10 tisíc korun čistého. Žadatel by samozřejmě dále neměl být ve zkušební či výpovědní lhůtě, což obvykle stvrzuje v čestném prohlášení.

Co po vás banka bude chtít, pokud půjdete zažádat o spotřebitelský úvěr?

V zásadě lze říci, že základem jsou doklady pro ověření totožnosti a ověření příjmu. Ověření příjmu nemusí být vyžadováno, pokud máte u banky účet a po určitou dobu (například 3 nebo 6 měsíců) je vám na něj posílána výplata. My se však v souladu se zadáním testu zaměříme na podmínky platné pro všechny žadatele o úvěr (ze všech bank) obecně.

Doklad totožnosti budete potřebovat jeden či dva v souladu s pravidly jednotlivých bank. I ověřování příjmu se v jednotlivých ústavech liší. Standardním dokladem je potvrzení o výši příjmu (obvykle za poslední tři měsíce), které lze najít na internetových stránkách všech bank, které jej vyžadují. Někdy jej lze nahradit určitým počtem výpisů z účtu či např. výplatními páskami, někdy však potvrzení nemusí naopak stačit a budete muset předložit oboje (potvrzení spolu s kopií výpisu; samozřejmě opět pouze tehdy, pokud nemáte běžný účet zřízen u dané banky). Výjimkou potvrzující pravidlo u ověřování příjmu jese svým úvěrem Čtyřlístek - při půjčce do 20 tisíc korun nemusíte příjmy dokládat vůbec. A cena? Úroková sazba ve výši 27 % p.a.

Kromě dokladů k ověření totožnosti a příjmu však banky mohou mít i zvláštní požadavky. GE Money Bank vyžaduje jeden doklad pro ověření kontaktní adresy (např. doklad o zaplacení SIPO, vyúčtování za nájem, výpis z banky, účet za mobilní telefon...). Živnobanka vyžaduje rovněž doklad pro ověření skutečné adresy bydliště – v podstatě jakoukoliv složenku či fakturu (opět např. platbu za nájem, telefon apod.).

BAWAG Bank CZ dále vyžaduje uvedení dvou pevných linek, z nichž jedna může být nahrazena telefonním číslem mobilního paušálu. Jednou z nich však musí být pevná linka do zaměstnání. Podobně je na tom GE Money Bank – při žádosti o úvěr přes internet má výše uvedené podmínky stejné. Při žádost na pobočce však stačí uvést pevnou linku do zaměstnání. Jednu pevnou telefonní linku (domů či do zaměstnání) vyžaduje také Raiffeisenbank a Citibank.

Další podmínkou, která není na českém trhu standardní, je požadavek Citibank, aby měl klient pracovní poměr po 1 rok (minimálně 3 měsíce u současného zaměstnavatele). Pokud však má příjem mezi 12 a 15 tisíci čistého a zároveň je u stávajícího zaměstnavatele zaměstnán méně než dva roky, je podle sazebníku banky více rizikovým klientem a místo 1% z úvěrované částky za zpracování úvěru zaplatí 4 % (tatáž „sankce“ ho čeká v případě, že má čistý měsíční příjem 9-12 tisíc čistého za měsíc).

Žádná z uvedených bank již v současné době oficiálně nevyžaduje historii běžného účtu ve svém ústavu. Některé však vyžadují, aby si u nich klient nejpozději při přidělení úvěru běžný účet založil. To samozřejmě úvěr dále prodražuje (viz kapitola o poplatcích). V jednom případě však naše žadatelka přece jen „narazila“ – u Komerční banky, která jí úvěr neposkytla, se pracovnice nejvíce odkazovala právě na neexistující historii.