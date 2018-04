Komu byste doporučoval zajištěné fondy a proč?

Petr Zapletal

předseda Unie investičních společností České republiky

Zajištěné fondy jsou určeny každému, kdo má dost času na zhodnocení svých peněz a přitom není ochoten nést riziko ztráty, která může vzniknout při investicích do smíšených nebo akciových fondů. Hlavním kriteriem pro nákup zajištěného fondu je požadavek investovat na dobu čtyř až pěti let, což je obvyklý časový horizont. Díky zajištění investice a obvyklému minimálnímu výnosu tu nehrozí reálně ztráta.

Vladimír Tomšík

hlavní ekonom NEWTON Holding

Pokud člověk nechce riskovat a má peníze jen na termínovaném vkladu, pak jsou zajištěné fondy výborná alternativa právě k tomuto bankovnímu produktu. Myslím, že se hodí i pro nezkušené investory, protože je tam to slovo „zajištěné“ - znamená to, že se lidé nemusí bát, že by o své peníze přišli. A nebál bych se ani fondů v cizích měnách - například dolar je teď dole, ale za čtyři pět let může být opět nahoře, takže kromě možného samotného výnosu fondu může klient vydělat i na kurzu.