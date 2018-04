Komu letos končí fixace hypotéky, zvýší se mu splátky až o několik tisíc korun

Před pěti lety jste podepisovali smlouvu o hypotečním úvěru a teď se blíží obávaný termín změny úrokové sazby. Letos se změna bude týkat 50 tisíc domácností. A je skoro jisté, že ten, kdo si bral hypotéku před pěti či třemi lety, bude nově platit o něco vyšší splátku.

"U hypoték uzavřených v roce 2005 může vzrůst úroková sazba až o dva procentní body, rozdíl ve splátkách může činit i několik tisíc korun měsíčně," upozorňuje Josef Rajdl analytik společnosti Fincentrum.

Neplaťte víc, než musíte

Patříte-li do té padesátitisícové skupiny klientů, kterých se aktuálně změna sazby týká, začněte se na změnu připravovat předem. To, jestli budete měsíčně platit o sto, pět set nebo dokonce o tisíc korun víc, můžete totiž ovlivnit.

Existuje možnost převést si hypotéku k jiné bance, která nabídne lepší podmínky.

Smlouvat, nebo refinancovat?

Dřív než se pustíte do porovnávání úrokových sazeb, poplatků a administrativní náročnosti, obraťte se na svou banku. Když totiž budete jen sedět a čekat, až vám dorazí dopis s návrhem nové sazby, zmeškáte. Banky hrají o čas a klienty informují obvykle jen měsíc před koncem fixace. Mnohé dokonce šponují nervy klientů a návrh posílají ještě později. Pak už je téměř nemožné zařídit potřebnou administrativu jinde.

Začněte tedy sami a nejpozději dva měsíce před koncem fixace se zeptejte oficiálně v bance, s jakou úrokovou sazbou míní přijít. Nenechte se odradit, když si vás budou bankéři pinkat od dveří ke dveřím. Banka nejspíš zbystří: má co do činění s aktivním klientem, který se o podmínky zajímá. Nabídne lepší sazbu, než by byla ta, kterou by mu za pár dní poslali automaticky.

Porovnávejte s makléřem

Další vaše kroky by měly vést do jiných bank, abyste zjistili, co vám nabídne konkurence. Ale protože byste se hrozně moc nachodili, je výhodnější vyrazit za makléřem. Ti, kteří se specializují na financování bydlení, spolupracují obvykle s více finančními ústavy a porovnání u nich zjistíte v podstatě okamžitě. Nezapomeňte se makléři zmínit třeba i o tom, že máte peníze na stavebním spoření - spočítá pro vás i podmínky úvěru u spořitelny.

Nezatracujte "starou" banku. Pokud jsou některé z konkurenčních nabídek výhodnější než to, co vám slíbila vaše dosavadní banka, vypravte se znovu na její pobočku. Možná se zaleknou toho, že bezproblémový klient odejde, zváží své rozhodnutí a sazbu ještě sníží. Pro vás to bude znamenat, že dosáhnete nejlepší ceny, a přitom nebudete muset měnit banky, což je přece jen trochu administrativně náročné.

Kdy se změna nevyplatí?

Někdy se refinancování nevyplatí. Pokud jste si třeba před třemi lety brali úvěr na 100 procent hodnoty zastavované nemovitosti, budete potřebovat zase stoprocentní hypotéku. A s těmi je dnes trh opatrný.

Jak je možné, že i když vzorně platíte, hypotéka bude zase stoprocentní? Za tři roky splatíte jen sedm procent hodnoty nemovitosti, ostatní jsou úroky. A k tomu ještě cena bytů a domů v posledních dvou letech klesala.