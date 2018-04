Komu mám platit nájem

Petr Svoboda, Hradec Králové



Objekty, které jste si pronajal, jsou ve spoluvlastnictví. Vašemu zaměstnanci patří tři čtvrtiny, druhému spoluvlastníkovi jedna čtvrtina. Podle občanského zákoníku o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti podílů. O hospodaření se společnou věcí bude rozhodovat váš zaměstnanec jako většinový spoluvlastník.

Pouze v případě, že by šlo o důležitou změnu společné věci, mohli by přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. O tu se ve vašem případě nejedná, a proto smlouvu o nájmu těchto nebytových prostor může uzavřít váš zaměstnanec, a to i bez souhlasu druhého spoluvlastníka. Menšinový spoluvlastník do toho nemůže zasahovat. To však neznamená, že by menšinový spoluvlastník neměl nárok na podíl na výnosech ze spoluvlastnictví ze společné věci. Menšinový spoluvlastník nemůže v daném případě společnou věc užívat, ale to neznamená, že by se nemohl domáhat náhrady za odškodnění této skutečnosti.

Může požadovat vydání bezdůvodného obohacení, které vzniká druhému ze spoluvlastníků pronájmem věci. Podíl na společné věci vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví a bezdůvodným obohacením je v tomto případě majetkový prospěch, který získává váš zaměstnanec pronájmem nemovitosti.





