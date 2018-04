Komu není radno věřit při investování

Podívejme se nejdříve na činnost tzv. sell side analytiků. To jsou ti analytikové, jejichž analýzy mají pomoci k tomu, aby jejich společnost získala více transakcí od svých klientů. Analytikové produkují především odhady zisků společností a vydávají doporučení, zda akcie společnosti koupit, prodat, či držet. Tyto analýzy jsou poskytovány klientům a mají za cíl zvýšit obrat na klientských účtech. Makléřské společnosti a investiční banky jsou totiž především závislé na počtu a velikosti transakcí svých klientů. Čím více klienti obchodují, tím více poplatků generují za své obchody. A tím se dostáváme k prvnímu konfliktu zájmů. Zájmem klienta je především vydělat peníze, kdežto zájmem jeho makléře je především vysoký objem obchodů. Ptát se makléře, zda máme koupit tu či onu akcii je jako ptát se holiče, zda se máme nechat ostříhat.

Časté obchodování škodí výnosu - investiční analýzy a vydávaná doporučení jsou orientována tak, aby přinášela zisk makléřům a investičním bankám, nikoliv klientům. Dokonce samotní analytikové jsou často odměňováni za to, kolik transakcí a příjmů za poplatky z nich přinesou společnosti jejich analýzy. To je evidentní konflikt zájmů. Pak také není divu, že množství doporučení k nákupu výrazně převyšuje doporučení držet a prodat. Doporučení k nákupu totiž generuje více obchodů než doporučení prodat.

Dalším zdrojem konfliktu zájmů v práci analytiků a investičních bank je jejich dvoustranný vztah. Jejími klienty jsou totiž nejen investoři, ale i společnosti, jejichž akcie se na trzích obchodují. I o jejich zakázky se chtějí investiční banky a makléřské domy ucházet. To je samozřejmě vede k tomu, aby se snažili zalíbit a vyhovět managementu těchto společností. Jednou z věcí, kterou se snaží lichotit managementu, je doporučovat jejich společnost k nákupu. V takovém případě je pravděpodobné, že si spíše získají náklonnost managementu a že management si u nich objedná jejich služby. Nejčastěji jde o služby bankovní, ale také o služby investiční, jako je vydávání nových akcií apod. O objektivitě názoru a doporučení analytiků a o tom, jak vysoko stojí v myšlení investičních bank zájmy investora, si nelze dělat moc velké iluze. Z jejich zbytků vás pak definitivně vyléčí knihy, které popisují dění a praktiky uvnitř společností, jako např. Liar’s Poker, Predators Ball, F.I.A.S.C.O. nebo When Genius Failed. Koneckonců, v dubnu 2003 dostala skupina největších investičních bank v čele s Merrill Lynch pokutu převyšující miliardu dolarů především za pochybné praktiky spojené s analýzami akcií a s vydávanými doporučeními.

Makléři a investiční banky žijí z objemu transakcí. Klient, který koupí akcie a pak je pět let drží, je pro ně nezajímavý. Zajímají je klienti, kteří se snaží hodně

obchodovat. Tímto směrem jsou taky zaměřeny jejich analýzy a doporučení. Investiční banky se skutečně chovají tak, jako by jejich klienti byli krátkodobí obchodníci. Jejich výhledy a doporučení se týkají velmi krátkého časového horizontu a přehnaně často se mění. Cíl je jediný, přimět investory k co nejčastějším transakcím. Velký a všudypřítomný konflikt zájmů mezi zájmy investorů a zájmy jejich makléřů nás musí nutit k pozornosti a k opatrnosti. Dokonce bych si troufal tvrdit, že ignorovat doporučení analytiků úplně a spolehnutí se na vlastní úsudek často vede k lepším výsledkům.

Ani v případě, že se analytikové a makléři snaží o objektivitu, nejsou neomylní. Nesmíme podléhat iluzi platnosti v tom smyslu, že to, co řekne odborník, musí nutně být správně. Analytikové z velkých společností jsou stejně naivní a mají stejný nedostatek selského rozumu jako my všichni ostatní. Stejně tak nesmíme podlehnout reprezentativnosti, kterou slovům analytiků dává renomované jméno společnosti, ve které pracují. Existují tři důvody, proč je velmi těžké být úspěšným analytikem.

Prvním důvodem jsou neúplná nebo nesprávná data, se kterými analytik pracuje. V poslední době došlo k několika obrovským účetním skandálům (Ahold, Enron, Worldcom). Management společností se při nich snažil záměrně zkreslovat účetnictví. Proti takovému počínání je velmi těžká obrana. Naštěstí v tom obrovském počtu společností, jde jen o výjimky. Většina společností se snaží podávat informace úplné a správné. Jsou k tomu také tlačeny dozorem nad finančními trhy a případnými soudními postihy.

Druhým důvodem je nejistota spojená s budoucností. Jelikož hodnota akcie společnosti závisí především na budoucích výsledcích společnosti, analytikové se snaží budoucnost předvídat. V těchto předpovědích musí nutně být obsažena chyba. Jak moc je vystaven analytik budoucím změnám, to záleží na jeho přístupu k ocenění společnosti a na metodách, které používá. Většina analytiků se opírá téměř výhradně o budoucnost, což je velmi spekulativní a nejisté. Snaží se profitovat z očekávaných budoucích změn. Správnější by byly takové investice, které poskytují ochranu vůči budoucím změnám.

Třetí důvod souvisí s iracionálním chováním trhů. To vede analytiky k tomu, aby se zaměřovali na cenu akcie a snažili se profitovat z jejího pohybu místo toho, aby se soustředili na vnitřní hodnotu akcie. Analytikové se dopouštějí všech možných interních chyb popsaných výše – přílišné sebedůvěry, naivní extrapolace, přehnaných reakcí apod. Evidence potvrzuje, že analytikové systematicky nadhodnocují budoucí

zisky společností s vysokýma naopak systematicky podhodnocují očekávané zisky společností s nízkým PE.

Dokonce i ty největší autority chybují. Legendární je například vyjádření profesora Irvinga Fishera z Yaleovy univerzity, který byl a je stále považován za jednoho z předních ekonomů posledního století. Fisher těsně před vrcholem extrémně předraženého trhu v roce 1929 prohlásil, že akcie dosáhly trvale udržitelných výšin („stock prices have reached what looks like a permanently high plateau“). Těsně poté následoval největší propad amerického trhu v dějinách a Fisher dožil zbytek života v úplné chudobě.

Jak vidíme, existují objektivní i subjektivní důvody brát doporučení a projekce analytiků a investičních bank s velkou rezervou. Jakmile si uvědomíme tento fakt, pak se role investičních bank a makléřů zúží na dodavatele informací a nabízení občasných nápadů. Uvažování makléřských firem a investičních bank dokládá i fakt, že v jejich interní hierarchii stojí analytik mnohem níže než makléř. Člověk, který analyzuje společnosti a alespoň trochu má co do činění s vnitřní hodnotou akcie, zná činnost společnosti a pracuje na odhadech jejího budoucího vývoje, je níže postaven než člověk, který nemá o hodnotě akcie moc ponětí a soustředí se více méně pouze na její cenu.

Kritika práce analytiků, makléřů a investičních bank se netýká jen akcií. Stejné problémy najdeme při analýzách a odhadech vývoje měn, úrokových sazeb, vývoje ekonomik a celých akciových trhů či při doporučování alokace aktiv. O co menší jsou při těchto odhadech subjektivní důvody spojené s konfliktem zájmů, o to větší jsou objektivní důvody k chybám. Empirická evidence ukazuje, že doporučení analytiků a odhady budoucího vývoje nedosahují významnou většinovou správnost do té míry, aby se podle nich daly řídit investice. Ze všech těchto a výše uvedených důvodů musíme vnitřně přisoudit investičním profesionálům takovou roli, která nám nenapáchá více škody než užitku. Z vlastní zkušenosti vím, že čím méně bere investor ohled na názory analytiků a čím méně sleduje různé předpovědi, tím lepší výsledky mají jeho investice a tím klidněji se mu spí.

