Komu se vyplatí hypotéka od Spořitelny?

Dříve, než se pustíme do faktického srovnání této hypotéky s ostatními produkty na trhu, si ovšem musíme říci několik obecných informací. Program TOP Bydlení je totiž oproti ostatním hypotékám o poznání složitější a nejednomu z nás tak dokáže zamotat hlavu.

Podstatou celého programu je zvýhodnění části úvěru tak, že úroková sazba na tuto část je dotována ze strany České spořitelny třemi procenty. Minimální výše úvěru přitom činí 300 tisíc korun, maximum je omezeno devadesáti procenty hodnoty zastavené nemovitosti. Poněkud limitující je minimální doba splatnosti 10 let a maximální doba splatnosti 15 let u investice do starší nemovitosti a 20 let u investice do nemovitosti nové. V určitých případech může být nevýhodou i to, že je možné zvolit délku fixace úrokové sazby pouze na dobu pěti let. Hypoteční úvěr v rámci tohoto programu nelze použít na refinancování jiné půjčky na bydlení.

Banka Min. sazba s pětiletou fixací Česká spořitelna 5,6% Českomoravská hypoteční banka 5,9% GE Capital Bank 6,29% HVB Bank 4,9% Komerční banka 5,2% Raiffeisenbank 5,9% Živnostenská banka 5,5% Zdroj: banky Největším lákadlem programu TOP Bydlení je dozajista úroková sazba. Na rozdíl od ostatních bank totiž ČS nabízí tyto hypotéky za pevnou sazbu a klientům tak odpadá nejistota, kolik si banka k minimální úrokové sazbě přidá za jejich rizikovou skupinu. Úrokovou sazbu 5,6 procenta ročně tak v současné době získají všichni žadatelé, kteří žádají o úvěr na byt do výše dvou milionů korun nebo na dům do výše tří milionů korun. Úvěry přesahující tuto částku jsou pak úročeny standardní úrokovou sazbou, která se pohybuje od 5,6 procenta ročně výše v závislosti na bonitě žadatele.

Kromě úrokové sazby ovšem hrají velkou roli při výběru hypotéky také poplatky, které jsou s jejím čerpáním spojené. V této oblasti bohužel do určité míry ztrácí ČS náskok, který získala velmi výhodnou úrokovou sazbou. V první řadě je velmi vysoký minimální poplatek za zpracování úvěru, který činí devět a půl tisíce korun. Ten výrazně znevýhodní především klienty, kteří žádají o úvěry do jednoho milionu korun. Druhým negativním faktorem je to, že klient musí polovinu tohoto poplatku uhradit již při předání žádosti o poskytnutí úvěru – tedy v době, kdy vůbec neví, zda úvěr dostane.

Je ovšem nutno podotknout, že při čerpání většího objemu úvěru vychází naopak Česká spořitelna velmi výhodně. Její poplatek za zpracování úvěru ve výši jedné poloviny procenta z objemu úvěru je na trhu nejnižší. Porovnání s ostatními bankami přináší opět následující tabulka.

Banka Poplatek za zpracování úvěru na koupi bytu ve výši 1 mil. Kč Poplatek za zpracování úvěru na koupi bytu ve výši 3 mil. Kč Měsíční správa účtu k úvěru se SFP Měsíční správa účtu k úvěru bez SFP Potvrzení o výši skutečně zaplacených úroků z úvěru Česká spořitelna 9 500,- 15 000,- 150,- 110,- zdarma Českomoravská hypoteční banka 6 000,- 18 000,- 220,- 150,- 100,- GE Capital Bank 7 000,- 20 000,- 200,- 200,- 50,- HVB Bank 10 000,- 25 000,- zdarma zdarma zdarma Komerční banka 8 000,- 24 000,- 150,- 80,- zdarma Raiffeisenbank 7 000,- 21 000,- 150,- 100,- 160,- Živnostenská banka 9 000,- 27 000,- 200,- 100,- zdarma Zdroj: banky

Na nutnost životního pojištění u žadatelů o hypoteční úvěr jsme si již zvykli. Proto nás nepřekvapí, že jej vyžaduje v rámci programu TOP Bydlení i Česká spořitelna. U samostatných klientů (svobodných, rozvedených a ovdovělých) je tak povinné sjednání pojištění nesplaceného zůstatku úvěru nebo životního pojištění na částku odpovídající výši úvěru. Nevýhodné ovšem je, že toto pojištění musí být sjednáno výhradně u Pojišťovny České spořitelny. Její produkty sice patří na trhu k těm lepším, nicméně nutnost volby jediné pojišťovny může některým žadatelům zkomplikovat život, pokud již například určité pojistné produkty mají.

Jak tedy program TOP Bydlení v porovnání s ostatními produkty na hypotečním trhu v našem malém srovnání dopadl? Ačkoli již nikterak výrazně nepřevyšuje svými parametry konkurenční banky, patří stále k výhodnějším produktům na trhu. Těží přitom především z pevné úrokové sazby, kterou na úvěry splňující dané podmínky banka poskytuje. Jeho oblibu přitom dokazuje i fakt, že za první pololetí poskytla Česká spořitelna fyzickým osobám více hypoték než kterákoli konkurenční banka.

TOP Bydlení má ovšem i svá negativa. Jak bylo řečeno výše, u malých úvěrů s kratší dobou splatnosti se vyplatí pečlivě zvážit, zda nebude výhodnější vzhledem k poplatku za zpracování nabídka některé konkurenční banky. Negativní je rovněž povinnost uhradit polovinu poplatku za zpracování ještě dříve, než se banka začne vůbec žádostí zabývat. Poslední nevýhodou je nutnost životního pojištění u Pojišťovny České spořitelny a nutnost běžného nebo sporožirového účtu v ČS.

