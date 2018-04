Komu se vyplatí penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je na našem trhu v současné době nabízeno jedenácti penzijními fondy. V zákoně je definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplacení dávek penzijního připojištění. Ve své podstatě je penzijní připojištění formou dlouhodobého spoření do důchodového věku.

Účastníkem penzijního připojištění se může stát každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Zákon přitom vymezuje, že každý účastník smí být připojištěn pouze u jednoho fondu v jeden okamžik (tedy jedna platná smlouva na jedno rodné číslo).

Hlavním a původním smyslem penzijního připojištění je zabezpečení ve stáří, ale v současnosti je asi nejdůležitějším motivem střadatelů především získání státního příspěvku a možnost snížení daňového základu.

Když už jsme narazili na státní příspěvek, podíváme se mu nyní pořádně „na zoubek“. Státní příspěvek penzijního připojištění se podle výše vašeho vkladu pohybuje v rozmezí 50 až 150 Kč měsíčně. Konkrétní výši a systém jejího přidělení, které se odrážejí od výše měsíčního příspěvku účastníka, ilustruje následující tabulka.



Co to znamená? Stát vám při nejnižším možném vkladu (100 Kč měsíčně) přidá celých 50 % navíc formou státního příspěvku. S rostoucím měsíčním příspěvkem účastníka však procentuální podíl klesá až na 30 %, kterého konkrétně dosáhne při vkladu 500 Kč. Od 500 korun výše už se výše státního příspěvku nemění. Státní příspěvky jsou přitom na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek.

Měsíční příspěvek účastníka Výše měsíčního státního příspěvku 100-199 Kč 50 Kč + 40% z částky nad 100 Kč 200-299 Kč 90 Kč + 30% z částky nad 200 Kč 300-399 Kč 120 Kč + 20% z částky nad 300 Kč 400-499 Kč 140 Kč + 10% z částky nad 400 Kč 500 Kč a více 150 Kč

Zdroj: Novela zákona č.42/1994 Sb. platná od 1.1.200



A jaká je situace u daňových výhod spjatých s penzijním připojištěním?

Nárok na daňovou úlevu získává ten, kdo zaplatí za zdaňovací období (kalendářní rok) více než 6 000 Kč. To znamená, že měsíčně si musí spořit minimálně 500 Kč. To co je zaplaceno nad 6 000 Kč je potom možné odečíst od daňového základu. Maximální odečitatelná částka však činní 12 000 Kč za rok. Abyste si mohli od daňového základu odečíst maximální možnou částku, která znamená úsporu na zaplacených daních 1 800 až 3 840 Kč (podle vašeho daňového pásma), vychází tak výše měsíčního příspěvku na 1 500 Kč měsíčně (18 000 Kč ročně). Vaše daňová úspora vyjádřená procenty znamená tedy fiktivní příspěvek ve výši 15 až 32% z ukládané částky.

Čili, aby klient maximálně využil všech výhod, které penzijní připojištění nabízí, je optimální přispívat částkou 1 500 Kč měsíčně. Dostanete tak maximální státní příspěvek a navíc si od základu daně z příjmu odečtete 12 000 korun ročně. Roční výnos z penzijního připojištění na státním příspěvku a daňových úsporách tedy může činit až 5 640 korun.

Penzijní fondy dokáží zhodnocovat prostředky jim svěřené pomocí vlastních investic. Podléhají poměrně striktní státní regulaci a jsou tak regulovány řadou nástrojů, které mají zajistit co největší stabilitu a střadatelům bezrizikový výnos. Konkrétně to znamená, že penzijní fond nesmí přispat záporné zhodnocení (v případě hospodaření se ztrátou, jde celá ztráta na vrub akcionářů fondu) ale rovněž i to, že zákonem silně regulovaná struktura portfolia penzijních fondů bohužel znemožňuje dosahovat vyšších výnosů. Míra jejich zhodnocení se obyčejně pohybuje lehce nad mírou inflace. Pokud je tento stav dlouhodobě setrvalý, jsou vaše peníze skutečně reálně zhodnocovány. Viz tabulka:

Penzijní fond Průměrná hodnota zhodnocení připsané účastníkům za období 2000-2004 (%) ČSOB PF Progres 4,676 Zemský PF 4,422 PF Komerční banky 4,164 ING PF 3,940 Generali PF 3,660 Credit Suisse Life & Pensions PF 3,644 PF České pojišťovny 3,620 PF České spořitelny 3,576 Allianz PF 3,574 ČSOB PF Stabilita 3,400 Hornický PF Ostrava 2,634 Průměrné zhodnocení 3,755

Zdroj: Asociace penzijních fondů České republiky

Na tomto místě je potřeba rovněž zdůraznit skutečnost, že vklady účastníků penzijního připojištění nejsou ze zákona pojištěny.

Za jakých podmínek lze penzijní připojištění zrušit a peníze vybrat?

Podle podmínek daných zákonem a penzijním plánem máte možnost penzijní připojištění vypovědět kdykoliv, ale nejdříve po uplynutí 12 započtených příspěvkových měsíců. Po této době vám vzniká nárok na výplatu "odbytného". Po výpovědi penzijního připojištění máte v tomto případě nárok na úhrn příspěvků zaplacených účastníkem a podílů na výnosech hospodaření fondu. Při tomto, v podstatě předčasném výběru, musí penzijní fond již vyžádané státní příspěvky vracet zpět Ministerstvu financí. Proto na ně ztrácíte nárok.

Jaká je tedy odpověď na otázku zda je penzijní připojištění výhodné?

Odpověď zní: Jak pro koho.

Každý z nás je totiž odlišně citlivý na míru rizika a s tím spojené potenciální zhodnocení vložených prostředků. To znamená, že pokud patříte mezi konzervativní střadatele upřednostňující malé riziko ztráty před možným ziskem, je pro vás penzijní připojištění dobrou volbou.

Dalším úhlem našeho zkoumání se může stát délka období, po které nelze s vloženými prostředky disponovat. U penzijního připojištění jde nejčastěji o dlouhý časový úsek (desítky let) a při něm finanční odborníci doporučují především investice do podílových fondů nebo akcií, kde vhodně řízené portfolio minimalizuje potenciální ztráty. Výhodou takových investic je totiž jejich vyšší likvidita.

Penzijní připojištění je tudíž výhodné především pro lidi před důchodem, neboť při delším spoření podíl státního příspěvku ve vztahu k celkovému objemu klesá. Tak, jako ke každé finanční investici, je i k penzijnímu připojištění důležité přistupovat zodpovědně, nenechat se zlákat první nabídkou a raději se svěřit do rukou nezávislým odborníkům.

Závěrem je zde nutné ještě zmínit dopad blížící se důchodové reformy v České republice. Ta by měla mít za jeden z cílů zvýšit motivaci občanů k doplňkovému důchodovému spoření. Kromě penzijního připojištění se státním příspěvkem a životního pojištění budou daňově podpořeny i další formy spoření na stáří, jako např. bankovní produkty a podílové fondy. Lze rovněž přepokládat, že výhody penzijního připojištění nabudou na svém rozměru a penzijní připojištění se tak stane zajímavějším produktem než jakým je ve své podobě dnes.

Zdá se vám penzijní připojištění výhodné? Využívate tento pojišťovací produkt? Napište nám své nazory.

