Komu se vyplatí počítat daně dohromady

Co se počítá do příjmů manžela?

Byla loni vaše žena na mateřské nebo váš manžel půl roku bez práce? Pokud si za rok 2007 nevydělali víc než 38 040 korun, můžete si na ně uplatnit slevu na dani ve výši 4 200 korun. Její název je sleva na vyživovaného manžela/manželku.

Podmínkou je, že manžel nebo manželka s vámi žijí ve společné domácnosti.

Dítě (naroz díl od společného zdanění) mít nemusíte. Dejte pozor na to, že do příjmů, které limitují možnost uplatnit nárok na tuto slevu, se někdy počítají i peníze, které jsou od daně z příjmů osvobozené. Ze všech níže uvedených dávek musíte zdanit pouze starobní důchod, pokud byl vyšší než 198 000 korun za rok. Přinášíme vám jednoduchý přehled, co do příjmů pro uplatnění slevy na vyživovaného manžela počítat, a co nikoli.

Do limitu 38 040 korun se nezapočítává:

dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na školní pomůcky alias pastelkovné, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné)

dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

příspěvek na péči

dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

státní příspěvek na penzijní připojištění

státní podpora na stavební spoření

stipendium

Do limitu 38 040 korun se započítává:

peněžitá podpora v nezaměstnanosti

nemocenská

peněžitá podpora v mateřství

invalidní důchod

starobní důchod (pozor, příjmy nad 198 000 korun za rok musíte také zdanit)

výživné na dítě

výživné od bývalého či manžela či manželky

Vyplatí se vám počítat daně dohromady?

Uvažujete o tom, že letos naposledy využijete společné zdanění? Jednoduchým výpočtem se můžete přesvědčit, zda se vám vyplatí. Podmínky jsou dvě: musíte být manželé a mít alespoň jedno dítě, které jste v roce 2007 vyživovali.

Kalkulačku společného zdanění naleznete ZDE

Vepište výši hrubé mzdy za rok 2007, údaj najdete na potvrzení, které vám vydal zaměstnavatel či zaměstnavatelé, pokud jste jich během roku měli víc. Invalidní důchod, nemocenská či mateřská nejsou zdanitelnými příjmy, proto se v této kolonce neobjeví. Z potvrzení vyčtete, kolik za vás zaměstnavatel poslal zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Sem číslo zapište. Od hrubé mzdy odečtěte zaplacené pojistné a vyjde vám dílčí daňový základ (řádky 1 minus 2). Ve sloupci společné zdanění sečtěte dílčí daňový základ muže a ženy. Odečitatelné položky – sem zapište potvrzenou výši úroků zaplacených za úvěr na bydlení (max. 300 000 Kč), pojistné na životní pojistku (max. 12 000 Kč), příspěvky penzijnímu fondu (to, co jste zaplatili mezi 6 a 18 tisíci), dary charitě či odborové příspěvky. Od dílčího daňového základu (řádek 3) odečtěte nezdanitelné částky (řádek 4) a vyjde vám základ daně. Výsledek řádku 5 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů. Ve sloupci „společné zdanění“ vydělte základ daně dvěma a polovinu zapište do sloupce každému z manželů. Vypočtěte daň. Uvedena je sleva na dani, za rok 2007 je to pro každého občana (netýká se důchodců), který měl jiné zdanitelné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, 7 200 korun. Kdo je bez příjmů a jeho manžel ho vyživuje, má tuto částku jen ve sloupci „společné zdanění“. Když máte manžela, který si v roce 2007 nevydělal víc než 38 040 korun, je v tomto řádku sleva dalších 4 200 korun. Bez ohledu na to, jestli daníte každý zvlášť, nebo spolu. Sociální dávky jako třeba rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti se jako příjem nepočítají. Naopak počítá se důchod, a to i invalidní, alimenty a nemocenská. Za každé dítě a za každý měsíc, kdy s vámi v minulém roce žilo, počítejte 500 korun. Výsledek, zapište jednomu z manželů. Odečtěte od daně (8) vyčíslené slevy (řádky 9, 10, 11). Vyjde vám daň, kterou zaplatí každý z manželů. Daň manžela a manželky sečtěte. Porovnejte oba způsoby zdanění. Ušetříte tolik, o kolik je údaj ve sloupci společné zdanění nižší než u individuálního výpočtu.



Kolik ušetříte při společném zdanění manželů

Přehled úspor naleznete ZDE

Jak číst v tabulce

Uvedeny jsou hrubé měsíční příjmy v korunách.

Najděte svou mzdu, manžel sloupec, manželka řádek.

Na souřadnici řádku a sloupce zjistíte, kolik peněz na společném zdanění ušetříte.

Při výpočtech je zohledněna sleva na jedno dítě ve výši 6 000 korun za rok, sleva na poplatníka 7 200 korun za rok, a pokud má jeden z manželů za rok 2007 nižší příjmy než 38 040 korun, je uplatněna sleva ve výši 4 200 za rok.

Pro přehlednost jsme nepočítali s dalšími možnými odpočty jako například úroky z hypotéky, životním pojištěním, penzijním připojištěním, poskytnutými dary a podobně.