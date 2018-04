Komu se vyplatí studium MBA

Cenu studia MBA ovlivňuje řada faktorů: typ instituce, která nabízí studium, místní ekonomika dané země, pověst školy a způsob studia. Při velké proměnlivosti výdajů za studium byste měli vědět, zda studium na určité škole představuje skutečnou hodnotu za vynaložené peníze a rozumnou investici.

Obvyklý dvouletý cyklus MBA vás přijde zhruba v rozmezí od 120 000 do 250 000 Kč (samozřejmě tato cena platí na školách akreditovaných v ČR, v zahraničí jeho cena činí několikanásobně více).

Pokud se rozhodujete, na kterou školu nastoupit, nejprve si ověřte, zda máte správné kvalifikační předpoklady. Většina vzdělávacích institucí vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo SŠ s několikaletou praxí v řídící funkci). Zatímco na některých školách vyžadují aktivní znalost angličtiny (například na Universitě of New York in Prague je součástí přijímacího řízení test z anglického jazyka (TOEFL)), na jiných stačí alespoň pasivní znalost (například Brno International Business School).

Pokud se ale specializujete na konkrétní činnost ve firmě, vedle MBA jsou i další formy. Ne tolik je známý program Master of Science in Human Resources (MSHR), který je určen pro manažery personálních oddělení.

Výhody MBA

Celé studium je postaveno na propojení teorie s praxí

Manažer zpracovává písemné práce, které řeší konkrétní problémy vlastní firmy (s použitím teorie a zkušeností lektorů - manažerů z praxe)

Teoretická východiska jsou podložena + case studies, na kterých student řeší konkrétní problematiku

Lektoři jsou profesoři významných českých univerzit a top manažeři z praxe: firem a institucí (generální ředitelé firem nebo například předseda antimonopolního úřadu apod.)

Studium nezatěžuje zaměstnavatele – manažer využívá osobního volna (SO-NE) ke studiu

Firmy využívají investice do tohoto vzdělávání k PR – investice do kvalitního vzdělávání, příprava špičkových profesionálů – tím získává další možnosti – argumenty k získávání kvalitních zaměstnanců

Chytré firmy dokáží financováním studia motivovat své zaměstnance (bonus ve formě uhrazení nákladů na studia) a využívají možnosti, kdy manažeři mají zájem o studium MBA, k dobrému smluvnímu ošetření v manažerských smlouvách

INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ

Vyděláte si pak mnohem více INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ

Odečtěte si MBA z nákladů firmy

Uvažujete, že vyšlete svého manažera na MBA kurs? Pokud je to perspektivní šéf, je to pro firmu výhodné, neboť jeho studium si firma může dát do odčitatelných nákladů. V podmínkách daňových zákonů, platných pro zdaňovací období roku 2006, je uvedeno, že pokud má zaměstnanec vysokoškolské vzdělání, je možné uplatnit náklady na studium MBA jako daňové.

Studium zaměstnance MBA je vhodné zakotvit do dodatku pracovní smlouvy jako podmínku, že zaměstnanec si prohloubí znalosti studiem MBA za účelem udržování odborné kvalifikace.

U zaměstnance se pak jedná o nepeněžní příjem podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů, ale ten je o daně osvobozen (od daně jsou u zaměstnance osvobozeny částky vynaložené firmou na jeho doškolování, pokud souvisejí s podnikáním zaměstnavatele).

V letošním lednu byl v ČR otevřen první MBA program v německém jazyce. Pražský Institut pro průmyslový a finanční management organizuje výukový program, který činí 18 měsíců, ale v případě potřeby lze studium prodloužit. Cena činí 8 500 EUR.