Rozdíl mezi nejrychlejší a nejpomalejší odpovědí bank je více než 3 dny

Vyplývá to z dílčích výsledků výzkumů Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna, který zpracovala agentura Datank.

Nejrychlejší odpověď přišla z Komerční banky

Na tři klientské dotazy po e-mailu nejrychleji odpovídala Komerční banka (47 minut), v loňském roce to byla Equa s průměrnou délkou odpovědi 22 minut. Letos Equa klesla na druhé místo, odpovědět na dotazy jí tentokrát trvalo více než hodinu. Těsně za ní se umístila Era - Poštovní spořitelna.

Téměř polovině bank však odpověď trvala v průměru více než deset hodin. U mBank si klienti počkali na odpovědi dokonce déle než tři dny. Podle tiskové mluvčí mBank mělo výrazné zpomalení e-mailových odpovědí na svědomí nový produkt mSpoření, kvůli kterému se zvýšil počet zaslaných dotazů.

Na co se pracovníci agentury bank ptali?

Otázka na aktuální limity na platební kartě a platby přes internet, jak je možné limity změnit a zda je nutná osobní návštěva pobočky. U ING Bank a Wüstenrot hypoteční banky (WHB), které nemají běžné účty, se ptali na sankce při výběru úspor z termínovaného vkladu.

Jaké jsou možné způsoby zrušení běžného účtu, co je třeba vyřídit a je nutná osobní schůzka na pobočce? U ING a WHB se ptali na možné způsoby zrušení spořicího účtu, co je třeba vyřídit, zda je nutná osobní schůzka na pobočce a jakým způsobem je možné vybrat úspory z účtu.

Dotaz na spotřebitelskou půjčku, možné způsoby sjednání půjčky a jaké dokumenty jsou potřeba. U ING Bank, Raiffeisenbank im Stiftland a WHB se ptali na spořicí účet, možné způsoby zřízení, jaké dokumenty jsou potřeba a jaký je aktuální úrok zhodnocení.

Průměrná rychlost odpovědí u bank v roce 2014 Banka Čas (hodiny:minuty:sekundy) Komerční banka 0:47:40 Equa bank 1:02:00 Era Poštovní spořitelna 1:07:00 ING Bank 1:35:20 ČSOB 1:49:40 UniCredit Bank 5:42:00 GE Money Bank 6:19:00 Waldviertler Sparkasse 6:25:00 Zuno banka 8:26:40 Fio banka 8:48:40 Evropsko-ruská banka 9:22:00 Sberbank 11:09:00 Air Bank 11:19:00 Raiffeisenbank im Stiftland 13:03:00 Citibank 13:12:20 LBBW Bank 13:48:20 Wüstenrot hypoteční banka 18:00:40 Oberbank 20:10:00 Česká spořitelna 28:28:20 Raiffeisenbank 32:00:40 mBank 88:22:00

Rozdíl mezi pojišťovnami více než 100 hodin

Pojišťovny oproti loňsku nejkratší průměrnou rychlost téměř nezměnily. S 22 minutami se na první příčku vyšvihla Wüstenrot pojišťovna. Druhou a třetí nejrychleji odpovídající pojišťovnou byly Česká pojišťovna (55 minut) a ČSOB Pojišťovna (2 hodiny 10 minut). Osm pojišťoven odpovědělo do 10 hodin a do průměru, který byl 26 hodin, se jich vešlo 13.

Na posledním místě s výrazným odskokem skončila ING Životní pojišťovna, které trvalo zodpovědět tři otázky v průměru 102 hodin a 33 minut. Podle průzkumu ČSOB Pojišťovny přitom klienti považují za naprostou samozřejmost odpověď do 24 hodin. Za kvalitní servis potom reakci do dvou hodin.

Na co se pracovníci agentury ptali pojišťoven?

Jak staré vozidlo je možné pojistit? U životního pojištění se ptali na uplatnění daňových úlev, čeho se to týká a co je k tomu potřeba. (u AIG pojišťovny dotaz na úrazové pojištění).

Jaká rizika jsou obsažená v základní variantě cestovního pojištění? Jakým způsobem lze pojištění sjednat? A u životního pojištění, do jakých fondů lze investovat a zda pojišťovna nabízí také garantovaný fond.

Platí povinné ručení i mimo ČR? U životního pojištění otázka na „progresi“ u pojištění úrazu a co dané procento znamená.

Fakta Banky Na e-mail odpoví v průměru za 14 hodin a 19 minut , loni to bylo 9 hodin a 43 minut.

, loni to bylo 9 hodin a 43 minut. Pět minut trvaly nejrychlejší odpovědi, které dorazily od Fio banky a Equa bank.

trvaly nejrychlejší odpovědi, které dorazily od Fio banky a Equa bank. Nejpomalejší odpověď přišla od mBank – za 119 hodin .

. Na všechny tři dotazy odpověděla v průměru nejrychleji Komerční banka, a to za 47 minut .

. Potvrzení o doručení dostanou klienti od 11 bank. Pojišťovny Na e-mail odpoví v průměru za 26 hodin a 34 minut , loni to bylo 15 hodin a 25 minut.

, loni to bylo 15 hodin a 25 minut. Nejrychlejší odpověď dorazila od pojišťovny UNIQA, a to za sedm minut .

. Na čas si naopak dala ING Životní pojišťovna, které odpověď trvala deset dnů .

. Na všechny tři dotazy odpověděla v průměru nejrychleji Wüstenrot pojišťovna, a to za 22 minut .

. Potvrzení o doručení poslalo alespoň jednou 15 pojišťoven z 21. Partnery výzkumu jsou KPMG Česká republika a IBM Česká republika.

„Aby si banky a pojišťovny naklonily klienty, musí dodržet několik parametrů. Především je to doba, během které zareagují na klientův požadavek. Dále jde o to, jak se zpracování požadavku promítne do historie komunikace s klientem v informačním systému pojišťovny. A nakonec je důležité, jak tuto informaci umí finanční instituce kontextuálně vyhodnotit, a to ideálně v reálném čase. To může být spouštěčem pro další proces, například přidělení osobního poradce nebo nabídku vhodných doplňkových produktů a individuálních slev,“ říká Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor společnosti IBM Česká republika, která bankám dodává IT řešení a doplňuje, že díky propojení informací pak mohou banky a pojišťovny vedle kvalitní obsluhy klienta také získávat nové obchodní příležitosti.

Kvalita odpovědí je stále vysoká

Finanční instituce odpovídaly i v tomto roce nadprůměrně kvalitně. U naprosté většiny z nich dostal klient dostačující odpověď, u poloviny maximálně kvalitní odpověď alespoň u dvou ze tří otázek.

Existují také případy, kdy banka či pojišťovna klientův dotaz nezodpoví, dokud jí nedodá své identifikační údaje, například rodné číslo, bydliště nebo číslo smlouvy. A to i přes to, že je dotaz formulovaný zcela obecně. Ale tento přístup není systematický a objevuje se jen v některých vlnách, zřejmě v závislosti na předmětu daného dotazu.

Další z položek, která byla u testování hodnocená, bylo zaslání potvrzení o doručení klientova dotazu bance. Loni potvrzení přidala Raiffeisenbank, v tomto roce zasílá potvrzení nově Equa bank, Zuno banka a Citibank. Celkem dostanou klienti potvrzení o doručení alespoň jednou od 11 bank. U pojišťoven dostanou klienti potvrzení od 15 z nich. Nově například od České pojišťovny, ING Životní pojišťovny a Uniqa pojišťovny.